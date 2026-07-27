von Nico Stino

Der Bund hat abgespeckt. Die Kantone haben gespart. Die Gemeinden haben Foren, Arbeitsgruppen und Sparkommissionen einberufen. Und doch: Wer heute mehr Steuern zahlt als 2008, hat sich nichts eingebildet.

Die Zahlen liegen vor, präsentiert von der Eidgenössischen Finanzverwaltung und dem Bundesamt für Statistik, und sie sind unmissverständlich. Rechnet man Bund, Kantone, Gemeinden und die öffentlichen Sozialversicherungen zusammen und bereinigt um die Teuerung, gab der Schweizer Staat 2023 pro Kopf 26’881 Franken aus. 2008 waren es 24’742 Franken. Macht ein Plus von 2139 Franken pro Kopf — oder 8,65 Prozent — über fünfzehn Jahre, in denen die Bevölkerung selbst gelernt hat, mit stagnierenden Reallöhnen zu haushalten.

Ein Gipfel, der nicht ganz abgetragen wurde

Der Höchststand fiel, wenig überraschend, in die Corona-Jahre. Seither zeigt die Kurve wieder nach unten — deutlich sogar. Nur: Sie ist nirgends in der Nähe des Ausgangspunkts angekommen. Der Staat hat, bildlich gesprochen, während der Pandemie eine Wohnung dazugemietet und seither bloss ein paar Zimmer aufgegeben. Die Adresse blieb dieselbe, teurer eben.

Das ist die Pointe, an der sich Politik gerne vorbeidrückt. Ein Nachkrisen-Rückgang wird als Sparerfolg verkauft, obwohl er nur die Differenz zwischen einem Ausreisser und einem neuen, höheren Normalzustand beschreibt. Wer die Grafik ohne die Achsenbeschriftung zeigt, könnte fast jede Erzählung dazu erfinden. Mit den Zahlen wird es enger.

Wessen Rechnung eigentlich?

Die Debatte über Staatsausgaben wird in der Schweiz meist entlang bekannter Fronten geführt: links fordert mehr Leistungen, rechts mehr Disziplin, und am Ende einigt man sich auf einen Kompromiss, der beide Seiten unzufrieden lässt, aber die Ausgabenkurve selten nach unten biegt. Was in dieser Debatte fehlt, ist der nüchterne Verweis auf den Pro-Kopf-Massstab — jene Grösse, die Bevölkerungswachstum herausrechnet und übrig lässt, was tatsächlich pro Bürger und Bürgerin an Leistungen, Verwaltung und Transfers finanziert wird.

Genau dieser Massstab zeigt: Die Schweiz ist nicht in eine akute Ausgabenkrise geschlittert. Sie hat sich, Jahr für Jahr, ein moderat höheres Anspruchsniveau angewöhnt. Ob das die Alterung der Gesellschaft, gestiegene Gesundheitskosten oder schlicht Aufgaben sind, die niemand mehr rückgängig machen will, bleibt eine politische Frage. Die statistische Antwort steht bereits fest.

Bilanz

Wer künftig behauptet, der Staat habe die Corona-Ausgaben längst wieder abgebaut, sollte auf die 2139 Franken hingewiesen werden, die pro Kopf immer noch auf dem Tisch liegen. Sparen ist offenbar leichter versprochen als vollzogen — auch beim Staat, der eigentlich niemandem Rechenschaft schuldet ausser den eigenen Statistikern.

Quelle: Eidgenössischen Finanzverwaltung (EFV) und des Bundesamts für Statistik (BFS, LIK/ESPOP/STATPOP).

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