| Geopolitik & Technologie Von Nico Stino | 24. Juni 2026

Ein Hacker legt offen, was zwei Jahrzehnte lang im Verborgenen blieb: Die Gesellschaft «Dialog», gegründet von Palantir-Mitgründer Peter Thiel, ist keine Debattierplattform unter Gleichen — sondern ein Machtnetzwerk, das den Staat und den Markt in einer einzigen Gästeliste verschmilzt.

Ein offenes Verzeichnis, das niemand sehen sollte

Es war kein ausgeklügelter Cyberangriff. Die Schweizer Hacktivist-Aktivisitin maia arson crimew — bekannt dafür, im Jahr 2023 die geheime US-No-Fly-Liste publik gemacht zu haben — entdeckte ein offen zugängliches Verzeichnis, das im Quellcode der Website dialog.org eingebettet war. Sichtbar für jeden, der die Seite aufrief. Was sich darin verbarg, ist seither Gesprächsthema in den wichtigsten Medien der Welt.

Das Magazin Wired verifizierte den Fund unabhängig und erhielt zusätzlich eine Teilnehmerliste für das Dialog-Jahrestreffen 2026, das vom 12. bis 16. August im Powerscourt Hotel nahe Dublin geplant ist. Die Liste umfasst 222 registrierte Personen, davon 87 Erstbesucher. Security Affairs

Der Inhalt des Verzeichnisses ist politisch brisant: Das Verzeichnis listet amtierende Trump-Regierungsmitglieder, zwei US-Senatoren, sechs Mitglieder der berüchtigten PayPal-Mafia, einen ehemaligen Geheimdienstchef für den Nahen Osten sowie einen amtierenden Botschafter der Vereinigten Staaten — zusammen mit den Gründern und Direktoren einiger der grössten Überwachungs-, Datenmakler- und Werbe-Datenunternehmen des Landes. Security Affairs

Zwanzig Jahre im Verborgenen

«Dialog» ist eine exklusive, auf Einladung basierende Organisation, die Peter Thiel im Jahr 2006 mitgegründet hat. Sie versammelt US-Amtsträger, ausländische Regierungsvertreter und Silicon-Valley-Führungskräfte zu jährlichen Treffen hinter verschlossenen Türen. Futurism Zwei Jahrzehnte lang lehnte die Gruppe es konsequent ab, Informationen über ihre Mitglieder oder Aktivitäten preiszugeben.

Die Teilnehmerliste liest sich wie ein Who’s who der amerikanischen Machtstruktur jenseits der üblichen Washington-Kulissen. Zu den genannten Namen gehören Elon Musk, Ted Cruz, Cory Booker, Tulsi Gabbard, Jared Kushner, Reid Hoffman, Eric Schmidt, Garry Kasparov sowie der Schauspieler Joseph Gordon-Levitt. lindipendente Gordon-Levitt bestätigte seine Teilnahme, betonte aber, keinen direkten Kontakt zu Thiel gehabt zu haben.

Besonders aufschlussreich ist die institutionelle Dichte des Netzwerks: General Alexus Grynkewich, der Oberste Alliierte Befehlshaber Europas der NATO und Leiter des US European Command, nahm laut den Unterlagen seit 2021 an Dialog-Treffen teil. Security Affairs Daneben erscheint Finanzminister Scott Bessent auf der Liste — gemeinsam mit Auren Hoffman, dem Vorsitzenden von Dialog, der den Standortdatenmakler SafeGraph und die Identitätsauflösungsfirma LiveRamp gegründet hat. Security Affairs Ein Regulierungsbeamter neben dem Regulierten — im selben, privaten Raum.

Die Tagesordnung: Krieg, Kulte und Sexualität

Das Leck enthüllte nicht nur Namen, sondern auch die Themen, die in Dublin diskutiert werden sollen. Das Sitzungsprogramm für das Treffen 2026 umfasst unter anderem: «Navigating WWIII», «Battlefield Technologies», «Bring Back Nuclear» und «Build-a-Cult» — letztere moderiert vom Gründer der christlichen Vernetzungsplattform Pray.com. Dazu kommt «How’s Your Sex Life?» Security Affairs

Laut dem Leak schätzt die Mehrheit der Teilnehmer, dass künstliche Intelligenz innerhalb weniger Jahre Arbeit, Krieg, Bildung und religiöse Überzeugungen grundlegend umgestalten werde. Eine wiederkehrende Prognose lautet schlicht: «Die gesellschaftliche Degeneration wird sich weiter beschleunigen.» Cybernews

Macht vermessen, Macht steuern

Das vielleicht aufschlussreichste Detail ist weniger die Gästeliste als das interne Bewertungssystem, das Dialog für seine Mitglieder unterhält. Die Organisation verwendet geheime Klassifikationen, die auf Bekanntheit, Reichtum, Einfluss und der Fähigkeit, Mehrwert für das Netzwerk zu generieren, basieren. Teilnehmer erhalten Punkte und Buchstaben, die Zugangsmöglichkeiten, Networking-Chancen, Tischplatzierungen und selbst die Wahrscheinlichkeit einer erneuten Einladung bestimmen. lindipendente

Wer Einfluss hat, wird eingeladen. Wer eingeladen wird, bekommt mehr Einfluss. Ein geschlossener Kreislauf — algorithmisch verfeinert, sozial verankert.

Das Leck enthüllt auch, dass es eine eigene Plattform für romantische Kontakte gibt: Unter dating.dialog.org wird «bedeutsame Vernetzung für aussergewöhnliche Menschen» angeboten. Cybernews Die Vermischung von politischer Koordination und persönlichem Matchmaking lässt erahnen, wie tief das Netzwerk in die Lebensrealität seiner Mitglieder eingreift.

Der Epstein-Schatten

Das Netzwerk taucht auch in den Epstein-Akten auf, die vom US-Justizministerium freigegeben wurden: Jeffrey Epstein war auf der Einladungsliste für das Dialog-Treffen 2014 vermerkt. Ob er tatsächlich teilnahm oder dauerhaftes Mitglied war, bleibt unklar. Cybernews Die Verbindung zwischen Thiel und Epstein ist seit Jahren bekannt — Dialog gibt ihr nun eine weitere institutionelle Dimension.

Einordnung

Der Fall «Dialog» ist mehr als ein Datenschutzskandal. Er ist ein Röntgenbild der informellen Machtarchitektur der westlichen Welt: Dort, wo Rüstungskonzerne, Datenmakler, Geheimdienstler, Senatoren und Tech-Milliardäre unter dem Siegel der Verschwiegenheit über Dritte Weltkriege und die Zukunft der Demokratie diskutieren — ohne jede demokratische Legitimation, Transparenz oder öffentliche Rechenschaftspflicht.

Das Leck macht sichtbar, wie privater Sektor und politische Macht unmittelbar ineinandergreifen: Milliardäre und Führungskräfte von Unternehmen, die massiv von staatlichen Überwachungsverträgen profitieren, treffen sich mit jenen Militärs und Abgeordneten, die ebenjene Verträge vergeben oder beaufsichtigen. Futurism

Das ist kein Zufall, sondern Methode. Und es ist Peter Thiels Methode seit zwanzig Jahren — nur dass sie nun erstmals im Licht der Öffentlichkeit steht.

Quellen: Wired (via SecurityAffairs, Futurism, Cybernews, 19.–20.6.2026)