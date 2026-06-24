Von Nico Stino | Swissvox

Der Mann hat die Credit Suisse saniert. Danach die UBS. Als einziger Manager führte Oswald Grübel beide Schweizer Grossbanken – ein Karriereweg, den man sich kaum ausdenken könnte. Heute ist er 82 Jahre alt, lebt in der Schweiz, und sagt, was er denkt. In einem ausführlichen Gespräch mit der Weltwoche sprach Grübel über den Zerfall der deutschen Demokratie, Putins Russland, die Bedrohung durch künstliche Intelligenz – und darüber, warum der aktuelle Schweizer Bundesrat in die Geschichte eingehen könnte als jener, «der die Schweiz abgeschafft hat, wie wir sie kennen».

Es ist selten geworden, dass jemand mit dieser Biografie so ungeschminkt redet. Grübel, gebürtiger Thüringer, DDR-Flüchtling, einstiger Deutsche-Bank-Lehrling und späterer Zürcher Bankchef, lässt keine diplomatischen Fluchttüren offen. Das macht das Gespräch, das Roman Zeller für Weltwoche Daily führte, zu einem Zeitdokument.

Die Brandmauer: Demokratie mit Einschränkungen ist keine

Grübels schärfste Aussagen gelten Deutschland. Dort sieht er nicht nur wirtschaftlichen Verfall, sondern eine schleichende Erosion demokratischer Grundprinzipien. Die sogenannte Brandmauer gegen die AfD, die das Establishment der etablierten Parteien errichtet hat, bezeichnet er ohne Umschweife als «Zurechtbiegen der Demokratie».

«In dem Moment, wo man versucht, die Demokratie zurechtzubiegen, funktioniert es nicht. Weil dann hat man keine Demokratie mehr», sagt er. Die Logik dahinter ist für ihn simpel: Wenn Bürgerinnen und Bürger eine Partei wählen, ist das Demokratie – egal, ob das Ergebnis dem Establishment passt oder nicht. Wer sich das Recht herausnimmt, bestimmte Parteien aus dem demokratischen Prozess auszuschliessen, untergräbt genau das System, das er vorgibt zu verteidigen.

Grübel geht weiter: Die AfD sei nicht wirtschaftsfeindlich, aber ihr fehle es an Sachkompetenz und rhetorischer Disziplin. Sein Rat an die Partei ist bemerkenswert direkt: «Sie sollte aufhören zu schreien und sich eher anschreien lassen, weil immer der, der schreit, sieht nicht gut aus.» Und dann, als Pointe: «Die größte Partei auszuschließen, wird diese Partei noch weiter wachsen lassen.»

Das Paradox der Brandmauer ist für ihn kein politisches Kalkül, sondern ein demokratietheoretischer Fehler – und historisch gesehen ein selbstzerstörerischer.

Das Mehrparteiensystem als strukturelles Versagen

Deutschland leide nicht primär an schlechten Politikern, sondern an einem System, das gute Politik strukturell erschwert. Zu viele Parteien, zu komplexe Koalitionsarithmetik, zu wenig Handlungsfähigkeit – das ist Grübels Diagnose.

«Wenn man mit irgendjemand korrelieren muss, der gegen die eigene Politik ist, kann da nichts dabei herauskommen», sagt er. Er verweist auf Amerika: Zwei Parteien, klare Mehrheiten, Handlungsfähigkeit. Europa – und insbesondere Deutschland – habe dieses Modell nie wirklich verinnerlicht.

Die CDU/SPD-Koalition unter Friedrich Merz sei für ihn ein Fehler gewesen, der von Anfang an erkennbar war. Merz hätte besser eine Minderheitsregierung versucht, so Grübel – das wäre ihm politisch besser bekommen, als mit einer Partei zu koalieren, die ideologisch in die entgegengesetzte Richtung zieht. Und die Grünen? «Dann fangen wir wieder an mit etwas, was zum vollständigen Verschwinden der CDU und CSU unter Umständen führen wird.»

Der Sozialstaat sei dabei zum zentralen Strukturproblem geworden. Deutschland gebe die Hälfte seines Budgets für Sozialausgaben aus – und glaube jahrzehntelang geglaubt zu haben, das sei unbegrenzt finanzierbar. «Auf einmal geht Deutschland das Geld aus.» Der Schnitt, der nun kommen müsse, werde schmerzhaft sein. Und die Politik weiche ihm aus, weil sie Angst vor den Wählern habe.

Steuern, Bürokratie, Standort: Der schleichende Exodus

Grübels wirtschaftspolitische Analyse ist nicht neu, aber er formuliert sie mit der Direktheit eines Mannes, der keine Wiederwahl fürchten muss. Wer über 50 Prozent seines Einkommens an Staat und Sozialversicherungen abgebe, der beginne zu rechnen – und entscheide sich häufig für das Ausland.

«Wenn sie den Leuten zuhören, es geht immer noch so bei der SPD: tax the rich – und die Reichen müssen nur noch höher besteuern, obwohl sie schon die höchsten Steuern bezahlen», sagt er. Und dann die Schlussfolgerung, die jeden Populisten zur Weissglut treibt: «Wenn man die Reichen vertreibt, hat man noch weniger Steuereinnahmen.»

Das Gegenteil wäre die richtige Politik: Hochqualifizierte und Vermögende aktiv anziehen, Steueraufkommen erhöhen, Bürokratie abbauen, Infrastruktur finanzieren. Stattdessen lasse man die Infrastruktur verfallen, verlege falsche Kabel für Milliarden und kümmere sich primär um die Stimmung jener Wählergruppe, die ab 60 Jahren mehrheitlich jene Partei wählt, die die Renten erhöht.

«Das tut einem weh», sagt Grübel – und meint es offensichtlich so.

Russland, Ukraine, Iran: Die verpassten Gelegenheiten Europas

Im geopolitischen Teil des Gesprächs wird Grübel noch unbequemer. Er spricht nicht von Putins Russland als existenzieller Bedrohung, sondern als wirtschaftlichem Rohstoffpartner, den Europa aus kurzsichtigen politischen Motiven verprellt habe.

«Wir haben wirtschaftlich und in Europa einen enormen Fehler gemacht, dass wir uns gegen Russland eingestellt haben», sagt er. Sein Gedankengang: Russland als Rohstofflieferant für die europäische Verarbeitungsindustrie wäre die natürliche Ergänzung gewesen. Wirtschaftliche Verflechtung hätte Abhängigkeit erzeugt – und damit Einfluss. «Dann hätten wir mehr Einfluss und könnten verhindern unter Umständen.»

Dieser Gedanke ist nicht neu – er war die Grundlage der deutschen Ostpolitik seit Brandt. Dass er heute als provokant gilt, sagt viel über die Verengung des europäischen Diskurses aus.

Grübel geht noch weiter und stellt eine Frage, die in deutschen Medien kaum gestellt wird: Wer hat eigentlich Interesse daran, dass Europa und Russland nicht zusammenkommen? Seine Antwort ist klar: die USA. «USA spielt Weltpolitik und sie wollen nicht, dass Europa da mitmacht.» Ein zu starkes Europa – mit russischen Rohstoffen und europäischer Verarbeitungskraft – wäre potenziell stärker als Amerika selbst.

Grübels Verweis auf die Sprengung der Nord-Stream-Pipeline ist in diesem Kontext kein Verschwörungsdenken, sondern eine nüchterne Analyse von Interessenlagen.

Beim Iran zeigt sich dasselbe Muster: Europa habe eine historische Gelegenheit verpasst, als Trump um Unterstützung bat, den iranischen Atomprogramm entschieden entgegenzutreten. Grübels Vergleich mit Nordkorea ist brutal einfach: «Wir haben mit Nordkorea 50 Jahre verhandelt und die haben heute 50 Atombomben.» Wenn der Iran dasselbe Niveau erreiche, werde das Geschrei gross sein – aber dann zu spät.

Künstliche Intelligenz: Nüchtern, aber nicht naiv

Grübel, der 1960 in einer Welt ohne Computer ins Bankgeschäft einstieg und in den 1980er-Jahren zu den frühen Computerkäufern in der Handelsabteilung gehörte, begegnet der KI-Begeisterung mit professioneller Skepsis.

Sein Kernpunkt: «AI hat wenig mit Intelligenz zu tun. Es hat einfach was mit schnellen Computern und schnellen Semikontaktern zu tun.» Was als bahnbrechende Intelligenz verkauft werde, sei im Kern eine hocheffiziente Informationsaggregation. Das sei nützlich – aber gefährlich, wenn Informationen manipuliert werden.

Die eigentliche Bedrohung sieht er nicht in der Technologie selbst, sondern in deren Missbrauchspotenzial: manipulierte Bilder und Filme, die nicht mehr von der Realität zu unterscheiden sind; politische Einflussnahme in dem Moment, bevor eine Falschmeldung widerlegt werden kann. «Man kann es nicht stoppen», sagt er. «Es ist unmöglich.»

Für die Wirtschaft ergibt sich ein Dilemma: KI macht Produktion billiger, schafft Gewinne bei Unternehmen – aber vernichtet gleichzeitig Stellen. «Wenn die alle arbeitslos sind oder die Hälfte, dann nützt das wenig.» In zwei bis drei Jahren, so Grübel, werde man sehen, in welche Richtung es gehe: Rezession oder Wohlstandsgewinn.

Credit Suisse: Zehn Jahre weggeschaut

Zur Credit Suisse, die er einst selbst saniert hatte und die 2023 in die UBS integriert wurde, sagt Grübel: Es war wohl die einzig verbleibende Option – aber der eigentliche Skandal liegt in den zehn Jahren davor. «Man hat zugeguckt, wie die Credit Suisse sich selbst abschlachtet.»

Finma und Finanzministerium hätten früher eingreifen müssen – oder können. Sein Alternativszenario: Die Schweizerische Nationalbank hätte die Bank übernehmen und unter neuem Management sanieren können, um sie nach fünf Jahren wieder an den Markt zu bringen. Aktionäre und Anleger wären besser gestellt gewesen. Das sei nicht passiert.

Was bleibt: Die Schweiz hat einen ihrer zwei grossen Finanzplatz-Pfeiler verloren. Die Bilanz der kombinierten UBS-CS-Einheit sei von vier Billionen auf 1,5 Billionen zusammengeschrumpft. «Für das Land ist es weniger ein Risiko» – aber auch weniger Gewicht auf der Weltbühne.

Die Schweiz und die EU: «Er wird die Schweiz abgeschafft haben»

Grübels härteste Aussage gilt der Schweiz selbst. Die Annäherung an die EU, die der aktuelle Bundesrat betreibt, sieht er als existenzielle Bedrohung für das schweizerische Modell.

Seine Argumentation ist schlicht, aber kaum zu widerlegen: «Wenn ich die Schweiz vergleiche mit jedem anderen EU-Staat, dann kann ich keinen EU-Staat finden, in dem ich genauso gerne leben würde wie in der Schweiz. Weil sie sind alle schlechter. Keine Ausnahmen.» Wer einem schlechteren Verbund beitrete, werde unweigerlich auf dessen Niveau sinken.

Die eigentliche Sprengkraft liegt in seiner Warnung zur direkten Demokratie: Je näher die Schweiz an die EU rücke, desto stärker werde Brüssel Abstimmungsergebnisse anfechten oder deren Formulierung im Voraus kontrollieren wollen. «Höchstwahrscheinlich wird die Schweiz gezwungen, den Text der Abstimmung vorher mit der EU abzustimmen.» Das wäre das Ende der schweizerischen Volksrechte, wie sie heute existieren.

Und sein Urteil über den amtierenden Bundesrat: «Wenn dieser jetzige Bundesrat das durchkriegt, der wird in die Geschichte eingehen, dass er die Schweiz abgeschafft hat, wie wir sie kennen.»

Stärker kann man politische Kritik in diesem Land kaum formulieren.

Einordnung

Oswald Grübel ist kein Politiker und kein Publizist. Er ist ein Mann, der Institutionen von innen kennt – Banken, Märkte, Macht. Was er sagt, ist nicht immer differenziert, manchmal bewusst vereinfacht. Aber es hat den Vorzug der Klarheit in einer Zeit, in der politische Sprache zunehmend verklausuliert und ausweichend geworden ist.

Ob man seine Positionen teilt oder nicht: Die Fragen, die er stellt, sind legitim. Warum hat Europa Russland wirtschaftlich fallengelassen, ohne einen Plan B? Warum darf die meistgewählte Oppositionspartei Deutschlands nicht regieren? Warum soll die Schweiz einem Verbund beitreten, der nach jedem messbaren Massstab schlechter abschneidet als sie selbst?

Diese Fragen verdienen öffentliche Debatte – nicht Brandmauern.

https://youtu.be/uMT5lRcau8Y?si=nSO-eUumZ2SgsFY2

Nico Stino ist Herausgeber von Swissvox (swissvox.news), dem unabhängigen Schweizer Medienportal auf Substack.