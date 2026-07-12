von Nico Stino

Der Global Innovation Index 2025 liefert unbequeme Zahlen: Italien liegt weltweit auf Platz 28, in Europa auf Platz 17. Die Schweiz brüstet sich derweil mit dem Titel des innovativsten Landes der Welt – gestützt vor allem auf ihre Patentdichte. Doch ein Blick hinter diese Zahlen zeigt ein komplexeres und bedrückenderes Bild: das eines Kontinents, der strukturell den Anschluss verliert.

Italiens Kleinbetriebe, Europas Achillesferse

96 Prozent der italienischen Unternehmen sind Kleinstbetriebe. Das produktive Gewebe des Landes ist fragmentiert: kein Grosskonzern, der Fixkosten über Skaleneffekte verteilen kann, keine Kapazität für kostspielige Forschung und Entwicklung. Bezeichnend dabei: Auf Ebene der Grossunternehmen erreicht Italien eine Produktivität, die sogar jene Südkoreas übertrifft – eine genetische Unterlegenheit lässt sich also nicht behaupten. Das eigentliche Problem liegt in der fehlenden Fähigkeit, die vielen Kleinbetriebe zu grösseren, wettbewerbsfähigen Einheiten zu bündeln. Ein Muster, das sich – wie im Gespräch angemerkt – im Tessin nahezu identisch wiederfindet, wo ein ähnlich zersplittertes Wirtschaftsgefüge zwischen einem rentenorientierten bürgerlichen Lager und einem staatsnah geprägten linken Block gefangen bleibt.

Von Italien zu Deutschland: Chinas Aufstieg in der Wertschöpfungskette

Vor rund 25 bis 30 Jahren war Italien das erste europäische Land, das die Verschiebung der globalen Wertschöpfungsketten zu spüren bekam – in der Textil- und Modeindustrie, wo leicht reproduzierbare Fertigung schrittweise nach Asien abwanderte. Heute wiederholt sich dasselbe Muster mit Deutschland: Volkswagen verlagert die Elektromobilitäts-Fertigung zunehmend nach China, während chinesische Investoren Zulieferbetriebe in Europa aufkaufen, um EU-Zollschranken durch lokale Montage zu umgehen. Die These, die im Gespräch vertreten wird, ist bemerkenswert: China habe Deutschland nicht wegen der Elektro-Strategie überholt, sondern schlicht, weil seine industrielle Kompetenz und Innovationsgeschwindigkeit kontinuierlich gestiegen sind – unabhängig vom gewählten Antriebskonzept.

Bezeichnend ist zudem der Befund zu Prato, dem letzten grossen Textilproduktionsstandort Italiens: Dieser wird heute mehrheitlich von chinesischen Unternehmern kontrolliert. Die Erzählung, wonach chinesische Konzerne europäisches Know-how «gestohlen» hätten, wird im Gespräch relativiert – vielmehr hätten westliche Firmen selbst ihre Fertigung, ihr Ausbildungspersonal und ihre besten Fachkräfte aktiv nach China verlagert, angezogen von niedrigeren Kosten und einem entgegenkommenden regulatorischen Umfeld.

Die Schweiz: Saubere Fassade, ungeklärte Finanzierungsströme

Auch die Schweiz kommt in der Analyse nicht ungeschoren davon. Zwar geniesst das Land international den Ruf einer der saubersten Nationen der Welt, doch Transparency International hat wiederholt auf drei strukturelle Schwächen hingewiesen: verbreiteten Vetternwirtschaft in ländlichen Regionen, undurchsichtige Parteienfinanzierung sowie einen mangelhaften Schutz für Whistleblower.

Konkrete Zahlen unterstreichen das Problem: Die Aufsichtsbehörde für Revisionsgesellschaften registrierte 2021 21 Meldungen über Missstände, 2024 bereits 63, und 2025 stehen 78 Fälle zu Buche – fünf Gesellschaften haben in der Folge ihre Zulassung verloren. Wer in der Schweiz jedoch tatsächlich Missstände öffentlich macht, riskiert soziale Isolation und berufliche Konsequenzen, wie im Gespräch anhand mehrerer Beispiele – von einem Metzger bis zu einem Bündner Bauunternehmer – illustriert wird.

Ein Kontinent im Winterschlaf?

Die pessimistischste These des Gesprächs betrifft Europas langfristige Perspektive: Der Kontinent riskiere ein Schicksal, wie es China zwischen der Entdeckung Amerikas und dem Ende der Mao-Ära erlebt hat – jahrhundertelange Bedeutungslosigkeit auf der Weltbühne, nachdem China und Indien einst gemeinsam die Hälfte des globalen Bruttoinlandprodukts erwirtschaftet hatten. Als Gründe werden eine überalterte, risikoscheue Führungsschicht, eine ungesteuerte Migrationspolitik und die Unfähigkeit genannt, sich strategisch auf Zukunftstechnologien wie künstliche Intelligenz zu fokussieren – während in den USA und China Staat und Privatwirtschaft gezielt in diesen Sektor investieren.

Einordnung

Was dieses Gespräch offenlegt, ist weniger eine neue Erkenntnis als eine unbequeme Bestandsaufnahme: Europas industrieller Niedergang ist kein Betriebsunfall, sondern das Resultat struktureller Trägheit – fragmentierter Unternehmenslandschaften, fehlender strategischer Kohärenz und einer politischen Klasse, die lieber externe Sündenböcke sucht, als eigene Versäumnisse zu benennen. Ob sich daraus tatsächlich ein jahrhundertelanger «Winterschlaf» ableiten lässt, bleibt Spekulation. Die zugrunde liegenden Trends – Abwanderung von Fachkräften, verlorene Wertschöpfungsketten, mangelnde Investitionsbereitschaft in Zukunftstechnologien – sind jedoch real und belegbar.