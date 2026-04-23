Sergio Ermotti und Colm Kelleher haben die Nerven. Im wahrsten Sinne des Wortes.

von Nico Stino | Swissvox

Man stelle sich vor: Ein Mann kauft ein Haus für drei Franken, das zwanzig wert ist — mit staatlicher Garantie, staatlichem Segen und staatlichem Rückenwind. Dann, wenn der Staat bescheiden darum bittet, etwas mehr Eigenkapital zu halten, damit das nächste Mal nicht wieder der Steuerzahler die Scherben aufsammeln muss — empört sich dieser Mann über «Irreführung».

Willkommen in der Schweiz. Willkommen bei der UBS.

UBS-Präsident Colm Kelleher und CEO Sergio Ermotti packten diese Woche die grosse Keule aus. Der Bundesrat könne nicht richtig rechnen, polterten sie. Bern spreche von 15,5 Prozent harter Eigenkapitalquote, wenn man die 22 Milliarden Mehrkapital per 31. Dezember 2025 anwende. Das wären moderate 1,1 Prozentpunkte mehr. Alles Fake, so die Bankchefs. Effektiv läge das CET1 unter der geplanten Lex UBS bei rund 18 Prozent.

Achtzehn Prozent. Gigantisch. Unerhört. Fast schon kommunistisch.

JPMorgan, Deutsche Bank, HSBC, Goldman Sachs — alle müssen nur 14 bis 15 Prozent Kernkapitalquote auf die Waagschale bringen. Einzig Morgan Stanley, von wo Kelleher stammt, hat 16 Prozent. Mit anderen Worten: Die UBS soll mehr Puffer halten als ihre Konkurrenten. Für eine Bank, die grösser ist als das Schweizer BIP — und die noch vor drei Jahren mit Staatshilfe eine marode Konkurrentin für einen symbolischen Franken übernommen hat — ist das natürlich eine bodenlose Unverschämtheit.

«Irreführend» — das neue Wort des Jahres

Der Begriff, den die UBS-Spitze wählt, um die Zahlen des Bundesrats zu bezeichnen, lautet «irreführend». «Die vom Bundesrat angegebene CET1-Kernkapitalquote von 15,5 Prozent für UBS sowie die dazugehörigen Konkurrenzvergleiche sind irreführend und bedürfen einer weiteren Präzisierung.»

«Irreführend» — das ist Bankerdeutsch für: Der Staat lügt, damit das Parlament uns reguliert. Raffiniert. Und doch irgendwie vertraut. Denn die UBS selbst ist eine Institution mit einer langen und reichen Tradition im Bereich der, sagen wir mal, präzisierungsbedürftigen Kommunikation: Sie bestritt jahrelang, von den AT1-Bonds gewusst zu haben. Sie bestritt, mit Washington über einen Wegzug zu verhandeln. Und sie tat so, als wäre die Übernahme der Credit Suisse ein Opfer und kein Lottogewinn.

Wenn die Mafia beleidigt ist, nennt man das auf Sizilianisch affronto. In Zürich nennt man es Pressemitteilung.

Die Lobby formiert sich

Die «Friends» der UBS finden sich bei der Bankiervereinigung, wo zwei Ex-UBS-Spitzenleute zuoberst sitzen. «Die Schweiz verfügt bereits heute im internationalen Vergleich über strenge Kapitalanforderungen», befinden diese. Um die Gefahr eines «Credit crunchs» an die Wand zu zeichnen, was bereits die von der UBS bestellten Gutachter der BAK Economics getan hatten.

Natürlich. Denn wenn die UBS mehr Kapital halten muss, leidet der Schweizer KMU-Besitzer in Herisau. Das ist Solidarität, Bahnhofstrasse-Style. Der kleine Handwerker weiss das noch nicht, aber er wird es lernen — spätestens dann, wenn Ermotti seinen nächsten Bonus erklärt.

«Die neuen Eigenmittelanforderungen betreffen die gesamte Wirtschaft», lässt auch Economiesuisse verlauten. «Es geht somit um die Wettbewerbsfähigkeit der ganzen Schweizer Wirtschaft.»

Die ganze Wirtschaft. Selbstlos bis in die Haarspitzen.

Das Druckmittel — bewährt und immer griffbereit

Auf dem Höhepunkt hatte Sergio Ermotti wochenlang offengelassen, ob die UBS ihren Hauptsitz in die USA verschieben würde, falls Keller-Sutter beim Kapital nicht nachgeben würde.

Man nennt das in Verhandlungskreisen eine «BATNA» — Best Alternative To Negotiated Agreement. In Mafia-Kreisen nennt man es anders. Aber der Grundgedanke ist derselbe: Ein freundliches Lächeln, eine Andeutung der Konsequenzen, und dann wartet man, bis die andere Seite blinzelt.

Kelleher hatte mit US-Finanzminister Scott Bessent über einen Umzug der letzten Schweizer Grossbank nach Übersee verhandelt — hinter dem Rücken des Bundesrates. Das ist kein Affront, das ist Geopolitik. UBS-Style. Und der Bundesrat? Beobachtete. Und schwieg.

Eine Bank, zu gross für ihr Land — und zu gross für jede Konsequenz

Die Lage ist einfach zu erklären: Die UBS ist 1’500 Milliarden schwer, das Schweizer BIP 800. Das bedeutet: Wenn die UBS hustet, liegt die Schweiz im Spital. Und die UBS weiss das. Sehr genau. Mit Excel-Tabelle und PowerPoint-Präsentation.

Der Bundesrat wollte mit 22 Milliarden Mehrkapital sicherstellen, dass beim nächsten Sturm nicht wieder Bern zahlen muss. Die UBS findet das übertrieben. Und nennt die entsprechenden Zahlen «irreführend».

Man könnte auch sagen: Die Bank, die ihren Sitz ins Ausland zu verlegen droht, die Regulierung als Wettbewerbsnachteil bekämpft und die staatliche Rettung als lästige Episode behandelt, nennt den Staat «unehrlich».

Das ist keine Chuzpe. Das ist Weltniveau.

Die Kalkulation der Angst

Die UBS setzt darauf, dass die Schweiz zu feige ist, um ernsthaft zu regulieren. Bisher hat sie damit Recht gehabt. Die Frage ist, ob Karin Keller-Sutter blinzelt — oder ob das Parlament diesmal die Nerven behält.

22 Milliarden Mehrkapital. Das ist der Preis für die Versicherung, dass ein Land von 8,9 Millionen Menschen nicht mehr von einer einzigen Bank in die Knie gezwungen werden kann.

Die UBS nennt das «irreführend».

Wir nennen es: längst überfällig.

Swissvox ist unabhängig. Kein Inserat. Kein Sponsor. Nur Leserinnen und Leser, die es ernst meinen. Unterstützt uns auf swissvox.substack.com