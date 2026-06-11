Nico Stino | Swissvox

Im Dezember 2026 ist es soweit: Die 13. AHV-Rente wird zum ersten Mal ausgezahlt. Zwei Jahre nach dem historischen Volksentscheid vom 3. März 2024, als 58,2 Prozent der Stimmenden und die Mehrheit der Kantone Ja sagten, erhalten Rentnerinnen und Rentner erstmals eine zusätzliche Monatsrente. Der Bundesrat hatte die Auszahlung im November 2025 definitiv festgelegt.

Doch während die Schecks geschrieben werden, tobt im Bundeshaus ein erbitterter Streit um die Finanzierung – und dieser Streit trägt längst grössere Züge als eine blosse Buchhaltungsfrage.

Ein Volksentscheid ohne Preisschild

Die Initiative, die von den Gewerkschaften lanciert worden war, hatte einen entscheidenden konstruktiven Mangel: Sie beschrieb eine neue Leistung, liess aber die Finanzierungsfrage bewusst offen. Das Stimmvolk beschloss also eine Ausgabe, ohne gleichzeitig über deren Deckung zu befinden – ein in der Geschichte der Schweizer Sozialpolitik einmaliger Vorgang.

Die Kosten sind erheblich: 4,2 Milliarden Franken sind für 2026 nötig. Rund 4,5 Milliarden dürften es 2030 sein und 5,4 Milliarden im Jahr 2040. ￼ Zum Vergleich: Die gesamte Schweizer Ukraine-Unterstützung der vergangenen vier Jahre belief sich auf rund 6 Milliarden Franken – sie würde die neue Rente also gerade anderthalb Jahre finanzieren.

Die konkret ausbezahlten Beträge: bis zu 2’520 Franken für Einzelpersonen und bis zu 3’780 Franken für Ehepaare pro Jahr.

Zwei Lager, zwei Konzepte

Im Parlament standen sich bis zuletzt zwei Finanzierungsmodelle gegenüber.

Variante 1: Reine Mehrwertsteuerfinanzierung (Nationalrat)

Der Nationalrat – gestützt auf SVP, FDP und GLP sowie die Wirtschaftsverbände – wollte die Mehrwertsteuer von heute 8,1 auf 8,6 Prozent erhöhen. Der Mehrwertsteuer-Normalsatz würde um 0,5 Prozentpunkte und den Sondersatz für die Hotellerie um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Diese Aufstockungen sollen aber lediglich bis 2033 gelten. ￼ Lebensmittel wären ausgenommen.

Das Hauptargument der Wirtschaft: Lohnkosten steigen nicht, die Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen bleibt unangetastet. Kritiker hingegen weisen darauf hin, dass die Mehrwertsteuer sozial regressiv wirkt – wer wenig verdient, zahlt proportional mehr, da der Konsum einen grösseren Teil des Einkommens ausmacht.

Variante 2: Mischfinanzierung (Ständerat)

Der Ständerat wollte die Mehrwertsteuer und zugleich die Lohnbeiträge erhöhen, und das ohne Befristung. Er wollte um 0,3 Prozentpunkte höhere Lohnbeiträge. Die Mehrwertsteuer würde um 0,4 Prozentpunkte und der Hotellerie-Sondersatz um 0,2 Prozentpunkte erhöht. ￼ Auch der Bundesrat unterstützte diesen Weg.

Das Gerechtigkeitsargument: Wer mehr verdient, zahlt mehr. Das Verteilungsprinzip der Sozialversicherung bleibt gewahrt.

Mit 101 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen hielt der Nationalrat am Dienstag an seinem früheren Entscheid fest. ￼ Eine Einigung zwischen den Räten schien damit in weite Ferne gerückt.

Die Einigungskonferenz: Kompromiss unter Zeitdruck

Da sich National- und Ständerat nach mehreren Durchgängen nicht einigen konnten, trat am Mittwoch, 11. Juni, die Einigungskonferenz in Aktion. Je 13 Mitglieder der Sozial- und Gesundheitskommissionen beider Kammern wurden delegiert, entsprechend der Fraktionsstärke im jeweiligen Rat. ￼

Das Ergebnis: Die Einigungskonferenz beantragt eine Mischfinanzierung über höhere Lohnbeiträge und mehr Mehrwertsteuer, gemäss dem Modell des Ständerates – mit einem Zugeständnis an den Nationalrat. Die Lohnbeiträge sollen um 0,2 Prozentpunkte anstatt um 0,3 Prozentpunkte erhöht werden. Die Mehrwertsteuer soll um 0,4 Prozentpunkte angehoben werden. Der Einigungsantrag zur zweiteiligen Vorlage wurde mit jeweils 15 zu 11 Stimmen angenommen. ￼

Der reduzierte Mehrwertsteuersatz für Lebensmittel bleibt unverändert.

Die Situation ist politisch heikel: Der Vorschlag kann nicht mehr verändert werden. Beide Kammern können nur noch Ja oder Nein sagen. Lehnt einer der beiden Räte den Kompromiss ab, scheitert die Finanzierungsvorlage vollständig. ￼

Der Zeitplan: Über den Antrag der Konferenz wird der Ständerat am Donnerstag entscheiden. Voraussichtlich am 17. Juni ist der Nationalrat am Zug. Stimmen beide Räte zu, muss der Einigungsantrag aber auch noch in der Schlussabstimmung am Ende der laufenden Session angenommen werden. ￼

Und selbst dann ist das letzte Wort noch nicht gesprochen: Gegen die Erhöhung der Mehrwertsteuer wäre ein obligatorisches Referendum notwendig. Die Finanzierung der 13. AHV-Rente würde damit voraussichtlich erneut zum nationalen Politikum werden. ￼

Das Scheiterszenario ist dabei nicht abstrakt: Hat der Einigungsantrag keinen Erfolg im Parlament, wird die 13. AHV-Rente ab kommendem Dezember ausbezahlt, ohne dass klar ist, wie sie finanziert wird. ￼

Das Jahr 2033 und der Schatten des Rentenalters

Ein Detail in der bisherigen Nationalratsposition verdient besondere Aufmerksamkeit: Die Mehrwertsteuererhöhung sollte ausdrücklich bis 2033 befristet sein. Die offizielle Begründung lautet, bis dahin werde eine grosse AHV-Reform die langfristige Finanzierungsfrage strukturell lösen.

Doch was diese Reform beinhalten soll, ist politisch hoch brisant. FDP und Arbeitgeberverband propagieren einen Automatismus: Sinkt das AHV-Kapital unter eine bestimmte Schwelle, soll das Rentenalter automatisch und ohne Volksabstimmung angehoben werden. Die Befristung auf 2033 ist in dieser Lesart kein technischer Parameter, sondern ein politischer Hebel – Druck auf die parlamentarische Linke, einer Rentenaltererhöhung zuzustimmen.

Der Bundesrat hat dieses Szenario bereits mitgedacht: Er hat für den Fall der Nichteinigung ein Szenario in seine kürzlich in Vernehmlassung gegebene Reformvorlage «AHV 2030» eingebaut, die eine kombinierte Erhöhung von Mehrwertsteuer und Lohnbeiträgen respektive als Variante nur eine höhere Mehrwertsteuer enthält. ￼

Demografischer Druck als Strukturproblem

Die AHV ist ein Umlageverfahren: Die Erwerbstätigen von heute finanzieren die Renten von heute. 1948, bei der Einführung der AHV, kamen auf einen Rentner rund sechs Erwerbstätige. Heute sind es noch knapp 3,3. Bis 2040 dürfte das Verhältnis auf unter 2,5 sinken.

Die sogenannte «Babyboomer-Generation» tritt nun in Massen in die Rente. Das erhöht die Ausgaben der AHV strukturell, unabhängig von der 13. Rente. Die Reform AHV 21, die 2024 in Kraft trat und das Frauenrentenalter auf 65 Jahre anhob, hat diese Entwicklung nur leicht abgefedert.

Die 13. AHV-Rente legt sich also auf eine Sozialversicherung, die ohnehin unter demografischem Druck steht. Ohne Gegenmassnahmen drohen ab Mitte der 2030er-Jahre strukturelle Defizite.

Einordnung

Der Streit um die 13. AHV-Rente ist symptomatisch für ein tieferes Problem der direkten Demokratie: Das Stimmvolk kann Leistungen beschliessen, ohne gleichzeitig über die Gegenfinanzierung zu entscheiden. Das ist verfassungsrechtlich zulässig – politisch aber produziert es genau jene Blockaden, die sich in dieser Sommersession im Bundeshaus beobachten lassen.

Der Kompromiss der Einigungskonferenz – Mischfinanzierung mit leicht reduzierten Lohnbeiträgen – ist ein klassischer helvetischer Mittelweg. Ob er trägt, entscheiden Ständerat und Nationalrat in den nächsten Tagen. Scheitert der Vorschlag, wird die 13. Rente im Dezember ohne gesicherte Finanzierung ausbezahlt – ein institutioneller Präzedenzfall, der weit über die AHV hinausweist.

Klar ist: Die Rentnerinnen und Rentner erhalten ab Dezember 2026 ihre 13. Rente. Offen bleibt, wer dafür wie lange zahlt – und zu welchem Preis.

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