Was früher nur wenigen Ausnahmeunternehmern gelang, wird durch künstliche Intelligenz zunehmend zur wirtschaftlichen Realität: Einzelpersonen bauen Unternehmen auf, die Millionenumsätze erzielen – ohne Angestellte. Neue Daten von Stripe deuten darauf hin, dass sich die Struktur der Wirtschaft grundlegend verändert.

Es gehört zu den Konstanten der Wirtschaftsgeschichte, dass technologische Revolutionen nicht nur bestehende Industrien verändern, sondern neue Unternehmensformen hervorbringen. Die Dampfmaschine ermöglichte die Fabrik, das Internet schuf den Plattformkonzern. Nun zeichnet sich eine weitere Zäsur ab: das Zeitalter des Solopreneurs.

Gemeint sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die ihr Unternehmen weitgehend allein führen. Was lange Zeit auf Berater, Autoren oder Designer beschränkt blieb, entwickelt sich dank künstlicher Intelligenz zu einem Modell für Softwareunternehmen, Medienplattformen, Bildungsanbieter und digitale Dienstleistungen.

Die jüngste Analyse von Stripe Economics spricht eine deutliche Sprache: Die Zahl erfolgreicher Solopreneure wächst nicht nur, sie wächst schneller als je zuvor. Besonders bemerkenswert ist dabei, dass nicht lediglich mehr Menschen Unternehmen gründen – sondern dass diese Unternehmen auch erheblich erfolgreicher werden. (Stripe Economics)

Eine stille Revolution

Stripe schätzt, dass allein in den USA bereits rund vier Millionen Menschen ihren Haupterwerb als Solopreneur erzielen und dabei jährlich mehr als 100.000 Dollar Umsatz erwirtschaften. Gegenüber den frühen 2010er-Jahren entspricht dies nahezu einer Verdoppelung. (Stripe Economics)

Noch eindrucksvoller entwickelt sich die Spitzengruppe.

Nach dem von Stripe entwickelten Solopreneur-Index hat sich die Zahl der Ein-Personen-Unternehmen mit einem Jahresumsatz von über einer Million Dollar zwischen 2023 und 2025 mehr als verdoppelt. Die Zahl jener, die sogar fünf beziehungsweise zehn Millionen Dollar Umsatz erzielen, hat sich nahezu verdreifacht. Gleichzeitig hat sich auch der Anteil dieser besonders erfolgreichen Unternehmen innerhalb der gesamten Solopreneur-Gruppe verdoppelt. Dies deutet darauf hin, dass nicht bloss mehr Menschen gründen – sondern dass die durchschnittliche Qualität und Skalierbarkeit dieser Unternehmen zunimmt. (Stripe Economics)

KI ersetzt nicht nur Arbeit – sie ersetzt ganze Abteilungen

Der eigentliche Treiber dieser Entwicklung heisst künstliche Intelligenz.

Während ein Unternehmer früher Entwickler, Designer, Marketingfachleute, Übersetzer oder Kundenservice einstellen musste, übernehmen heute spezialisierte KI-Systeme einen beträchtlichen Teil dieser Aufgaben.

Texte entstehen innerhalb weniger Sekunden.

Software wird zunehmend automatisch programmiert.

Grafiken entstehen per Texteingabe.

Marketingkampagnen werden von KI geplant, optimiert und ausgewertet.

Der Unternehmer wird dadurch nicht überflüssig. Seine Rolle verschiebt sich vielmehr von der operativen Ausführung hin zur strategischen Steuerung.

Die wirtschaftliche Konsequenz ist erheblich: Die Grenzkosten zusätzlichen Wachstums sinken drastisch. Wo früher jede Expansion neue Mitarbeiter erforderte, genügt heute häufig ein zusätzlicher KI-Agent.

AI-native Unternehmen wachsen schneller als jede frühere Startup-Generation

Parallel veröffentlichte Stripe eine umfassende Analyse der hundert erfolgreichsten KI-Unternehmen auf seiner Plattform.

Die Ergebnisse illustrieren, wie grundlegend sich die Dynamik verändert hat.

Die erfolgreichsten KI-Unternehmen erreichen einen annualisierten Umsatz von einer Million Dollar bereits nach durchschnittlich 11,5 Monaten – rund vier Monate schneller als die bisher schnellsten SaaS-Unternehmen. (Stripe)

Jüngere KI-Unternehmen erzielen im ersten Geschäftsjahr sogar mehr als das Siebenfache der Umsätze früherer Gründergenerationen. Wichtige Umsatzschwellen erreichen sie rund dreimal schneller als vergleichbare Unternehmen vor wenigen Jahren. (Stripe)

Diese Entwicklung zeigt sich eindrucksvoll an Unternehmen wie Cursor, Lovable oder Bolt, die innerhalb kürzester Zeit zweistellige beziehungsweise dreistellige Millionenumsätze erreichten. (Stripe)

KI demokratisiert Unternehmertum

Bemerkenswert ist dabei weniger die Geschwindigkeit einzelner Erfolgsunternehmen als die sinkende Eintrittsschwelle.

Stripe beobachtet seit Anfang 2025 einen deutlichen Zusammenhang zwischen hoher KI-Nutzung und steigender Zahl neu gegründeter Ein-Personen-Unternehmen. Branchen mit intensiver KI-Anwendung verzeichnen überdurchschnittlich viele Neugründungen. Gleichzeitig hat sich der Anteil von Unternehmensgründungen, bei denen KI bereits während der Anmeldung oder technischen Einrichtung eingesetzt wird, innerhalb kurzer Zeit nahezu vervierfacht. (Stripe Economics)

Damit verändert KI nicht nur bestehende Unternehmen.

Sie verändert die Wahrscheinlichkeit, überhaupt Unternehmer zu werden.

Der Unternehmer mit Laptop statt Grossraumbüro

Die klassische Vorstellung eines Unternehmens beruhte auf Organisation, Hierarchie und Arbeitsteilung.

Das neue Modell beruht auf Software.

Ein einzelner Gründer kann heute weltweit verkaufen, Zahlungen in dutzenden Währungen akzeptieren, Marketing automatisieren, Produkte entwickeln und Kunden betreuen – unterstützt durch digitale Werkzeuge, die vor wenigen Jahren ausschliesslich Grossunternehmen zur Verfügung standen.

Der Kapitalbedarf sinkt.

Die Geschwindigkeit steigt.

Die Internationalisierung erfolgt vom ersten Tag an.

Damit verschiebt sich die zentrale Knappheit vom Kapital zur Idee.

Europa steht vor einer strategischen Herausforderung

Gerade für Europa besitzt diese Entwicklung erhebliche Bedeutung.

Während viele politische Debatten weiterhin um Industriepolitik, Regulierung oder Fachkräftemangel kreisen, entsteht parallel eine neue Unternehmensgeneration, deren wichtigste Produktionsmittel nicht Fabriken oder Maschinen sind, sondern Wissen, Software und künstliche Intelligenz.

Wer diese Entwicklung unterschätzt, riskiert, die nächste Welle wirtschaftlicher Wertschöpfung zu verpassen.

Denn möglicherweise entsteht das Unternehmen der Zukunft nicht mehr in einem Bürogebäude mit hunderten Mitarbeitern.

Sondern an einem Küchentisch.

Mit einem Laptop.

Und einer Armee künstlicher Intelligenzen.