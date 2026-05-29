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Avatar von GahtDiNuetAh303
GahtDiNuetAh303
3h

Und wenn wir wieder auf Pferdekutschen durch die Gegend eiern - und den ganzen Winter Kohl fressen müssen.. - immer noch lieber als mit diesem totalitären Moloch zu verhandeln.Das ist über kurz oder lang Selbstmord.

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