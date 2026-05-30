Meinung | Swissvox

Die SRF-Arena vom 29. Mai 2026 zur 13. AHV-Rente war in ihrer Vorhersehbarkeit geradezu beruhigend. Vier Parlamentarierinnen und Parlamentarier, ein Moderator, zwei Stunden Diskussion — und am Ende das bekannte Ergebnis: Mehrwertsteuer erhöhen oder Lohnprozente anheben, befristet oder unbefristet, Nationalrat gegen Ständerat. Das politische Karussel dreht sich. Die eine «Lösung» kostet den Arbeitnehmer an der Lohnabrechnung, die andere an der Ladenkasse.

Was in der gesamten Sendung nicht ein einziges Mal ernsthaft diskutiert wurde: Die AHV verfügt über ein Anlagevermögen von mehreren hundert Milliarden Franken. Der AHV-Ausgleichsfonds — bekannt als «compenswiss» — schrieb allein im Jahr 2025 rund 4,4 Milliarden Franken Gewinn. Der Bedarf für die 13. Rente beläuft sich auf rund 4 bis 5 Milliarden Franken jährlich. Man bemerkt die Übereinstimmung.

Die Renditefrage, die niemand stellen will

Das Anlagevermögen von compenswiss wird nach einem gesetzlich geregelten, konservativ ausgerichteten Anlagekatalog bewirtschaftet. Aktien, Obligationen, Immobilien — gewichtet nach Vorsicht. Das ist grundsätzlich vernünftig, denn die AHV ist kein Hedge-Fonds. Aber es ist eine politische Entscheidung, keine Naturgewalt.

Würde man die Anlagestrategie moderat anpassen — sagen wir zwei bis drei Prozentpunkte mehr in renditestarke Anlageklassen wie Aktien, Gold, ausgewählte Rohstoffe oder einen kleinen, definierten Anteil in digitale Hartwährungen wie Bitcoin — könnte das zusätzliches Renditepotenzial freisetzen, ohne dass ein einziger Arbeitnehmer mehr an der Lohnabrechnung abgibt und ohne dass eine Rentnerin mehr an der Supermarktkasse bezahlt. Das ist keine Zauberei. Das ist Portfoliooptimierung.

Zur Einordnung: Der norwegische Staatsfonds hält seit Jahren über 70 Prozent in Aktien, investiert in über 9’000 Unternehmen weltweit und erwirtschaftet langfristig reale Renditen, von denen compenswiss nur träumen kann. Niemand in Norwegen nennt das «unverantwortlich».

Das schweigende Eigeninteresse

Warum also wird dieser Weg nicht einmal diskutiert? Die Antwort liegt nicht in der Ökonomie. Sie liegt in den Eigentumsverhältnissen.

Die Schweizerische Pensionskassenlandschaft — AHV-Fonds, BVG-Kassen, Freizügigkeitsstiftungen — ist einer der grössten institutionellen Immobilieninvestoren der Schweiz. Immobilien machen je nach Kasse 15 bis 25 Prozent des Anlagevermögens aus. Das ist politisch gewollt — und es kommt nicht von ungefähr, wer davon profitiert.

Ein erheblicher Teil der bürgerlichen Parlamentarierinnen und Parlamentarier — besonders im SVP-Lager, aber keineswegs nur dort — ist im Immobilienbesitz, in der Immobilienverwaltung oder in Branchen tätig, die direkt vom stabilen Kapitalzufluss institutioneller Investoren in den Immobilienmarkt profitieren. Pensionskassengelder fliessen in Liegenschaften. Die Liegenschaften steigen im Wert. Wer Liegenschaften besitzt, profitiert doppelt: als Parlamentarier, der die Anlagestrategie nicht antastet — und als Eigentümer, dem institutionelles Kapital den Markt stabilisiert.

Das ist kein Verschwörungsdenken. Das ist die schlichte Mechanik von Interessenkonflikten, die in der Schweizer Konkordanzpolitik seit Jahrzehnten systemisch toleriert werden.

Links schweigt. Rechts profitiert. Die Mitte verwaltet.

Und so erklärt sich die merkwürdige Einigkeit in der Arena: SP und Grüne fordern Lohnprozente und Mehrwertsteuer, weil ihnen das Umverteilungsprinzip wichtiger ist als die Frage, ob das Volksvermögen optimal bewirtschaftet wird. Die SVP und FDP wollen «keine dauerhaften Belastungen» — aber eine Diskussion über die Anlageseite führen sie genauso wenig. Die Mitte spricht von Lebenszeitarbeitsmodellen und lobt einzelne Reformaspekte.

Allen gemeinsam ist: Die Frage, wem die bestehende Anlagestrategie nützt, wird nicht gestellt. Sie ist die blinde Stelle des gesamten politischen Spektrums — weil sie auf beiden Seiten unbequeme Antworten liefern würde.

Für Links: Wenn man die Rendite optimiert, braucht es weniger Umverteilung — und damit verliert man ein politisches Instrument.

Für Rechts: Wenn man Immobilien als Anlageklasse reduziert und stattdessen auf diversifiziertere Strategien setzt, verliert man einen stillen Subventionsmechanismus für den eigenen Besitzstand.

Eine unbequeme Rechnung

Das Anlagevermögen von compenswiss beläuft sich auf rund 45 bis 50 Milliarden Franken. Zwei bis drei Prozent Mehrrendite pro Jahr durch eine angepasste Strategie — das wären 900 Millionen bis 1,5 Milliarden Franken zusätzlich. Nicht genug, um die 13. Rente vollständig zu finanzieren. Aber genug, um die Zusatzbelastung für Arbeitnehmer und Konsumenten spürbar zu reduzieren — und die Diskussion grundlegend zu verschieben.

Das Volk hat im März 2024 abgestimmt. Es will die 13. Rente. Es hat dabei — verständlicherweise — nicht über Anlagekategorien oder Immobilienportfolios von Parlamentariern nachgedacht. Diese Aufgabe obliegt einer unabhängigen Öffentlichkeit.

Das SRF hat sie in der Arena nicht übernommen. Swissvox tut es.

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