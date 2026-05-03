Während Politiker über Einwanderung streiten, verlassen Millionen Westeuropäer und Nordamerikaner ihre Heimatländer. Ein stiller Exodus mit enormen wirtschaftlichen Folgen.

Der Economist hat ein Phänomen dokumentiert, das in der westlichen Migrationsdebatte hartnäckig ignoriert wird: Nicht nur Menschen aus dem globalen Süden zieht es in die reichen Länder – die Bürger dieser reichen Länder verlassen sie in Rekordzahlen.

Rund 4 Millionen Menschen verliessen 2024 die 31 westlichen Nationen – ein Anstieg von 20 Prozent gegenüber dem Vor-Pandemieniveau. ￼ Die Ironie ist kaum zu überbieten: Während Rechtspopulisten in Paris, Bern, Ottawa und Washington mit Anti-Einwanderungs-Rhetorik Wahlen gewinnen, packen ihre eigenen Landsleute still die Koffer.

Drei Treiber des Exodus

Der Economist nennt Steuern, Politik und die Pandemie als Hauptfaktoren – eine Kombination, die sich gegenseitig verstärkt.

Die Pandemie normalisierte das Homeoffice und öffnete geografische Optionen für Wissensarbeiter. ￼ Wer von einem Laptop aus arbeiten kann, fragt sich zwangsläufig, warum er das ausgerechnet in einem hochsteuerpflichtigen, teuren westlichen Land tun soll. Mehr als 60 Länder bieten inzwischen dedizierte Digital-Nomad-Visa an. ￼

Dazu kommen hohe Marginalsteuern. Hohe Steuersätze auf Fachkräfte und Unternehmer schaffen finanzielle Anreize zur Umsiedlung. ￼ Wer als Ingenieur, Arzt oder Unternehmer signifikant mehr netto nach Hause nimmt, sobald er nach Portugal, Thailand oder Dubai zieht, rechnet sich das irgendwann durch.

Und dann ist da die politische Ernüchterung. Der abnehmende Glaube an die Leistungsfähigkeit staatlicher Institutionen ￼ treibt einen wachsenden Teil der Auswanderer an – Menschen, die nicht arm, sondern desillusioniert sind.

Die USA: Netto-Abwanderung erstmals seit der Grossen Depression

Besonders aufschlussreich ist die Lage in den Vereinigten Staaten. 2025 verzeichneten die USA erstmals seit der Grossen Depression eine negative Nettomigration – das Brookings Institution schätzt, dass rund 150’000 Menschen mehr das Land verliessen als einreisten. ￼

Schätzungsweise 9 Millionen Amerikaner leben heute im Ausland. Die Zahl der Amerikaner in Portugal ist seit der Pandemie um über 500 Prozent gestiegen. Irland verzeichnete 2025 rund 10’000 US-Ankömmlinge – doppelt so viele wie im Vorjahr. ￼

2024 gaben 4’820 Amerikaner formell ihre Staatsbürgerschaft auf – der dritthöchste Wert aller Zeiten. ￼

Kanada verliert sein Humankapital

Kanada ist ein Extremfall. Die Nettoauswanderung erreichte 2024–25 mit 65’372 Personen den höchsten Stand in der 50-jährigen Datenreihe der Statistikbehörde. ￼ Die Abwandernden sind nicht zufällig zusammengestellt: Es sind überproportional junge Fachkräfte aus Naturwissenschaften, Finanzwesen und der akademischen Welt – also genau jene, die ein Staatswesen langfristig trägt.

Das fiskalische Paradox dabei ist brutal: Die Politiken, die erweiterte öffentliche Dienste finanzieren sollen, könnten die Steuerbasis vertreiben, auf die diese Dienste angewiesen sind. ￼ Der Staat investiert in Ausbildung und verliert die Ausgebildeten in ihren produktivsten Jahren ans Ausland.

Was das für die Schweiz bedeutet

Die Schweiz wird in der Economist-Analyse nicht explizit hervorgehoben, doch die Mechanismen gelten hier genauso. Die Zahl der im Ausland gemeldeten Schweizerinnen und Schweizer wächst kontinuierlich – aktuell leben rund 800’000 Schweizer Staatsbürger dauerhaft im Ausland, Tendenz steigend. Unter den Jüngeren, besonders gut Ausgebildeten, ist Auswanderung längst keine Ausnahme mehr, sondern eine kalkulierte Lebensplanung.

Hinzu kommt: Viele, die in die Schweiz einwandern, sind selbst privilegierte Westeuropäer auf der Flucht vor noch höheren Steuern oder politischer Instabilität andernorts. Die Schweiz ist gleichzeitig Ziel- und Abgangsland im westlichen Exodus.

Die blinde Stelle der Migrationsdebatte

Politiker konzentrieren sich darauf, wie viele Menschen in ihr Land einwandern. Weniger beachtet wird, dass immer mehr Menschen ihr Land verlassen. ￼ Der Economist nennt das den Aufstieg der «Expat Economy» – und prognostiziert, dass er tiefgreifende Auswirkungen auf die westlichen Volkswirtschaften haben wird.

Diese Verschiebung ist strukturell, nicht episodisch. Sie folgt der Logik globalisierter Arbeitsmärkte, sinkender Staatsloyalität und wachsender geografischer Flexibilität. Wer die Migrationsdebatte nur durch das Prisma der Einwanderung führt, beschreibt die Hälfte der Wirklichkeit – und die bequemere Hälfte noch dazu.

Quellen: The Economist (22. März 2026), The Hub (3. April 2026), Greenback Expat Tax Services / PRWeb (9. April 2026)