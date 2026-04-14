BÜNZLI MAGAZIN · POLITSKANDAL

Wie Zürichs Gesundheitsdirektion versehentlich das Zwangsinstrument seiner Impfpolitik aus dem Vernehmlassungsdossier herausvergass – und warum das natürlich kein Fehler war.

Von Nico Stino | Bünzli Magazin, April 2026 | Ressort: Helvetischer Irrsinn

Zürich, April 2026. Es gibt Fehler, die passieren. Man vergisst den Schlüssel. Man bestellt das falsche Bier. Man lässt den Hund draussen. Und dann gibt es jene andere Kategorie von Fehlern: jene, bei denen man in einer kantonalen Vernehmlassung zu einem neuen Gesundheitsgesetz zufällig genau den einen Paragrafen weglässt, der Bürgerinnen und Bürger bei Impfverweigerung mit 50'000 Franken büssen kann. Dieser letzte Fehler ist in Zürich passiert. Der Regierungsrat sagt: Versehen. Die Bevölkerung fragt: Wirklich?

Ein Gesetz, eine Lücke – und ein sehr teures Schweigen

Es war der 3. Juli 2025, als die Zürcher Gesundheitsdirektion ihre Vernehmlassung zur Totalrevision des kantonalen Gesundheitsgesetzes eröffnete. Parteien, Verbände, Bürgerinnen und Bürger wurden eingeladen, bis zum 31. Oktober 2025 ihre Meinung einzureichen – über ein Gesetz, das angeblich vollständig vorlag.

Es lag nicht vollständig vor.

Was fehlte, war § 61 Abs. 1 lit. m des Gesundheitsgesetzes – jener Passus, der seit März 2020 im geltenden Recht steht und dem Regierungsrat erlaubt, Impfungen für obligatorisch zu erklären. Wer sich weigert, riskiert eine Busse von bis zu 50'000 Franken. Das ist, für den Vergleich, mehr als ein Jahreseinkommen vieler Zürcherinnen und Zürcher. Mehr als ein Mittelklassewagen. Mehr als das, was man beim Steuerbetrug in manchen Kantonen riskiert.

Dieser Paragraf war nicht im Vorentwurf. Er war nicht im geltenden Recht, das den Unterlagen beilag. Er existierte – wie ein stiller Untermieter – irgendwo im juristischen Keller des Kantons, bis jemand draussen klopfte und fragte: «Wohnt hier eigentlich noch jemand?»

Ein «Fehler» – und dann: die grosse Stille

Auf Nachfrage räumte die Gesundheitsdirektion den Fehler ein. Sachlich, kurz, fast schon beflissen. Ja, man habe den Artikel vergessen. Bedauerlich. Es tut einem leid.

Und dann? Dann passierte das, was in der Schweizer Verwaltung auf ein eingeräumtes Versehen am häufigsten folgt: praktisch nichts. Keine umfassende Information des Kantonsrats. Kein Brief an die Bevölkerung. Keine zweite Vernehmlassungsrunde. Kein Aufschrei aus dem Rathaus.

Man stelle sich vor, ein Autohändler verkauft einen Wagen, vergisst aber zu erwähnen, dass er auch als Panzer umgebaut werden kann – und sagt nach der Reklamation: «Ja, stimmt, der Hinweis fehlte. Bedauerlich.» Und liefert dann das Auto trotzdem aus.

St. Gallen hat 2500 Briefe bekommen. Zürich: Stille.

Zur Einordnung, was diese Strafbestimmung bedeutet: Im Kanton St. Gallen hatte eine mildere Variante – bloss 20'000 Franken Busse, also nur das Doppelte eines Durchschnittsmonatslohns – über 2500 Protestschreiben ausgelöst. Öffentliche Empörung. Medienberichte. Politischen Druck.

In Zürich hingegen: Stille. Friedliche, geradezu eidgenössisch gepflegte Stille. Was man, wenn man zynisch wäre, als Beweis für das Funktionieren demokratischer Apathie lesen könnte – oder als Beweis dafür, dass eine Vernehmlassung, der das Kernstück fehlt, eben keine echte Vernehmlassung ist.

Wir nennen das «Vernebelung und Verschweigen». Das ist scharf formuliert. Aber die Frage, die dahintersteckt, ist legitim: Wäre das Ergebnis der Vernehmlassung das gleiche gewesen, wenn die Strafbestimmung von Anfang an sichtbar gewesen wäre?

Der Flyer-Moment: Zivilgesellschaft übernimmt Staatsaufgaben

Was folgte, war in seiner Absurdität fast rührend: Weil der Regierungsrat die Abgeordneten nicht informierte, übernahmen das andere. ABF Schweiz, Freie Liste, Aufrecht Schweiz, Aufrecht Zürich, Public Eye on Science, Freunde der Verfassung, Bene und das Netzwerk Impfentscheid stellten sich vor den Kantonsrat und verteilten Flyer.

Flyer. Vor dem Parlamentsgebäude. Im Jahr 2026. Weil die Regierung vergessen hatte, die gewählten Vertreter des Volkes darüber zu informieren, dass ein zentraler Strafparagraf in einer Vernehmlassung fehlte.

Das ist entweder ein eindrucksvoller Beweis für die Vitalität der direktdemokratischen Zivilgesellschaft – oder ein beschämendes Armutszeugnis für die kantonale Kommunikation. Wahrscheinlich beides.

Was jetzt gefordert wird – und was das bedeutet

Die Organisationen stellen klare Forderungen: Sofortige Sistierung der Auswertung der eingegangenen Stellungnahmen. Lückenlose Klärung der Verantwortlichkeiten. Vollständige Wiederholung der Vernehmlassung – diesmal mit korrekten Unterlagen.

Das ist demokratisch eigentlich das Mindeste. Eine Vernehmlassung ohne alle relevanten Informationen ist keine Vernehmlassung – sie ist eine Übung in selektiver Transparenz. Und eine Büsse von 50'000 Franken für die Verweigerung einer staatlich angeordneten Impfung ist kein Nebenpunkt, den man in einer Fussnote versteckt.

Wer an der laufenden Online-Petition «Gesundheitsgesetz Kanton Zürich: Kein Impfobligatorium mit Strafbestimmung» teilnehmen möchte, findet sie auf den bekannten Plattformen. Sie fordert das Offensichtliche: keine staatlichen Zwangsimpfungen mit Bussgeldern – und eine zweite, diesmal vollständige Vernehmlassungsrunde.

In Zürich hat man beim Schreiben eines neuen Gesundheitsgesetzes den Paragrafen vergessen, der den Leuten am meisten auf den Magen schlägt. Man hat ihn vergessen wie eine Hausaufgabe. Wie eine Steuererklärung. Wie den Schlüssel.

Der Unterschied ist: Für einen vergessenen Schlüssel zahlt man einen Schlüsseldienst. Für diesen vergessenen Paragrafen zahlt im Zweifelfall die Bevölkerung – bis zu 50'000 Franken. Pro Nase.

Verein WIR kämpft schon lange gegen diese Machenschaften der Behörden und selbsternannten Politikern.

Bünzli Magazin – Das Satiremagazin der Swissvox Media | Alle Angaben ohne Gewähr, aber leider mit Quellenbeleg.