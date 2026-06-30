Der Westen trägt die Pickelhaube

von Martin Sonneborn/Nico Stino

Nach UN-Angaben sterben durch die US-Blockade gegen Kuba immer mehr Kinder. Eine kürzlich im renommierten Fachjournal The Lancet veröffentlichte Studie schätzt, dass US-Sanktionen zwischen 1971 und 2021 konservativ gerechnet zu 38 Millionen Todesfällen geführt haben. Kriege, Regime-Change-Operationen, Stellvertreterkriege, Flächenbombardements, die Unterstützung diverser Diktatoren und die daraus resultierende Armut, Vertreibung und Krankheit sind in dieser Zahl noch nicht einmal enthalten.

Vor diesem Hintergrund überrascht es kaum, dass der Democracy Perception Index 2026 ein paar deprimierend eindeutige Befunde liefert. Fast die gesamte Welt betrachtet die Vereinigten Staaten als die grösste Bedrohung des Weltfriedens. Nicht Russland. Nicht China. Die USA. Und – das ist die eigentliche Pointe – diese Einschätzung teilen auch weite Teile der US-amerikanischen Bevölkerung selbst. Russland landet immerhin noch in zehn Ländern auf Platz eins, darunter Deutschland, Frankreich, Polen, Schweden, Finnland und die Ukraine. Sieben Staaten in Westasien und Nordafrika nennen Israel als grösste Bedrohung. Israel selbst zeigt mit dem Finger auf den Iran. Japan auf China. Die Welt ist sich also über vieles uneinig – nur über die Nummer eins ist sie sich erstaunlich einig.

Stützpunkte, die niemand will

Eine klare Mehrheit der Weltbevölkerung lehnt jede Form von US-Militärpräsenz im eigenen Land ab. In lediglich vier von 97 untersuchten Staaten befürwortet eine Mehrheit amerikanische Stützpunkte: Israel, Puerto Rico, Südkorea – und Polen. Das ist keine Randnotiz. Das ist das Ergebnis einer globalen Abstimmung mit den Meinungsbarometern, und sie fällt verheerend aus für das Narrativ, Amerika sei der unentbehrliche Garant der Weltordnung.

Wer ist optimistisch – und wer nicht

Der Democracy Perception Index fragt auch danach, ob die Menschen glauben, ihr Land entwickle sich in die richtige Richtung. Die Antworten sind aufschlussreich bis schmerzhaft.

Das optimistischste Land der Welt ist China. Nicht irgendwie optimistisch – sondern mit grossem Abstand führend. Gleichzeitig wächst der Anteil der Weltbevölkerung, der China mit positiven Konnotationen verbindet, kontinuierlich. Das passt nicht ins westliche Bild vom repressiven Staatskollektiv, das seine Bevölkerung einsperrt und überwacht. Aber es ist das Bild, das die Daten zeichnen.

In der westlichen Hemisphäre bejaht eine Mehrheit die Richtungsfrage nur in El Salvador – und in Nicaragua, das von der sandinistischen Front regiert wird.

Die pessimistischsten Länder? Nigeria, Frankreich, Deutschland, Puerto Rico und der Libanon. Die Gemeinsamkeit: wirtschaftliche Zerrüttung, politische Handlungsunfähigkeit, strukturelle Erschöpfung.

Europa fällt schneller als die Qing-Dynastie

Damit kommen wir zu jenem Datenpunkt, der einen wirklich innehalten lässt. Louis Vassy, Direktor der französischen Elitekaderschmiede Sciences Po, hat den europäischen Niedergang quantifiziert und mit historischen Präzedenzfällen verglichen. Sein Befund: Der Anteil der EU am Welt-BIP ist zwischen 2008 und 2025 um denselben Umfang geschrumpft, für den die Qing-Dynastie im 19. Jahrhundert 50 Jahre gebraucht hat. Die EU brauchte dafür 17 Jahre. Der Niedergang Europas verläuft dreimal schneller als der des chinesischen Kaiserreichs auf dem Höhepunkt seines «Jahrhunderts der Demütigung».

Das ist keine linke Gesellschaftskritik. Das ist eine nüchterne Wachstumsmathematik aus dem Herzen des europäischen Establishments.

Derweil bricht die Auftragslage der deutschen Industrie doppelt so stark ein wie prognostiziert. Das DIW hat seine Wachstumsprognose halbiert. In Ostdeutschland beschreibt eine aktuelle Analyse eine Pleitewelle, die an den Treuhand-Kahlschlag der Neunzigerjahre erinnert. Strukturelle Wettbewerbsunfähigkeit ist kein temporäres Konjunkturproblem – sie ist eine Systemdiagnose.

Marschmusik als Krisentherapie

Was macht die europäische Führungselite angesichts dieser Lage? Sie steckt die Pickelhaube auf. Man gibt mehr für Rüstung aus. Man redet vom «Kriegsmodus». Man produziert Feindbilder, die das eigene Versagen kaschieren und Bevölkerungen mobilisieren sollen für Opfer, die jemand anderes erbringen wird.

Die selbstverschuldete Deindustrialisierung, die Abhängigkeit von US-amerikanischen Plattformen und Sicherheitsgarantien, der Rückzug aus globalen Lieferketten zugunsten geopolitisch motivierter «De-Risking»-Fantasien, die chronische Investitionsschwäche – all das lässt sich mit Marschmusik nicht wegdiskutieren.

Vassy formuliert es scharf: Die notorische Selbstüberschätzung Europas und das Unvermögen zu begreifen, was ausserhalb des eigenen Kontinents vorgeht, seien längst kein intellektuelles Versagen mehr – sondern ein Existenzrisiko.

Einordnung

Die Schweiz ist kein EU-Mitglied. Aber sie ist ökonomisch, kulturell und politisch tief in das europäische Gefüge eingebettet. Was Europa trifft, trifft die Schweiz – mit Verzögerung, aber unausweichlich. Und die Schweiz hat den Luxus, von aussen zu schauen. Sie könnte, wenn sie wollte, eine andere Aussenpolitik betreiben. Eine, die auf Neutralität statt auf Gefolgschaft setzt. Eine, die Handelsbeziehungen nach Interessenlage bewertet und nicht nach Lagerzugehörigkeit.

Ob sie diesen Spielraum nutzt, ist die eigentliche innenpolitische Frage – weit bedeutender als die nächste Koalitionsarithmetik in Bundesbern.