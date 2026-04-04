ANALYSE & KRITIK

Regiert der Bundesrat noch die Schweiz – oder wird er längst von Genf, Brüssel und Davos ferngesteuert?

Swissvox.news – 4. April 2026

Es war einmal ein Bundesrat, der auf das Volk hörte. Heute hört er auf die WTO, die WHO, das WEF, die OECD und gelegentlich auch auf die EU – sofern diese gerade nicht zu beschäftigt ist, neue Direktiven zu formulieren. Das Volk? Das darf abstimmen. Und dann wartet es, bis der Bundesrat die Abstimmungsresultate diplomatisch glattgebügelt und internationalen Standards angepasst hat.

I. Der Bundesrat als Vollzugsorgan des Globalismus

In der Verfassung steht es klar: Der Bundesrat führt die Schweiz. Er vollzieht die Gesetze, bestimmt die Aussenpolitik und trägt die Verantwortung gegenüber dem Souverän – dem Volk. Doch wer die Bundesratsprotokolle der letzten zwanzig Jahre studiert, wer die Vernehmlassungsantworten liest, wer verfolgt, wie Schweizer Positionen in internationalen Verhandlungen entstehen und wie sie am Ende im nationalen Recht landen, der stellt eine beunruhigende Frage: Wer regiert hier eigentlich wen?

Die Antwort ist unbequem. Der Bundesrat regiert zunehmend nicht mehr von Bern aus, sondern empfängt Anweisungen – mal als "Empfehlungen", mal als "Standards", mal als "Verpflichtungen aus multilateralen Abkommen" – von einer Vielzahl internationaler Institutionen, gegenüber denen er keinerlei demokratische Rechenschaft schuldet. Genf, Brüssel, Washington und Davos schicken keine Befehle. Sie schicken Agenden. Und der Bundesrat exekutiert.

Das Muster ist nicht neu, aber es hat sich in den letzten Jahren dramatisch verdichtet. WHO-Pandemiepolitik ohne Parlamentsdebatte. OECD-Mindeststeuer ohne Volksabstimmung. FATF-Geldwäschereistandards, die Swiss Banking faktisch umprogrammiert haben. GAFI-Empfehlungen, die mehr Gewicht haben als kantonale Gesetze. Und immer wieder: Brüssel, das gar nicht mehr direkt drohen muss, weil die Drohung längst internalisiert wurde.

II. Taub gegenüber dem Volk – lauschend gegenüber Davos

Wer den Bundesrat beim Zuhören beobachten will, muss nicht nach Bern fahren. Er muss nach Davos. Dort, beim jährlichen Weltwirtschaftsforum, trifft man Bundesrätinnen und Bundesräte in vollständiger Aufstellung, bereit zuzuhören, netzwerken und – man darf das ruhig so nennen – die Marschbefehle für das nächste Jahr entgegenzunehmen.

Wann hat der Bundesrat zuletzt so aufmerksam auf eine Volksinitiative gehört wie auf einen WEF-Strategiebericht? Wann hat eine Bürgeranhörung dieselbe Wirkung gehabt wie ein bilaterales Gespräch mit einem EU-Kommissar? Die Frage stellt sich nicht rhetorisch. Sie stellt sich statistisch. Analysiert man, welche Abstimmungsresultate der Bundesrat auf Geheiss internationaler Institutionen reinterpretiert, verzögert oder faktisch ignoriert hat, ergibt sich ein klares Bild: Die Masseneinwanderungsinitiative von 2014 wurde über Jahre hinweg durch bilaterale Kompromisse entkräftet. Die Volksinitiative gegen Masseneinwanderung trat in einer Weise in Kraft, die ihren Kern nicht antastete, sondern ihm höflich auswich.

Das Volk hatte Ja gesagt. Der Bundesrat hatte Nein verstanden. Und die EU hatte applaudiert.

III. Die stille Unterwerfung: Wie internationale Standards zu Schweizer Gesetzen werden

Der Mechanismus ist elegant und weitgehend unsichtbar. Es braucht keine formellen Beitritte, keine Volksabstimmungen, keine langen Parlamentsdebatten. Es reicht, dass die Schweiz einem internationalen Gremium angehört, das "Empfehlungen" ausspricht. Diese Empfehlungen landen in Verwaltungsberichten. Die Verwaltungsberichte informieren Verordnungen. Die Verordnungen schaffen Fakten, bevor das Parlament überhaupt zur Debatte eingeladen wurde.

Man nennt dies «autonomen Nachvollzug». Auf Deutsch heisst das: Wir übernehmen EU-Recht, ohne formell EU-Mitglied zu sein, ohne Mitspracherecht, ohne Gegenleistung und ohne, dass der Bürger davon Wind bekommt, bis es zu spät ist. Der Bundesrat hat dieses Instrument in den letzten Jahrzehnten zur Perfektion gebracht. Er ist kein souveräner Gestalter der Schweizer Politik mehr. Er ist ein Übersetzer. Er nimmt internationalen Regelungswillen entgegen und übersetzt ihn in Schweizer Amtsdeutsch.

Besonders deutlich wurde dies in der COVID-19-Krise. Die WHO erliess Empfehlungen. Der Bundesrat erklärte den Notstand. Das Parlament wurde konsultiert, aber faktisch ausgehebelt. Das Volk durfte nicht abstimmen – nicht über den Lockdown, nicht über die Impfstrategie, nicht über die Impfpflicht für bestimmte Berufsgruppen. Die Abstimmung über das Covid-Gesetz kam erst nachträglich und unter erheblichem Druck zivilgesellschaftlicher Gruppen. Dass das Volk zweimal Ja sagte, ändert nichts an der Reihenfolge: Erst wurde entschieden, dann wurde gefragt.

IV. Neutralität als Feigenblatt

Die Schweizer Neutralität war einmal ein Prinzip. Heute ist sie ein Marketingbegriff. Man ist neutral gegenüber bewaffneten Konflikten – ausser wenn es darum geht, NATO-Sanktionen zu übernehmen, die dann plötzlich keine militärischen Massnahmen sind, sondern «wirtschaftlicher Druck». Man ist neutral gegenüber politischen Blöcken – ausser wenn der IWF, die OECD oder die Weltbank eine Position vertreten, die dann als «internationaler Konsens» verkauft wird.

Der Bundesrat hat die Neutralität nicht aufgegeben. Er hat sie umgeformt. Neutral ist die Schweiz heute vor allem gegenüber ihrem eigenen Volk – man legt keine klaren Positionen fest, zieht keine roten Linien, formuliert keine nationalen Interessen, die internationalen Befindlichkeiten widersprechen könnten. Die Neutralität ist zum Schweigen geworden. Und das Schweigen dient nicht der Schweiz. Es dient jenen, die in der Stille ihren Einfluss festigen.

V. Wer sitzt eigentlich im Grossen Rat der Bundesbären?

Man muss nicht an Verschwörungstheorien glauben, um festzustellen, dass Schweizer Bundesräte – und mehr noch ihre hohen Beamten, Staatssekretäre und Chefdiplomaten – in einem dichten Netz internationaler Verflechtungen agieren, das ihre Entscheidungen weit stärker prägt als Volksabstimmungen.

Staatsekretäre, die zwischen SECO und WTO pendeln. Zentralbankchefs, die bei BIZ-Sitzungen in Basel Koordinaten setzen, die dann als geldpolitische «Notwendigkeiten» kommuniziert werden. Bundesbeamte, die an OECD-Arbeitsgruppen teilnehmen und am nächsten Tag Gesetzesentwürfe formulieren, die den erarbeiteten Positionen entsprechen. Der Bundesrat regiert. Aber er regiert in einem Ökosystem, das er sich nicht ausgesucht hat – oder das er sich, genauer gesagt, hat aufdrängen lassen.

Dies ist keine böse Absicht. Es ist etwas Schlimmeres: Es ist Routine. Es ist zur Selbstverständlichkeit geworden. Der internationale Druck muss nicht mehr ausgeübt werden, weil er längst verinnerlicht wurde. Bern denkt in Genfer Kategorien. Und Genf denkt in Kategorien, die in Washington formuliert wurden.

VI. Hört der Bundesrat auf das Volk? Eine ehrliche Bestandsaufnahme

Ja, der Bundesrat hört auf das Volk. In demselben Sinne, in dem ein erfahrener Schuldirektor auf die Vorschläge des Schülerrats hört: höflich, gelegentlich sogar mit echter Neugier, und dann trotzdem nach eigenem Ermessen. Die direkte Demokratie ist kein Anachronismus – sie ist ein Ventil. Sie gibt dem Volk das Gefühl von Mitsprache, ohne den Entscheidungsprozess fundamental zu stören.

Konkrete Beispiele: Die Initiative zur Selbstbestimmung (2018) wurde vom Bundesrat bekämpft – ausgerechnet jene Initiative, die verlangte, dass Schweizer Recht internationalen Verträgen vorgeht. Das Volk lehnte ab. Der Bundesrat konnte aufatmen. Die Initiative «Für eine massvolle Zuwanderung» (Begrenzungsinitiative 2020) wurde abgelehnt – auch mit massiver Unterstützung aller internationalen Wirtschaftslobbys. Zufall? Die Volksinitiative «Keine Spekulation mit Nahrungsmitteln» (2014) wurde ebenfalls vom Bundesrat bekämpft, mit dem Argument der internationalen Marktkonformität.

Das Muster ist klar. Immer wenn eine Volksinitiative internationalen Standards, bilateralen Verpflichtungen oder dem Erwartungshorizont multilateraler Institutionen widerspricht, findet der Bundesrat Gründe, sie zu bekämpfen. Und wenn sie dennoch angenommen wird – wie 2014 – findet er Wege, sie zu neutralisieren.

VII. Das eigentliche Problem: Die Legitimationslücke

Das fundamentale demokratische Problem ist nicht, dass internationale Institutionen Einfluss haben. Das ist unvermeidlich in einer vernetzten Welt. Das Problem ist die fehlende Transparenz und die fehlende demokratische Legitimation dieses Einflusses.

Wenn der IMF der Schweiz empfiehlt, die Eigenkapitalanforderungen für Banken zu erhöhen, dann ist das eine politische Entscheidung mit massiven Konsequenzen. Wer hat diesen Funktionären das Mandat erteilt? Niemand in der Schweiz. Wenn die FATF Standards für die Bekämpfung von Geldwäscherei setzt, die faktisch zum Schweizer Gesetz werden, ohne dass je eine Volksabstimmung stattgefunden hätte – wer trägt die demokratische Verantwortung dafür? Formal: der Bundesrat. Faktisch: niemand.

Diese Legitimationslücke ist gefährlich. Nicht weil sie zwingend zu schlechten Entscheidungen führt – manchmal sind die internationalen Standards vernünftig – sondern weil sie das Vertrauen in demokratische Institutionen untergräbt. Wenn das Volk merkt, dass seine Stimme zwar gezählt, aber nicht gehört wird; wenn Volksabstimmungen zwar stattfinden, aber ihr Ergebnis durch internationalen Druck relativiert wird – dann entsteht jene lähmende Verdrossenheit, die am Ende nicht den internationalen Institutionen schadet, sondern der Demokratie selbst.

Fazit: Bern liegt noch in der Schweiz – aber regiert wird von woanders

Der Bundesrat ist kein Verräter. Er ist ein Produkt seiner Zeit und seines Milieus. Er ist eingebettet in ein globales Netzwerk von Institutionen, Normen und Erwartungen, das er nicht grundsätzlich in Frage stellt, weil er es für selbstverständlich hält. Das ist das eigentliche Problem.

Die Bundesbären – jenes kollektive Tier, das in Bern residiert und gelegentlich brummt – haben aufgehört, wirklich souverän zu denken. Sie verwalten eine Schweiz, deren Koordinaten in Genf, Brüssel, Washington und Davos gesetzt werden, und sie nennen das Staatsführung. Das Volk darf alle paar Monate an die Urne, darf kreuzen und wählen. Aber die wirklichen Entscheidungen – über Geldpolitik, über Migration, über Aussenpolitik, über Gesundheitsstandards, über Datenschutz, über Wirtschaftsregulierung – fallen in Sitzungsräumen, zu denen das Volk keinen Zutritt hat.

Die direkte Demokratie ist das stolzeste Gut der Schweiz. Es wäre schade, wenn man irgendwann feststellen müsste, dass sie – still, schrittweise, ohne bösen Willen, aber mit grosser Konsequenz – zu einem Ritual degradiert worden ist.

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