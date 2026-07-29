Es gibt Zentralbanker, die reden viel und sagen wenig. Kevin Warsh, seit wenigen Monaten Chef der amerikanischen Notenbank, hat am Mittwoch das Gegenteil geschafft: Er hat wenig gesagt – und doch sehr viel verraten.

Der Fed-Rat liess den Leitzins unverändert, in der Spanne von 3,5 bis 3,75 Prozent. Klingt technisch, ist aber politisch. Drei der neun Ratsmitglieder wollten die Zinsen um 25 Basispunkte anheben – ein Vorschlag, der abgelehnt wurde, obschon die Inflation seit fünf Jahren über dem Zielwert von 2 Prozent verharrt und für 2026 mit 3,6 Prozent taxiert wird. Die Arbeitslosigkeit ist tief. Die Wirtschaft brummt. Nach Lehrbuch gäbe es nur eine Antwort: höhere Zinsen. Warsh gibt eine andere.

Ein Muster, keine Ausnahme

Zum zweiten Mal in Folge verzichtet der neue Fed-Chef auf eine Straffung der Geldpolitik. Zum zweiten Mal begründet er dies mit der Unmöglichkeit, Inflation «innert 45 Tagen» zu senken – ein Zeitrahmen, den ihm ohnehin niemand abverlangt hatte. Ökonomen nennen das Muster beim Namen: eine Notenbank, die ihrem Präsidenten dient statt ihrem Mandat. Donald Trump hat Warsh ernannt. Trump profitiert von tiefen Zinsen, von einem laufenden Konjunkturboom, von günstigerer Staatsfinanzierung. Die Fed liefert alle drei.

Hinzu kommt ein Faktor, der die Ausgangslage noch verschärft: der Krieg zwischen den USA, Israel und dem Iran, mit gesperrter Strasse von Hormus und steigenden Energiepreisen. Auch dagegen, so die Fed lapidar, helfe keine Zinserhöhung. Vielleicht stimmt das sogar – nur ändert es nichts daran, dass die amerikanische Teuerung damit einen zusätzlichen Schub erhält, während die geldpolitische Antwort ausbleibt.

Warum das die Schweiz betrifft

Man könnte das amerikanische Zinsrätsel für ein rein innenpolitisches Schauspiel halten – wäre da nicht ein Übertragungsmechanismus, der direkt in Bern und Zürich ankommt.

Wer heute in den USA investiert, akzeptiert eine Geldentwertung, die kein Ende zu nehmen scheint. Schweizer Exporteure ziehen daraus den naheliegenden Schluss: Dollar-Erlöse so rasch wie möglich in Franken tauschen, statt sie in amerikanischen Staatsanleihen zu parkieren. Diese Fluchtbewegung – multipliziert über Tausende Unternehmen – treibt den Franken nach oben. Und ein starker Franken ist für die Schweizerische Nationalbank ein Problem, das sie nicht ignorieren kann.

Die SNB reagiert, wie sie es seit Jahren tut: Sie druckt Franken, kauft damit US-Anlagen, drückt so den Frankenkurs. Die Wirtschaftslogik dahinter ist unbestechlich – irgendwer muss den Handelsbilanzüberschuss verwalten, und wenn es weder Firmen noch Private tun wollen, bleibt die Nationalbank als Käufer letzter Instanz. Genau das schafft eine neue Abhängigkeit: Die SNB trägt fortan das Risiko einer möglichen amerikanischen Hyperinflation in ihrer eigenen Bilanz.

Wer am Ende bezahlt

Das ist keine abstrakte Bilanzübung. Sinken die SNB-Gewinne, weil die gehaltenen US-Aktiven an Wert verlieren, sinkt auch die Ausschüttung an Bund und Kantone – Geld, das sonst in Bildung, Infrastruktur oder Steuersenkungen geflossen wäre. Die amerikanische Geldpolitik, gemacht für amerikanische Wähler, findet ihren Weg letztlich in Schweizer Staatshaushalte.

Man mag Warsh vorwerfen, dass er die Unabhängigkeit seiner Institution der politischen Gefälligkeit opfert. Interessanter ist die Frage, was daraus für kleine, offene Volkswirtschaften wie die Schweiz folgt: Sie können die amerikanische Geldpolitik nicht beeinflussen – aber sie müssen deren Konsequenzen verwalten. Die SNB tut das seit Jahren mit wachsendem Bilanzrisiko. Die Rechnung dafür wird nicht in Washington präsentiert.

Nico Stino