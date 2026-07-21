Von Nico Stino

Kräne drehen sich über Zürich, Bern und Genf – bezahlt hat sie längst nicht mehr, wer einst gebaut hat.

Das Baugewerbe blickt auf ein starkes Jahr zurück. Die Bauinvestitionen legten 2025 wertmässig um 3,5 Prozent zu, wie provisorische Zahlen des Bundesamts für Statistik zeigen. Auf den ersten Blick ein Erfolg. Wer genauer hinschaut, findet zwei Branchen in einer.

Der Staat zahlt, die Privaten zögern

Die öffentliche Hand – Bund, Kantone, Gemeinden – hat den Bau praktisch im Alleingang getragen. Ihre Investitionen in Hochbauten stiegen um 8,4 Prozent, in Tiefbauten um 5,2 Prozent.

Private Auftraggeber taten sich schwerer. Beim Hochbau legten sie moderat zu, um 2,5 Prozent. Beim Tiefbau zogen sie sich zurück: minus 5,7 Prozent.

Der Unterschied ist kein Zufall. Wo der Staat baut, fliesst Geld unabhängig von Zinsen, Stimmung oder Kreditvergabe. Private rechnen anders – und rechneten 2025 vorsichtiger.

Umbauen statt Neubauen

Auch bei der Frage, was gebaut wird, zeigt sich ein Muster. Neubauten wuchsen 2025 um 3,4 Prozent, Umbauten um 3,5 Prozent. Wieder war die öffentliche Hand der eigentliche Motor: plus 7,3 Prozent bei Neubauten, plus 6,3 Prozent bei Umbauten.

Die Schweiz saniert mehr, als sie neu baut. Bestehende Substanz zu erhalten, ist günstiger und schneller bewilligt als neue Projekte. Der Trend passt zu einem Land, das mit Fläche haushälterisch umgeht – freiwillig oder gezwungenermassen.

Wohnungsnot als langfristiges Problem

Die eigentliche Warnung liegt in der langen Linie, nicht im Jahresvergleich. Neubauten insgesamt liegen heute auf dem Niveau von 2000. Neu erstellte Wohnungen sind sogar auf dem Stand von 1980 zurückgefallen.

Einfamilienhäuser und andere Wohnbauten sind spürbar rückläufig. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung seit Jahrzehnten durch Zuwanderung. Die Rechnung ist einfach: Mehr Menschen, weniger neue Wohnungen. Das Ergebnis ist die Wohnungsnot, über die derzeit landauf, landab diskutiert wird.

Der staatliche Aktionsplan gegen diese Wohnungsnot zeigt bislang wenig Wirkung. Dieser Befund verdient eine eigene, tiefere Untersuchung – die an dieser Stelle folgen wird.

Einordnung

2025 war ein gutes Jahr für Baufirmen mit Staatsaufträgen. Für Wohnungssuchende war es ein Jahr wie viele zuvor: zu wenig Neues, zu viel Nachfrage.

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