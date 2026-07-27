Ein politisch verordneter Leistungsdeckel soll ab 2027 die Kosten im Gesundheitswesen bremsen. Die Ärzteschaft ist gespalten, die Datenlage dünn – und die eigentliche Kostenlawine liegt woanders

Von Nico Stino

Ab 2027 dürfen Schweizer Ärztinnen und Ärzte im Rahmen des neuen ambulanten Tarifs TARDOC pro Arbeitstag höchstens 1577 Taxpunkte für ihre ärztliche Leistung zulasten der Grundversicherung abrechnen – gemessen im Monatsdurchschnitt, pro behandelndem Arzt. Wer die Grenze überschreitet, verliert die Vergütung für die Mehrleistung. Was technisch klingt, hat binnen Wochen eine der heftigsten Revolten der jüngeren Standespolitik ausgelöst: Hunderte Ärzte organisierten sich in WhatsApp-Gruppen, Fachgesellschaften von der Kardiologie bis zur Chirurgie protestieren, und die grösste Spitalgruppe des Landes verurteilte den Beschluss «aufs Schärfste».

Wer hat das eigentlich beschlossen?

Die gängige Erzählung – eine ahnungslose Classe politique habe den Ärzten kurzerhand einen Deckel übergestülpt – hält der Prüfung nur teilweise stand. Grundlage ist das Kostendämpfungspaket 2, das die eidgenössischen Räte 2025 verabschiedeten. Es verpflichtet den Bundesrat, in der ambulanten Tarifstruktur eine Höchstgrenze für die pro Arbeitstag verrechenbaren Taxpunkte festzulegen. Sowohl die FMH als auch der Bundesrat selbst hatten sich im parlamentarischen Verfahren gegen diese Bestimmung gewehrt – ohne Erfolg. Erst eine Einigungskonferenz von National- und Ständerat besiegelte den Auftrag.

Die konkrete Zahl 1577 stammt allerdings nicht aus dem Parlament, sondern aus einer Verhandlungslösung zwischen den Tarifpartnern FMH, H+ (Spitäler) und Prioswiss (Versicherer). FMH-Präsidentin Yvonne Gilli begründet die Zustimmung damit, es sei «das Maximum» gewesen, das unter den bundesrätlichen Vorgaben erreichbar war – eine Formulierung, die eher nach Schadensbegrenzung als nach Überzeugung klingt. Ob FMH, H+ und Prioswiss dabei über den eigentlichen gesetzgeberischen Auftrag hinausgegangen sind, muss nun ausgerechnet der Bundesrat beurteilen, der die Vereinbarung noch genehmigen muss.

Ein Deckel mit vielen Ausnahmen – und einer schwachen Datenbasis

Wichtig für die Einordnung: Der Deckel betrifft ausschliesslich den ärztlichen Leistungsanteil (AL) im TARDOC zulasten der obligatorischen Krankenpflegeversicherung. Ambulante Pauschalen, stationäre Leistungen nach SwissDRG und selbstzahlende Behandlungen fallen nicht darunter – eine Ungleichbehandlung, die Kritiker wie der Publizist Cauzza als strukturellen Webfehler bezeichnen. Sein zweiter Einwand wiegt schwerer: Die Grenze von 1577 Punkten basiert auf revidierten Tarifminutagen aus den Jahren 2017 bis 2019 – Daten, die älter sind als die Pandemie und der seitherige Fachkräftemangel. Ein starrer Wert auf veralteter Grundlage steht in offenem Widerspruch zum erklärten Ziel eines «lernenden», jährlich nachjustierbaren Tarifsystems.

Auch die Kritik an der Ausgestaltung ist nicht rein ideologisch. Medical Women Switzerland weist darauf hin, dass die Regel Teilzeitarbeitende – überproportional Frauen – benachteiligt, weil sie den Tagesdurchschnitt kappt, ohne unternehmerisches Risiko oder Praxisinfrastruktur zu berücksichtigen. Der Aargauische Ärzteverband wiederum verweist darauf, dass viele Praxen die Teuerung bei Personal, Miete und Informatik seit Jahren über eben jene AL-Position querfinanzieren, die nun gedeckelt wird. Prioswiss selbst, an sich Nutzniesser jeder Kostendämpfung, fordert bereits eine «datenbasierte Überprüfung» der Auswirkungen – ein bemerkenswertes Eingeständnis, dass die Zahl 1577 mehr Verhandlungsergebnis als wissenschaftlicher Befund ist.

Die Bürokratie-These hält der Zahlenprobe nur bedingt stand

Der Vorwurf, der Deckel lenke vom eigentlichen Kostentreiber – einer wuchernden Verwaltung – ab, ist politisch wirksam, aber empirisch wackliger als er klingt. Die Gesundheitsausgaben der Schweiz erreichten 2024 laut Bundesamt für Statistik 97 Milliarden Franken, ein Plus von 4,1 Prozent, entsprechend 11,4 Prozent des Bruttoinlandprodukts. Für 2025 rechnet das BFS bereits mit 100,7 Milliarden. Getrieben wurde der Anstieg jedoch primär durch stationäre Kurativpflege (+6,6 Prozent) und Langzeitpflege (+5,9 Prozent) – nicht durch Verwaltung, deren Kosten 2024 lediglich um 2,0 Prozent zulegten, moderater als fast jede andere Kategorie. Der Befund, wonach nur 9 Prozent des Gesundheitsbudgets an ärztliche Vergütung gingen, stammt zudem nicht aus der offiziellen BFS-Aufschlüsselung; diese weist rund 20 Prozent für Arzt- und Zahnarztpraxen aus. Beide Erzählungen – «die gierigen Ärzte» wie «die aufgeblähte Bürokratie» – vereinfachen einen Kostenanstieg, der strukturell vor allem mit alternder Bevölkerung und medizinischem Fortschritt zusammenhängt.

Was der internationale Vergleich taugt – und was nicht

Der Verweis auf Wartelisten in Grossbritanniens NHS oder auf Praxisschliessungen in Deutschland liegt nahe, trägt aber nur begrenzt. Diese Systeme kennen globale Budgets oder staatliche Kapazitätsplanung; die Schweiz führt lediglich eine Obergrenze für einen einzelnen Tarifbestandteil einer einzelnen Berufsgruppe ein, während Pauschalen und Privatzahlungen unangetastet bleiben. Ob daraus tatsächlich eine «Warteschlangenmedizin» britischen Zuschnitts entsteht, ist eine Prognose, keine Tatsache – und eine, die vor 2027 kaum belastbar zu verifizieren ist.

Einordnung

Was bleibt, ist ein hastig verhandelter Kompromiss, entstanden unter politischem Zeitdruck, mitgetragen von einer Ärzteschaft, die ihn zugleich intern heftig bekämpft. Die Wahrscheinlichkeit, dass die Regel in ihrer jetzigen Form 2027 tatsächlich in Kraft tritt, sinkt mit jeder weiteren Petition, jedem weiteren Fachverband, der sich meldet, und jedem Tag, an dem der Bundesrat die Genehmigung hinauszögert. Der eigentliche Testfall für das Schweizer Gesundheitswesen liegt nicht im Taxpunkt-Deckel selbst, sondern in der Frage, ob Tarifpartner künftig verhandeln, bevor das Parlament ihnen die Bedingungen diktiert – oder erst danach, wie diesmal.

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