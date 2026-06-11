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Rebi
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Der Artikel zeigt ein grundsätzliches Problem auf, das über die Finanzierungsfrage hinausgeht: Eine Volksinitiative hat eine Leistung beschlossen, ohne gleichzeitig die Deckung zu regeln. Das ist demokratiepolitisch fragwürdig, weil es die Verantwortung für unpopuläre Entscheidungen vom Souverän auf das Parlament verschiebt.

Zur Finanzierung selbst: Die Mischfinanzierung ist aus Gerechtigkeitsgründen die bessere Lösung. Die Mehrwertsteuer ist eine Konsumsteuer und trifft untere Einkommen überproportional, weil diese einen grösseren Teil ihres Einkommens für den täglichen Bedarf ausgeben. Höhere Lohnbeiträge hingegen belasten Besserverdienende stärker und wahren das Solidaritätsprinzip der AHV. Wer von der AHV profitiert, sollte auch nach Leistungsfähigkeit einzahlen.

Besonders problematisch ist die Befristung auf 2033 im Nationalratsmodell. Sie ist kein technisches Detail, sondern ein politischer Hebel: Sie soll Druck für eine Rentenaltererhöhung erzeugen, ohne dass diese demokratisch legitimiert ist. Ein Automatismus, der das Rentenalter ohne Volksabstimmung anhebt, wäre ein Bruch mit der direkten Demokratie. Strukturelle Reformen sind nötig, aber sie müssen transparent und demokratisch legitimiert sein, nicht durch Zeitdruck erzwungen.

Das Scheiterszenario ist real: Wird die Finanzierung nicht geklärt, wird die Rente trotzdem ausbezahlt. Das wäre ein finanzpolitisches Desaster und würde das Vertrauen in die politischen Institutionen weiter beschädigen. Die Einigungskonferenz hat einen tragfähigen Kompromiss vorgelegt. Beide Räte sollten ihn annehmen, auch wenn er niemandem vollständig gefällt. Alles andere wäre unverantwortlich.

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