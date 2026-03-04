Wie Beat Jans die Weltwoche mit drei Sätzen kaufte — und warum man misstrauisch sein sollte

Es gibt Momente in der Schweizer Politik, die mehr enthüllen als jede parlamentarische Debatte. Einer davon ereignete sich diese Woche, als Bundesrat Beat Jans öffentlich erklärte, die Schweiz sei ein Rechtsstaat, er verteidige die Justitia Helvetica — und Giorgia Meloni solle sich gefälligst nicht einmischen. Drei Sätze, die in Bern kaum jemanden aufhorchen liessen. In der Redaktion der Weltwoche hingegen dürfte man sich die Hände gerieben haben.

Denn plötzlich war er salonfähig. Beat Jans, den die Weltwoche über Jahre mit der Akribie eines Entomologen seziert hatte — als zögerlichen Linken, als Vollstrecker einer weichgespülten Asylpolitik, als Mann ohne Rückgrat. Ausgerechnet dieser Jans sprach nun der Weltwoche aus dem Herzen: Souveränität, Rechtsstaatlichkeit, nationale Würde. Fast konservativ klang es. Fast wie Roger Köppel.

Hier aber beginnt das eigentliche Problem — und es ist ein journalistisches wie ein politisches zugleich.

Die Weltwoche hat Beat Jans jahrelang nach allen Regeln der Kunst demontiert. Nicht immer ungerecht, nicht immer unfair, aber stets mit der Präzision eines Blattes, das seine Feindbilder sorgfältig pflegt. Jans war eines davon. Und nun, nach drei Sätzen gegen Meloni, reicht man sich die Hand? Die Frage, die sich stellt, ist keine über Meloni und keine über die Rechtsstaatlichkeit der Schweiz. Die Frage ist: Hat Beat Jans diese Worte gesagt, weil er sie meint — oder weil er weiss, dass sie genau diesem Publikum gefallen?

Ein Politiker, der über Jahre weiss, wie er in einer bestimmten Zeitung dargestellt wird, der weiss, welche Vokabeln dort Sympathie erzeugen und welche Verachtung, der ist kein unbeschriebenes Blatt. Jans ist ein erfahrener Apparatschik der Bundesebene. Er kennt die Klaviatur. Und es wäre naiv anzunehmen, ein Bundesrat spreche in internationalen Kontexten ohne strategisches Kalkül — insbesondere wenn es um seine eigene mediale Rehabilitation geht.

Man kann diese Lesart übertreiben. Möglicherweise hat Jans tatsächlich eine klare Meinung zur Einmischung Roms in Schweizer Justizangelegenheiten, und möglicherweise entspricht sie zufällig dem weltanschaulichen Kompass der Weltwoche. Solche Koinzidenzen existieren. Aber die Seltenheit des Ereignisses — ein Weltwoche-Lob für Beat Jans — macht es verdächtig, nicht vertrauenswürdig.

Das eigentliche Versagen liegt freilich auf einer anderen Seite. Wenn eine Zeitung, die sich als unbestechlich versteht, plötzlich einen politischen Akteur lobt, den sie bislang bekämpfte, ohne die eigene Kehrtwende zu reflektieren, dann offenbart das eine Schwäche in der intellektuellen Architektur: Nicht Prinzipien leiten das Urteil, sondern Tagesthemen. Nicht Charakter wird bewertet, sondern die jeweils aktuelle Aussage. Das ist kein konservativer Journalismus. Das ist Opportunismus im Feuilleton-Format.

Und Beat Jans? Er hat verstanden, wie das Spiel gespielt wird. Das macht ihn nicht sympathischer. Es macht ihn nur gefährlicher — als Politiker, der weiss, wann er welches Kostüm anlegt.

Die Justitia Helvetica ist tatsächlich verteidigungswürdig. Aber man verteidigt sie nicht mit drei gut platzierten Sätzen für ein wohlgesonnenes Publikum. Man verteidigt sie täglich, im kleinen Dienstweg, im unbequemen Entscheid, im Widerspruch auch gegen Freunde. Ob Beat Jans das tut, darüber schweigt die Weltwoche. Verständlicherweise: Die Antwort würde ihr neues Wohlwollen sofort trüben.