Es ist ein faszinierendes Phänomen unserer Zeit, dass die Apokalypse im Zeitalter der hochauflösenden Bildschirme wie ein absurdes Split-Screen-Spektakel abläuft. Auf der einen Seite der geopolitischen Mattscheibe räkelt sich das personifizierte Absurdistan, auf der anderen brennt die Welt im Namen der angeblichen Zivilisation. Und wir, die fleißigen Konsumenten der abendlichen Nachrichten, sitzen dazwischen und nicken andächtig, wenn uns der globale Wahnsinn als alternativlose Friedensmission verkauft wird.

Die heimatliche Landscholle des „Peace-Präsidenten“

Beginnen wir in der heimeligen Komfortzone des westlichen Wahnsinns. Während unser Pissprä… Pardon: Peace-Präsident Trump auf seiner heimatlichen, goldverzierten Landscholle weilt, spielt sich dort ein Drama ab, das selbst für mittelmäßige Netflix-Serien zu plump konstruiert wirken würde. Der Mann, der sich als Heilsbringer der entrechteten Massen inszeniert, wird just von jenen Geistern heimgesucht, die er einst auf seinen exklusiven Golfplätzen herbeirief.

Die Ekelhaftigkeiten der Epstein-Files sickern wie giftiges Grundwasser durch das Fundament der MAGA-Megalomanie. Die große amerikanische Erweckungsbewegung, die angetreten war, den sogenannten "Sumpf" trockenzulegen, suhlt sich nun in einer Jauchegrube aus endgültigem Verrat, Korruption und moralischer Bankrotterklärung. Es entbehrt nicht einer gewissen poetischen Gerechtigkeit, dass der Gottkaiser der Wutbürger nun von den Schatten seiner eigenen elitären Verflechtungen eingeholt wird.

Doch was tut die treue Anhängerschaft in solchen Momenten der kognitiven Dissonanz? Sie flüchtet sich in blasphemische Vernichtungsgebete. In den Megachurches und auf den staubigen Parkplätzen des amerikanischen Hinterlands wird in brünstiger Erwartung der zweiten Niederkunft Jesu gebetet. Man fantasiert sich das Ende der Welt herbei, weil die Realität der eigenen politischen Fehlkalkulation schlichtweg unerträglich geworden ist. Wenn der eigene Messias wankt, muss eben der himmlische her, vorzugsweise bewaffnet und bereit, das "Böse" – also jeden, der nicht das richtige Cap trägt – in einem biblischen Fegefeuer zu läutern.

Star Wars im Nahen Osten: Das Imperium schlägt zu

Während also im Westen die innenpolitische Nabelschau bizarre, endzeitliche Züge annimmt, haben die imperialen Streitkräfte beschlossen, die Apokalypse an einem anderen, praktischerweise 10.000 Kilometer entfernten Ort ganz real durchzuspielen. Wie in einem drittklassigen Star-Wars-Reboot, in dem das Imperium nicht einmal mehr versucht, seine Todessterne hinter diplomatischen Floskeln zu verstecken, wird eine Hauptstadt in Flammen gesetzt.

Sprechen wir von Teheran. Neun Millionen Einwohner. Eine Metropole, die dichter besiedelt ist als New York City. Keine staubige Filmkulisse, in der man straffrei ein paar Explosionen für das heimische Publikum inszenieren kann, sondern ein pulsierender Moloch voller Menschenleben. Doch in den Operationszentralen der "Freien Welt" sind das nur Pixel auf hochauflösenden Drohnenbildschirmen.

Die Zielkoordinaten lesen sich wie ein zynischer Bingo-Schein des Völkerrechts: Eine Mädchen-Schule? Check. Krankenhäuser? Check. Die lebensnotwendige Wasserversorgung? Check. Und weil man schon mal dabei ist, das zivile Rückgrat einer ganzen Nation zu brechen, nimmt man natürlich auch eine der größten Erdölraffinerien mit. Das Resultat ist kein steriler "chirurgischer Eingriff", wie es die Pressesprecher im Pentagon mit stoischer Miene formulieren, sondern ein Inferno. Heute wird Teheran von einem toxisch schwarzen Regen heimgesucht, einem buchstäblichen Niederschlag der Zerstörung, der sich wie ein Leichentuch über die schwelenden Trümmer legt.

Das strahlende Antlitz der "Guten": Eine Anatomie der Heuchelei

Aber atmen wir auf! Ein Glück, ein unermessliches Glück, dass die USA und Israel bekanntlich nie Kriegsverbrechen begehen. Diese beruhigende Gewissheit ist das Fundament unserer westlichen Selbstgerechtigkeit. Wenn "unsere" Verbündeten in einem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg völkerrechtswidrig zivile Infrastrukturen bombardieren, dann muss das einfach einen höheren, edleren Zweck haben. Das Völkerrecht ist schließlich – wie wir längst gelernt haben – kein starres Regelwerk, sondern eher eine unverbindliche Empfehlung, die je nach geopolitischer Wetterlage neu interpretiert wird. Für die "Bösen" gilt Den Haag, für die "Guten" das absolute Recht auf preemptive Selbstverteidigung durch totale Vernichtung.

"Wir" – und diese exklusive Clubmitgliedschaft der moralisch Überlegenen lassen wir uns einiges kosten – bomben nämlich niemals für das Böse, das Hässliche und die Lüge. Gott bewahre! Wenn unsere Marschflugkörper in dicht besiedelte Wohngebiete einschlagen, dann tun sie das ausschließlich für das Gute, das Schöne und – vor allem – für das Bare. Die Wall Street jubelt, die Rüstungsaktien schnellen in die Höhe, und der militärisch-industrielle Komplex genehmigt sich noch einen Champagner.

Man muss diese zynische Rhetorik in ihrer ganzen Pracht auf sich wirken lassen: Wir bomben nicht für Oligarchen (unsere nennen wir schließlich "Philanthropen" oder "Investoren"), wir bomben nicht für die Verkommenen und Geisteskranken (die sitzen bei uns allenfalls in den Talkshows oder kandidieren fürs Weiße Haus). Nein, wir bomben für Freiheit und Demokratie! Und nichts schreit lauter "Freiheit" als das Geräusch eines einstürzenden Kinderkrankenhauses, das man großzügig als bedauerlichen, aber notwendigen Kollateralschaden abbucht.

Der ökologische Totalkawumm: Bomben für das Klima

Doch die Meisterleistung der modernen imperialen Propaganda liegt nicht nur in der Umdeutung von Kriegsverbrechen in Friedensmissionen. Sie hat auch den Zeitgeist erkannt. Wie Sie, werter Leser, bei klarem Verstand und ungetrübtem Blick deutlicher nicht sehen könnten, bomben wir mittlerweile auch für die "Rettung" des "Klimas".

Nachdem uns bei Nordstream bereits auf so spektakuläre Weise demonstriert wurde, wie man durch die Sprengung gigantischer Infrastrukturen einen unbemerkten ökologischen Kollaps verursacht, ohne dass es jemanden ernsthaft kümmert, fabrizieren "wir" nun auch im Nahen Osten einen ökologischen Totalkawumm.

Stellen Sie sich die Szenerie vor: Brennende Raffinerien, die Millionen Tonnen toxischer Gase, Ruß und Chemikalien in die Atmosphäre pumpen. Ein schwarzer, klebriger Regen, der Flüsse vergiftet und Felder für Generationen unbrauchbar macht. Eine CO2-Bilanz des Todes, gegen die sämtliche Kohlekraftwerke der Welt wie harmlose Räucherstäbchen wirken. Aber das ist alles halb so wild! Solange der Sprengstoff aus "wertegeleiteter" Produktion stammt, ist er quasi klimaneutral. Vielleicht können wir demnächst noch Emissionszertifikate für abgeworfene Streubomben einführen? Ein bisschen Greenwashing hat der Kriegsmaschinerie noch nie geschadet. Die Papiertrinkhalme in unseren westlichen Cafés werden das gigantische Loch in der Biosphäre über Teheran sicher bald wieder kompensiert haben.

Zynismus als Waffe, Heuchelei als Schild

Die Schizophrenie unserer Epoche ist kaum noch in Worte zu fassen. Wir leben in einer Welt, in der die Absender von Zerstörung und Elend sich selbst als die Retter der Zivilisation feiern. Der mediale Diskurs verlangt von uns, diese kognitive Spaltung klaglos hinzunehmen. Wir sollen weinen, wenn in unseren westlichen Metropolen ein Strommast umfällt, aber wir sollen verständnisvoll nicken, wenn im globalen Süden die Lebensgrundlage von neun Millionen Menschen systematisch pulverisiert wird.

Diese Maschinerie der Zerstörung funktioniert nur, weil die Sprache selbst als Waffe eingesetzt wird. Aus "Angriffskrieg" wird "Präventivschlag", aus "Zivilisten" werden "menschliche Schutzschilde" (was die Bombardierung praktischerweise zur Schuld der Angegriffenen macht), und aus "Kriegsverbrechen" wird eine "robuste Antwort auf unprovozierte Aggression". Es ist ein semantisches Hütchenspiel, das darauf abzielt, unser Gewissen zu betäuben, während die Kassen der Kriegsgewinnler klingeln.

Und während in den Trümmern Teherans eine junge Generation – für deren angebliche Befreiung wir diese Bomben doch vorgeblich werfen – buchstäblich erstickt, feiert sich die freie Welt für ihre moralische Integrität. Wir haben die Lufthoheit über die Definition dessen, was ein Verbrechen ist, und solange wir das Wörterbuch in der Hand halten, bleiben unsere Westen blütenweiß, egal wie tief wir im Blut waten.

Na dann: Fröhlichen Frauenbombardierungstag!

Um dem Ganzen die Krone aufzusetzen, betrachten wir die tiefe Ironie des westlichen Feminismus, der in die Dienste des Pentagon gestellt wurde. Man rechtfertigt Interventionen gerne damit, Frauen und Mädchen aus der Unterdrückung befreien zu wollen. Dass die Bomben, die nun auf Mädchen-Schulen fallen, nicht zwischen Geschlechtern unterscheiden, sondern einfach alles Leben auslöschen, ist eine lästige Fußnote der Geschichte.

Wie befreit muss sich eine Schülerin fühlen, wenn das Dach ihres Klassenzimmers im Namen der westlichen Werte auf sie herabstürzt? Wie dankbar müssen die Mütter sein, die in zerstörten Krankenhäusern ohne Strom und Wasser ausharren, während draußen der schwarze Regen fällt? Die zynische Umarmung des Krieges durch eine pervertierte Form der "Menschlichkeit" ist der absolute Gipfel der Verkommenheit.

Es bleibt uns am Ende nur, die bittere Pille der Realität zu schlucken und dem Irrsinn mit dem gebührenden, pechschwarzen Zynismus zu begegnen, den er verdient. Wenn die Zerstörung ziviler Infrastruktur, die Vergiftung der Umwelt und der Tod unschuldiger Zivilisten die neue Definition von Freiheit, Demokratie und westlichen Werten ist, dann bleibt nur ein einziger, passender Gruß für diese dystopische Ära.

Erheben wir unsere Gläser – gefüllt mit sauberem Trinkwasser, das wir noch haben –, blicken wir auf die brennenden Horizonte unserer Bildschirme, ignorieren wir den Gestank des Epsteins-Sumpfes unserer eigenen Anführer und rufen wir der Welt in vollem, sarkastischen Ernst zu:

Na dann: Fröhlichen Frauenbombardierungstag!