Von der akuten Krise zum Zustand der permanenten Ausnahmesituation

Der Begriff der „Permakrise“, ursprünglich in den Gremien der UN und der Weltgesundheitsorganisation (WHO) gepfigt, beschreibt ein Steuerungsinstrument der zeitgeschichtlichen Transformation. Der Immunologe und Toxikologe Prof. Stefan Hockertz hat diesen Begriff aufgegriffen, um die strategische Abfolge und Überlagerung globaler Ausnahmezustände – von der Corona-Pandemie bis zum Ukraine-Konflikt – analytisch zu fassen. Diese Krisenkaskade verhindert die intellektuelle Aufarbeitung einzelner Ereignisse und hält die gesellschaftliche Psychologie in einer dauerhaften Alarmbereitschaft. Biologisch resultiert dies in einer chronischen Belastung des Immunsystems, da die ständige Stressreaktion die physiologische Effizienz untergräbt. Die Brücke von dieser psychoneuroimmunologischen Erosion zur biologischen Primärursache schlägt die Genese des SARS-CoV-2-Pathogens selbst.

Die Genese des Pathogens: Patente und die Frage des Laborursprungs

Die Rekonstruktion der Virus-Entstehung ist die conditio sine qua non für wissenschaftliche Integrität und völkerrechtliche Haftungsszenarien. Die These einer rein natürlichen Zoonose weicht zunehmend der Evidenz einer gezielten biotechnologischen Modifikation. Ein Schlüsseldokument stellt das US-Patent US9,884,895B2 dar: Eingereicht bereits am 20. März 2015 (publiziert 2018) durch Ralph Baric an der Universität in South Carolina Chapel Hill, beschreibt es detailliert Methoden für „Chimeric Coronavirus Spike Proteins“.

Die technischen Spezifikationen belegen eine stufenweise Optimierung der Human-Gängigkeit. Bereits 2017 wurde eine identische Furinspaltstelle in ein synthetisches MERS-Virus implementiert, um dessen Infektiosität zu steigern. Diese Gain-of-Function-Forschung, oft unter dem Deckmantel defensiver Zwecke deklariert, schuf die Blaupause für SARS-CoV-2.

Indizien gegen einen natürlichen Ursprung (Zoonose):

Künstliche Furinspaltstelle: Eine im natürlichen Reservoir unbekannte Sequenz, die als biochemischer Aktivator die Aggressivität des Virus durch Vorab-Spaltung des Spike-Proteins potenziert.

HIV-Sequenz-Implementierung: Das Einfügen spezifischer HIV-Bestandteile fungiert als molekularer „Türöffner“, der die Zellspezifität künstlich auf das menschliche Epithel erweitert.

Präexistente Patentlage: Die Einreichung der genetischen Baupläne der S1-Untereinheit durch Baric im Jahr 2015 belegt eine mehrjährige Entwicklungsphase vor dem Ausbruch in Wuhan.

Diese technologische Konstruktion bildete die notwendige Basis für die darauf aufbauende Antwort: das mRNA-Paradigma.

Das mRNA-Paradigma: Gentherapie vs. Immunisierung

Die globale Impfkampagne markiert eine semantische Verschiebung von der klassischen Immunisierung hin zur molekularen Gentherapie. Während die mRNA selbst immunologisch weitgehend neutral bleibt, fungiert sie als Instruktion zur „Vergewaltigung der Zelle“: Der körpereigene Apparat wird gezwungen, ein körperfremdes Toxin zu synthetisieren. Zulassungsbehörden wie Swissmedic und die EMA klassifizieren das resultierende Spike-Protein korrekt als das eigentliche Active Pharmaceutical Ingredient (API).

Toxikologisch stellt dies ein Novum dar: die vollständige Abwesenheit einer kontrollierten Dosierung. Behördliche Stellungnahmen (Swissmedic, 2023) bestätigen, dass keine Daten darüber vorliegen, wie viele Mikrogramm des Spike-Proteins pro Kilogramm Körpergewicht im Individuum tatsächlich produziert werden. Diese stochastische Toxizität bei fehlender biologischer Terminierung macht die ribosomale Ablesung zu einer pharmakologischen „Blackbox“, die jede seriöse Pharmakovigilanz verunmöglicht.

Die Trias der Pathologie: Psyche, Nervensystem und Immunsystem

Das Verständnis der systemischen Langzeitschäden erfordert das Modell der Psychoneuroimmunologie. Hockertz und christian Schubert vergleichen das Zusammenspiel von Psyche, Nerven- und Immunsystem mit den Zahnrädern einer mechanischen Uhr: Ist ein Segment blockiert, erodiert die Gesamtfunktion. Das Spike-Protein wirkt hierbei als neurotoxischer Störfaktor.

System

Pathophysiologischer Wirkmechanismus

Klinische Korrelation

Nervensystem

Neurotoxizität durch Membraninteraktion; Blockade zerebraler Aktionspotenziale; Penetration der Bluthirnschranke.

Neuropathien; chronische Fatigue; Verlust sensorischer Integrität.

Immunsystem

Autoimmunreaktion gegen endotheliale Strukturen; Überlastung der Tumorabwehr durch antigenen Dauerstress.

Vaskulitis; Myokarditis; stochastische Tumorprogression.

Psyche

Synergie aus neuronaler Interferenz und propagandistischer Indoktrination.

Erosion der kognitiven Kritikfähigkeit; Unfähigkeit zur Prozessierung krisenexterner Daten.

Diese Pathologien werden zunehmend unter dem politisch nützlichen Label „Long Covid“ zusammengefasst.

Die Semantik der Diagnose: Long Covid als Kaschierung von Impfschäden

Die Diagnose „Long Covid“ fungiert oft als semantischer Schutzschild zur Entlastung von Herstellern und Behörden. Während eine natürliche Infektion nach ca. zehn Tagen durch das Immunsystem eliminiert wird, ist eine persistierende Produktion von Spike-Proteinen nach mRNA-Injektionen über mehr als 12 Monate nachgewiesen.

Für die differenzialdiagnostische Klärung existiert jedoch ein forensischer „Smoking Gun“:

Spike-Protein + Nukleokapsid: Nachweis einer (natürlichen) Virusinfektion.

Spike-Protein OHNE Nukleokapsid: Eindeutiger Beleg für die mRNA-Injektion, da die Gentherapie ausschließlich die Information für das Spike-Antigen enthält.

Das Fehlen des Nukleokapsids bei gleichzeitiger Spike-Präsenz entlarvt die Symptomatik zweifelsfrei als Folge der Injektion.

Institutioneller Wandel: Der WHO-Pandemievertrag und der Souveränitätsverlust

Die WHO transformiert sich von einem beratenden Gremium zu einer exekutiven Machtinstanz. Kritisch zu bewerten ist hierbei die Führung unter Tedros Adhanom Ghebreyesus. Die NZZ wies bereits am 28. Mai 2023 auf dessen Vergangenheit in der Volksbefreiungsfront von Tigray (TPLF) und Vorwürfe der Beteiligung an Genoziden in Äthiopien hin. Eine Organisation, die zu 80 % privat (u. a. Gates-Stiftung, GAVI) finanziert wird, beansprucht durch die neuen Internationalen Gesundheitsvorschriften (IGV) völkerrechtliche Weisungsbefugnis.

Durch die Ausweitung des Pandemiebegriffs auf Klimafragen oder Diabetes wird die nationale Souveränität zugunsten eines globalen Dirigismus ausgehebelt. Dies schafft den regulatorischen Rahmen für die Implementierung invasiverer Technologien wie der SR-mRNA.

Zukünftige Risiken und therapeutische Horizonte: SR-mRNA und der Huaya-Pilz

Die nächste Stufe der Biosecurity-Technologie ist die „Self-Replicating RNA“ (SR-mRNA), deren Zulassung durch die EMA für den 14. Februar 2025 terminiert ist. Basierend auf dem venezolanischen Pferdeenzephalitis-Virus (VEEV) enthält dieses System eine Replikase, die eine unkontrollierte RNA-Vermehrung im Körper induziert. Robert Malone bezeichnete diese Technologie als „dritte Atombombe“. Es droht die Gefahr des „Sheddings“: Über Exosomen (zelluläre Vesikel) könnte genetisches Material unkontrolliert an Dritte übertragen werden.

Ein potenzieller therapeutischer Regulator findet sich in der Mykologie. Die Forscherin Manami Tanaka (Bradjon Institute, Kanagawa) publizierte 2024 Daten zum Huaya-Pilz (Trametes rubiniophila). Die Inhaltsstoffe dieses Baumpilzes greifen direkt in die „Fabrik“ der Zelle ein: Sie regulieren die ribosomale Proteinbiosynthese und können so die unkontrollierte Produktion von Spike-Proteinen an der Quelle stoppen. In Europa wird das Präparat über spezialisierte Distributoren (Bernstark/Eko Shop) vertrieben, ist jedoch aufgrund der massiven Nachfrage häufig vergriffen.

Abschluss Die Analyse der Permakrise erzwingt eine Rückbesinnung auf die individuelle Souveränität. Gegenüber der Entstehung eines „Wahrheitsministeriums“ und der Erosion wissenschaftlicher Standards bleibt die intellektuelle Autarkie die einzige wirksame Verteidigungslinie für die menschliche Würde und die Freiheit der Forschung.