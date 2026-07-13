In einem Umschlag ohne Absender liegt eine Anschuldigung, die eine Karriere beenden könnte — verschickt an genau die Institutionen, die am meisten Schaden anrichten können.

Eine anonyme Attacke am Vorabend einer Richterwahl trifft eine Bundesrichterin — der Zeitpunkt ist kein Zufall, sagt sie selbst. Genau das macht den Fall Julia Hänni zu mehr als einer akademischen Fussnote.

Was passiert ist

Im Mai gingen anonyme Schreiben an die Universitäten St. Gallen und Luzern, an Parlamentsmitglieder und Medien. Der Vorwurf: Bundesrichterin Julia Hänni habe in ihrer Dissertation und ihrer Habilitation abgeschrieben, wissenschaftlich unredlich gearbeitet. Die Absender argumentierten, ihr müssten deshalb die akademischen Titel aberkannt werden.

Der Zeitpunkt ist heikel. Hänni gehört zum Dreiervorschlag des Bundesrats für die Nachfolge von Andreas Zünd am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Strassburg — der Bundesrat hatte die Liste bereits am 1. April 2026 verabschiedet, die Parlamentarische Versammlung des Europarats soll die Nachfolge im Januar 2027 in geheimer Wahl bestimmen. Wer den Sitz am EGMR bekommt, wird für Jahre über Fälle mit Bezug zur Schweiz mitentscheiden.

Hänni bestreitet die Vorwürfe entschieden. Sie ordnet sie explizit politisch ein: die Angriffe zielten nicht auf die wissenschaftliche Qualität ihrer Arbeiten, sondern auf ihre Ambition für das Richteramt am EGMR, sagt sie. Vor Blick wurde sie deutlicher: der Angriff sei unhaltbar und politisch motiviert.

Ein Gericht, zwei Baustellen

Bemerkenswert ist, wo dieser Streit stattfindet. Hänni sitzt in der Zweiten öffentlich-rechtlichen Abteilung des Bundesgerichts — derselben Abteilung, die vor wenigen Wochen Schlagzeilen machte, weil ein Mitglied, Yves Donzallaz, eine frühere Liebesbeziehung mit einer Bundesrichterin der strafrechtlichen Abteilung offenlegen musste. Zwei Personalgeschichten in derselben Institution innert kurzer Zeit — das nährt den Eindruck einer Behörde, die gerade von aussen und innen zugleich unter Druck steht.

Das Bundesgericht selbst hält öffentlich an Hänni fest. Eine Sprecherin bestätigte, das Gericht gehe weiterhin von ihrer wissenschaftlichen Integrität aus, und Hänni habe die Gerichtsleitung umgehend informiert. Die Universität Luzern erklärte, die Vorwürfe würden im Einklang mit den universitären Regelungen geprüft. Das ist die formal korrekte Antwort — und zugleich die am wenigsten aufschlussreiche. Prüfverfahren an Universitäten dauern Monate, oft Jahre. Über die EGMR-Kandidatur wird lange vorher entschieden.

Wer profitiert vom Zweifel

Die eigentliche Frage lautet nicht, ob die Vorwürfe stimmen — dazu fehlt bislang jede belastbare öffentliche Substanz. Die Frage lautet, wem eine verzögerte, nie ganz ausgeräumte Unsicherheit nützt.

Hännis Wahl ans Bundesgericht 2019 war selbst schon politisch umkämpft: Auch die SVP hatte sich damals um den Sitz beworben, unterlag aber. Und der EGMR selbst ist in der Schweiz kein neutraler Begriff mehr — das Gericht in Strassburg geriet wiederholt unter Beschuss, weil seine Urteile gegen die Schweiz vor allem auf der rechten Seite Groll auslösten. Wer also den Schweizer Sitz am EGMR besetzt, ist längst nicht mehr nur eine juristische, sondern eine parteipolitisch aufgeladene Frage.

Das erklärt, warum anonyme Anschuldigungen in diesem Umfeld wirken, selbst wenn sie sich am Ende als haltlos erweisen sollten: Sie müssen nicht bewiesen werden, um Wirkung zu entfalten. Es genügt, dass sie im Umlauf sind, wenn die entscheidenden Gremien tagen.

Einordnung

Hänni nennt es selbst beim Namen: eine neuartige Form des Angriffs auf wissenschaftliche Integrität, mutmasslich mithilfe von KI-gestützter Aufbereitung der Vorwürfe. Ob das zutrifft, wird sich zeigen. Was sich schon jetzt zeigt: Eine anonyme Anschuldigung, breit gestreut kurz vor einer entscheidenden Wahl, ist ein Instrument, das keine Beweislast kennt — nur einen Zeitplan. Und dieser Zeitplan liegt nicht bei Hänni, sondern bei denen, die das Schreiben verschickt haben.

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Quellen: Tages-Anzeiger, Blick, watson.ch