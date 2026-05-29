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Wie eine einzige Zahl die Abstimmungsdiskussion zur Nachhaltigkeitsinitiative dominiert — und was dabei unter den Tisch fällt

Eine Zahl macht derzeit Karriere in den Schweizer Stuben. 0,05 bis 0,1 Prozent. So viel weniger Pro-Kopf-BIP-Wachstum pro Jahr drohe der Schweiz, wenn die Volksinitiative «Keine 10-Millionen-Schweiz!» am 14. Juni angenommen wird. Wer die Zahl hört, nickt erleichtert: Ist das alles? Kaum der Rede wert.

Die Zahl ist korrekt. Die Beruhigung, die sie auslöst, ist es nicht.

Eine Studie, zwei Lesarten

Die Studie wurde vom Staatssekretariat für Migration (SEM) in Auftrag gegeben und dem Bundesrat am 13. Mai 2026 vorgelegt. Sie kombiniert bestehende Szenarien zur Bevölkerungsentwicklung mit möglichen Beschränkungsszenarien und modelliert deren Auswirkungen. Erstellt hat sie das Basler Forschungsbüro Demografik — politisch neutral, methodisch solide. Kein Propagandapapier.

Das Pro-Kopf-BIP ist dabei nur eine von mehreren Messgrössen — und bezeichnenderweise jene, die in der öffentlichen Debatte am häufigsten zitiert wird. Warum? Weil sie beruhigt. Weil sie suggeriert: Weniger Menschen, gleich viel für jeden. Die Rechnung stimmt — unter bestimmten Annahmen, im Modell, auf dem Papier.

Was die Studie darüber hinaus feststellt, findet deutlich weniger Erwähnung.

Die AHV-Lücke, die niemand nennen will

Das AHV-Umlageergebnis würde sich über Jahrzehnte um mehrere Milliarden Franken pro Jahr verschlechtern. Die Steuereinnahmen sänken stärker als die Ausgaben, und der Anteil der Gesundheitskosten am Volkseinkommen stiege stärker als ohne Begrenzung.

Das sind keine abstrakten Modellwerte. Das sind strukturelle Verwerfungen im Sozialsystem, die real spürbar werden — in kürzeren Renten, höheren Prämien, wachsenden Staatsdefiziten. Der Anteil der erwerbsfähigen Bevölkerung an der Gesamtbevölkerung geht in der Schweiz seit fast 20 Jahren zurück. Trotz Zuwanderung schrumpfte dieser Anteil von über 68 Prozent im Jahr 2004 auf 65,5 Prozent im Jahr 2024. Eine Begrenzung der Zuwanderung würde diesen Trend nicht bremsen, sondern beschleunigen.

Das Szenario: Schweiz ohne EU-Anbindung

Nun aber zum eigentlichen Gedankenexperiment — jenem, das in der laufenden Abstimmungsdebatte fast vollständig fehlt. Was passiert, wenn die Schweiz die Nachhaltigkeitsinitiative annimmt und damit die Personenfreizügigkeit faktisch kündigt?

Die Antwort ist nicht primär wirtschaftspolitisch. Sie ist juristisch-mechanisch.

Mit der sogenannten Guillotine-Klausel sind die sieben Bilateralen-I-Abkommen miteinander rechtlich verknüpft. Im Falle einer Aussetzung eines einzelnen sektoriellen Abkommens durch einen Vertragspartner kann das gesamte Paket auf Begehren der anderen Partei ausser Kraft gesetzt werden. Das bedeutet: Fällt die Personenfreizügigkeit, fallen potenziell auch das Luft- und Landverkehrsabkommen, das Abkommen über technische Handelshemmnisse, das Forschungsabkommen, der Zugang zum öffentlichen Beschaffungswesen — sieben tragende Pfeiler des bilateralen Verhältnisses auf einmal.

Die Folge des Nichtstuns wäre nicht der Status quo in den bilateralen Beziehungen, sondern eine zunehmend eingeschränkte Beteiligung am EU-Binnenmarkt und weniger Kooperationen. Das gilt im Kleinen — für den laufenden Bilaterale-III-Prozess — und im Grossen erst recht.

Was eine echte Abkopplung bedeuten würde

Die Schweiz exportiert rund die Hälfte ihrer Waren und Dienstleistungen in die EU. Pharma, Maschinen, Finanzdienstleistungen, Uhren — alles Sektoren, die auf geregelten Marktzugang angewiesen sind. Das reale BIP der Schweiz ist seit der Einführung der Personenfreizügigkeit um über 50 Prozent gestiegen, mit einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von knapp 2 Prozent — trotz Finanzmarktkrise, mehreren Frankenschocks und der Pandemie.

Der Kausalzusammenhang ist komplex, das ist richtig. Nicht alles davon ist auf die Bilateralen zurückzuführen. Aber der Zusammenfall von Öffnung und Wohlstandsgewinn ist kein Zufall.

Ein Szenario vollständiger wirtschaftlicher Abkopplung von der EU würde die Schweiz vor Fragen stellen, für die es keine einfachen Antworten gibt: Welche Handelsverträge ersetzen den Binnenmarktzugang? Mit welcher Verhandlungsmacht tritt ein Land mit 10 Millionen Einwohnern gegenüber einem Block mit 450 Millionen auf? Welche Übergangsfristen lässt Brüssel zu — und zu welchem Preis?

Das Modell Norwegen oder Island — EWR-Mitglied ohne EU-Beitritt — wäre für die Schweiz nach einer Guillotine-Auslösung nicht automatisch verfügbar. Es müsste neu verhandelt werden. Und die EU verhandelt nicht unter Zeitdruck.

Die eigentliche Debatte findet nicht statt

Was in der Abstimmungsdiskussion auffällt: Die 0,05-Prozent-Zahl wird von Befürwortern wie Gegnern der Initiative benutzt — die einen zur Verharmlosung, die anderen als Beweis für die Täuschungsabsicht des Bundesrats. Beide verfehlen den Kern.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob das Pro-Kopf-BIP um einen Zehntel Prozentpunkt langsamer wächst. Die eigentliche Frage ist, was eine strukturell veränderte Schweiz — älter, kleiner, weniger vernetzt — in 20 oder 30 Jahren leisten kann und will. Was sie sich leistet. Und wer das zahlt.

Die Studie selbst hält fest: Die konkreten Auswirkungen einer Begrenzung hängen massgeblich von deren Ausgestaltung ab. Die quantitativen Ergebnisse für den langfristigen Horizont sind mit erheblichen Unsicherheiten behaftet. Das ist kein Freifahrtschein für Beruhigung — es ist ein Hinweis auf die Komplexität dessen, was am 14. Juni zur Abstimmung steht.

Wer die Initiative mit dem Verweis auf 0,05 Prozent als harmlos verkauft, unterschätzt die Systemfrage dahinter. Wer sie mit apokalyptischen Szenarien bekämpft, überschätzt die eigene Seriosität. Was bleibt, ist ein Land, das sich einer ernsthaften Debatte über seine wirtschaftliche Zukunft immer noch verweigert — und stattdessen Zahlen in Stuttgarter Manier auf Werbeplakate klebt.

Das Abstimmungsbüchlein liegt auf dem Tisch. Die Rechnung kommt danach.

Nico Stino, Swissvox