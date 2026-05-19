Eine stille Neuordnung des Schweizer Immobilienmarktes ist im Gang – und die wenigsten reden darüber.

Die Babyboomer haben gebaut. Fleissig, solide, und zu einer Zeit, als Bauland noch erschwinglich war und ein Einfamilienhaus am Stadtrand als Inbegriff bürgerlicher Tüchtigkeit galt. Jetzt werden sie alt. Und wenn sie gehen – freiwillig ins Pflegeheim oder erzwungen durch den Tod –, dann bleibt die Frage: Was passiert mit diesen Häusern?

Die Antwort, die eine neue Analyse der Immobilienberatungsfirma Fahrländer Partner nahelegt, ist ernüchternd: Die meisten gehen nicht an die Kinder. Sie gehen an den Markt. Und der Markt gehört zunehmend institutionellen Investoren.

54’000 Häuser in fünf Jahren – auf dem freien Markt

Die Zahlen sind konkret: Allein zwischen 2026 und 2030 werden rund 82’000 Einfamilienhäuser von älteren Eigentümerinnen und Eigentümern aufgegeben – entweder weil sie sterben oder weil sie ausziehen. Das entspricht 8,1 Prozent des gesamten Schweizer Einfamilienhausbestandes. Von diesen 82’000 Liegenschaften werden gut 54’000 nicht innerhalb der Familie weitergegeben, sondern auf dem freien Markt veräussert – zum höchstmöglichen Preis.

Das ist keine Schätzung aus dem Bauch, sondern das Ergebnis einer systematischen Analyse der Altersstruktur von Einfamilienhausbesitzern in der gesamten Schweiz, kombiniert mit Lebenserwartung, Umzugsneigung und historischen Transaktionsdaten. Der Kanton Zürich – der als einziger zwischen Familienerbgang und Freihandtransaktionen unterscheidet – lieferte dabei die methodische Grundlage, um das Ausmass der Verschiebung messbar zu machen.

Warum die Kinder verkaufen

Die Rechnung ist simpel. Die Parzellen von damals – gross, gut erschlossen, mit Wertsteigerung über Jahrzehnte – sind heute schlicht zu wertvoll, um sie einfach zu behalten. Wer ein Elternhaus im Wert von 1,5 oder 2 Millionen Franken erbt, muss Geschwister auszahlen, trägt Hypothekarzinsen und Unterhaltskosten – und steht vor einer Immobilie, die eigentlich zu gross ist für den eigenen Bedarf.

Das Ergebnis: Verkauf. Und zwar oft nicht an eine andere Familie, sondern an Pensionskassen, Immobilienfonds oder an Gesellschaften, hinter denen internationale Investmentgiganten wie Blackrock oder Blackstone stehen.

Was einst Wohntraum war, wird Renditeobjekt. Der Garten weicht der Tiefgarage. Das Haus weicht sechs, acht, zehn Wohnungen. Und die werden nicht zum Selbstkostenpreis vermietet.

Der grösste Vermögenstransfer der Geschichte

Das Phänomen ist nicht schweizerisch allein. Die globale Beratungsgesellschaft EY beschrieb bereits 2024, was auf die Industriestaaten zukommt: Die Erbschaften der Babyboomer-Generation seien der grösste Vermögenstransfer der Finanzgeschichte. Billionen von Dollar, Euro und Franken wechseln in den nächsten zwei Jahrzehnten den Besitzer.

In der Schweiz hätte eine politische Debatte um Erbschaftssteuern zumindest einen Teil dieser Verschiebung adressieren können. Doch die Juso-Initiative scheiterte 2024 klar – und mit ihr die einzige ernsthafte Diskussion über eine Beteiligung der Allgemeinheit an diesen historischen Vermögenstransfers. Dass die Initiative sich auf Superreiche konzentrierte und den klassischen Einfamilienhausbesitzer explizit ausnahm, half ihr nicht.

Das politische Fenster ist vorerst geschlossen.

Mehr Wohnungen, aber nicht billiger

Man könnte argumentieren: Was ist so schlimm daran? Die Schweiz hat zu wenig Wohnungen. Die Bevölkerung wächst, die Geburtenrate sinkt, und grosse Einfamilienhäuser mit 200 Quadratmetern für zwei Rentner sind ein Luxus, den sich eine flächenknappe Nation nicht dauerhaft leisten kann. Verdichtung ist richtig und nötig.

Das stimmt. Aber Verdichtung und leistbares Wohnen sind nicht dasselbe. Wenn auf ehemaligen Einfamilienhausgrundstücken acht neue Wohnungen entstehen, die alle zur Maximalrendite vermietet werden, löst das die Wohnungsnot nicht – es verschiebt sie nur nach oben. Institutionelle Investoren müssen ihren Anteilseignern Rendite liefern. Gemeinnützige Überlegungen gehören nicht zu ihrem Geschäftsmodell.

Das Ergebnis: Mehr Wohnungen auf demselben Boden – aber zu Preisen, die sich einkommensschwache Haushalte, junge Familien und der untere Mittelstand kaum leisten können.

Die Gemeinden haben es in der Hand

Dabei gäbe es ein wirksames Instrument – und es liegt bei den Gemeinden. Wer heute Grundstücke aufzont, also höheres Bauen erlaubt, vergibt damit eine Wertsteigerung an den Grundstücksbesitzer. Diese Wertsteigerung liesse sich ganz oder teilweise für die Allgemeinheit nutzbar machen: durch einen Pflichtanteil an preisgünstigen Wohnungen als Bedingung für die Bewilligung.

Einige Gemeinden tun das bereits. Die meisten nicht. Und solange die Aufzonung ohne Auflagen kommt, ist sie schlicht eine Renditeoptimierung auf Kosten der künftigen Mieterschaft.

Eine historische Chance

Die Hinterlassenschaft der Babyboomer ist nicht nur ein soziologisches Phänomen oder ein Thema für Immobilienmessen. Sie ist eine politische Weichenstellung. Die Frage ist: Wer profitiert?

Wenn die Gemeinden, Kantone und der Bund wegsehen – und die Grundstücke still und heimlich von Blackrock und Konsorten übernommen werden –, dann verschiebt sich die Eigentumsstruktur der Schweiz auf eine Weise, die noch Jahrzehnte nachwirken wird. Mehr Renditeimmobilien, weniger Privateigentum, höhere Mieten, und ein Wohnungsmarkt, der zunehmend nach Börsenkurs funktioniert statt nach Lebensbedarf.

Wenn aber Gemeinden die Neuordnung aktiv gestalten – mit Auflagen, Pflichtanteilen, kommunalen Vorkaufsrechten und langfristiger Raumplanung –, dann wird aus der Babyboomer-Erbschaft tatsächlich das, was sie sein könnte: eine einmalige Gelegenheit, mehr leistbaren Wohnraum zu schaffen, als in normalen Zeiten je möglich wäre.

Der Handlungsbedarf ist bekannt. Die Werkzeuge existieren. Was fehlt, ist der politische Wille – auf Stufe Gemeinde, Kanton und Bund gleichermassen.

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