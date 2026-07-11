Von Nico Stino

Die deutsche Wirtschaft steckt in einer Krise, die sich nicht über Nacht entwickelt hat, sondern über Jahre gewachsen ist – und die sich zunehmend in harten Zahlen niederschlägt. Firmeninsolvenzen bewegen sich auf Rekordniveau, die Netto-Investitionsquote ist in den letzten beiden Jahren praktisch auf null gefallen, und pro Monat gehen derzeit rund 15’000 Industriearbeitsplätze verloren – eine Steigerung gegenüber den 10’000 monatlichen Verlusten der Vorjahre. Seit 2019 beträgt das kumulierte Wirtschaftswachstum Deutschlands gerade einmal 0,3 Prozent. Zum Vergleich: China wuchs im selben Zeitraum um 33 Prozent, die USA um über 15 Prozent.

Steuereinnahmen sprudeln – während die Substanz schwindet

Bemerkenswert ist der Kontrast: Während die Realwirtschaft schwächelt, waren die Steuereinnahmen 2025 noch auf Rekordniveau. 2005 nahm der Staat rund 450 Milliarden Franken ein, 2025 waren es bereits knapp 1000 Milliarden – mehr als eine Verdoppelung, die deutlich über der Inflationsrate liegt. Inflationsbereinigt müsste der Staat eigentlich im Geld schwimmen. Stattdessen ist die Staatsverschuldung gleichzeitig gestiegen, begleitet von wachsender Bürokratie und ausufernden Sozialleistungen. Der Staatskonsum hat sich seit 2019 vom Bruttosozialprodukt entkoppelt, während die unternehmerische Investitionsquote eingebrochen ist – eine Entwicklung, die selbst Bundeskanzler Friedrich Merz zu Beginn seiner Amtszeit als zentrales Problem benannt hat.

Nun beginnen auch diese hohen Einnahmen zu bröckeln, während die Ausgaben weiter steigen. Die Schere zwischen Einnahmen und Ausgaben droht auseinanderzudriften, bis die Tragfähigkeit der Staatsfinanzen an ihre Grenzen stösst.

Der Ruf nach neuen Einnahmequellen

Aus dieser Zwickmühle heraus wird ein Szenario diskutiert, das politisch brisant ist: eine Substanzbesteuerung von Produktivkapital, insbesondere bei Familienunternehmen. Einkommenssteuern und Sozialabgaben bei Arbeitnehmenden gelten weitgehend als ausgereizt. Auch bei der Unternehmensgewinnbesteuerung, die in Deutschland bei rund 30 Prozent liegt – deutlich über dem Durchschnitt konkurrierender Länder von 20 bis 25 Prozent –, sind die Spielräume begrenzt. Als kurzfristig ergiebigste Option gilt daher der Zugriff auf das bislang weitgehend steuerbefreite Produktivkapital von Familienunternehmen bei Erbschaft oder Schenkung.

Aktuell sind Einzelunternehmen, freiberufliche Betriebe, Personengesellschaften und Kapitalgesellschaften – sofern die erbende Person mehr als 50 Prozent am Nennkapital hält – bei der Weitergabe betriebsnotwendigen Kapitals weitgehend von der Erbschaftssteuer verschont. Eine anstehende Entscheidung des deutschen Bundesverfassungsgerichts zu diesen Verschonungsregeln dürfte die Debatte in den kommenden Wochen zusätzlich anheizen.

Zwei Weltbilder, zwei Antworten

Die moralische Bewertung der Frage hängt massgeblich davon ab, welches Familien- und Eigentumsverständnis man zugrunde legt. Wer die Gesellschaft primär als Ansammlung von Individuen und Staat begreift, sieht in jeder Erbschaft einen leistungsfreien und damit ungerechten Vorteil. Wer hingegen die Familie als Kern der Gesellschaft versteht – eine Sichtweise, die sich auch im deutschen Grundgesetz mit seinem besonderen Schutz der Familie widerspiegelt –, sieht im Vererben keinen Vermögenstransfer, sondern die legitime Fortführung eines über Generationen aufgebauten Werks.

Ähnlich divergent fällt die Bewertung von Unternehmensgewinnen aus: Aus marxistischer Perspektive gelten sie als den Arbeitenden entzogener Mehrwert, aus wirtschaftsliberaler Sicht hingegen als Ausdruck erfolgreicher, freiwilliger Markttransaktionen, die insgesamt Wohlstand für die Gesellschaft schaffen. Beide Weltanschauungen sind in sich konsistent – ein Streit darüber führt selten zu einer Annäherung.

Was die Daten zeigen

Jenseits der moralischen Debatte liefert die empirische Forschung ein deutlicheres Bild. Der Economic Freedom Index des kanadischen Fraser Institute, der über 100 Staaten anhand von fünf Kriterien vergleicht – Grösse der Regierung, Rechtssystem und Eigentumsrechte, gesundes Geld, Freiheit des internationalen Handels sowie sinnvolle Regulierung –, zeigt einen klaren Zusammenhang: Je grösser die wirtschaftliche Freiheit eines Landes, desto höher das Bruttosozialprodukt pro Kopf. Bemerkenswerterweise gilt dieser Zusammenhang auch für das Einkommen der ärmsten zehn Prozent der Bevölkerung – wirtschaftliche Freiheit geht demnach nicht zulasten der unteren Einkommensschichten, sondern hebt auch deren Lebensstandard. Ebenso zeigt sich eine höhere allgemeine Lebenszufriedenheit in wirtschaftlich freieren Ländern.

Ein Vergleich zur Einordnung

Zur Grössenordnung: Die 120 grössten mittelständischen, börsennotierten Unternehmen Deutschlands – jene, die im MDAX oder SDAX gelistet sind – kommen zusammen auf eine Marktkapitalisierung von rund 360 Milliarden Euro. Diese privatwirtschaftlich organisierten Unternehmen erwirtschaften im internationalen Wettbewerb täglich Mehrwert, schaffen Arbeitsplätze und tragen wesentlich zum Wohlstand bei. Zum Vergleich: Der EU-Corona-Hilfsfonds («Next Generation EU») umfasste 750 Milliarden Euro an gemeinsamer Neuverschuldung, deren versprochene Ziele – eine grünere, digitalere und wettbewerbsfähigere EU – bislang kaum messbare positive Effekte gezeigt haben. Auch die jüngst beschlossenen 1000 Milliarden Euro an deutschen Sondervermögen dürften nach diesem Muster verlaufen: punktuelle Ausgaben, etwa für Verteidigung, aber keine grundlegende strukturelle Erneuerung.

Einordnung

Die Debatte um eine Substanzbesteuerung von Produktivkapital ist damit mehr als eine fiskalische Randfrage. Sie berührt grundsätzliche Fragen darüber, wie Wohlstand entsteht und wie er am effizientesten erhalten und vermehrt wird. Die verfügbare Datenlage deutet darauf hin, dass ein Zugriff auf das Produktivkapital von Familienunternehmen – so verlockend er angesichts der Haushaltslage erscheinen mag – jene Struktur schwächen könnte, die massgeblich zum wirtschaftlichen Erfolg beiträgt, ohne dass daraus zwangsläufig eine effizientere Verwendung der Mittel durch den Staat folgt. Die kommenden Wochen, mit der erwarteten Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, dürften zeigen, in welche Richtung sich diese Weichenstellung bewegt.