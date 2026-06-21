Wie die Schweiz mit dem Elend von über 265’000 Problemspielern jährlich hunderte Millionen Franken verdient – und kaum etwas dagegen tut

Von Nico Stino

Die Zahlen sind nüchtern und erschreckend zugleich. Über zwei Milliarden Franken verlieren Spielende in der Schweiz jedes Jahr. 265’000 Menschen weisen ein risikobehaftetes Spielverhalten auf. 18’000 neue Spielsperren wurden allein 2024 ausgesprochen. Und die Schulden jener, die sich irgendwann zur Beratung trauen, belaufen sich im Schnitt auf 93’000 Franken pro Person.

Doch während die Suchtexperten von einer stillen Krise sprechen, fliesst ein beträchtlicher Teil dieser Verluste direkt in die Staatskasse: 358 Millionen Franken allein aus den Casinos im Jahr 2024, überwiesen an AHV und IV. Dazu kommen die Reinerträge aus Swisslos und der Loterie Romande, die jährlich weitere hunderte Millionen an Kantone und gemeinnützige Zwecke abliefern.

Der Schweizer Staat ist kein neutraler Aufseher im Glücksspielmarkt. Er ist Mitverdiener. Und genau das ist das Problem.

Das System: legal, lukrativ, lückenhaft

Das Bundesgesetz über Geldspiele (BGS), in Kraft seit dem 1. Januar 2019, sollte Ordnung schaffen. Es vereinheitlichte die Regeln für Casinos, Lotterien und Online-Spiele, verpflichtete Anbieter zu Sozialschutzkonzepten und legalisierte Online-Casinos – allerdings nur für Betreiber mit Schweizer Lizenz, die an ein bestehendes landbasiertes Haus geknüpft sind.

Das Modell klingt vernünftig. Regulierter Markt, Spielerschutz, Einnahmen für die Gemeinschaft. Doch die Praxis sieht anders aus.

Landbasierte Spielbanken zahlen bis zu 80 Prozent ihres Bruttospielertrags als Abgabe an den Staat – ein Spitzensatz, der erst bei sehr hohen Einnahmen greift, bei kleineren Casinos aber bereits ab 40 Prozent beginnt. Online-Casinos liefern 20 Prozent ab. Diese Abgaben gehen hauptsächlich an die AHV- und IV-Ausgleichskassen – also an jenes Sozialversicherungssystem, das unter anderem auch die Folgekosten der Spielsucht mitträgt: Invalidenrenten, Sozialhilfe, Schuldenberatung.

Es ist ein Kreislauf, der sich selbst finanziert. Und der Anreiz, ihn zu unterbrechen, ist strukturell begrenzt.

Die Prävention: 6,3 Millionen gegen zwei Milliarden

Wer die Verhältnismässigkeit sucht, findet sie in einer einzigen Zahl: 6,3 Millionen Franken. So viel floss 2024 aus den Lotterieerträgen in die Prävention und Behandlung der Spielsucht. Auf der anderen Seite der Rechnung stehen über zwei Milliarden Franken Spielerverluste.

Das ergibt eine Quote von rund 0,3 Prozent. Drei Franken Prävention auf tausend Franken Verlust.

Sucht Schweiz, die massgebliche nationale Fachorganisation, hat diesen Missstand wiederholt öffentlich kritisiert. Der Beitrag der Lotterien an Prävention und Behandlung sei «stabil geblieben» – was in diesem Kontext keine Lob-, sondern eine Anklage ist. Stabil auf einem Niveau, das der Dimension des Problems in keiner Weise entspricht.

Die Organisation fordert seit Jahren eine Revision des Geldspielgesetzes. Angesichts der ab 2025 vergebenen 22 Casino-Lizenzen und zwölf Genehmigungen für Online-Glücksspiel sei dies dringend nötig, um Spielerschutz und Prävention strukturell zu stärken. Passiert ist bislang wenig.

Das Wachstum: Online-Spiel als Brandbeschleuniger

Die Pandemie war für den Schweizer Glücksspielmarkt eine Zäsur. Wer während des Lockdowns nichts zu tun hatte, fand plötzlich rund um die Uhr Zugang zu konzessionierten Online-Casinos, digitalen Lotterien, Sportwetten. Der Anteil der Spielenden mit sehr problematischem Verhalten hat sich laut Sucht Schweiz zwischen 2018 und 2021 von 2,3 auf 5,2 Prozent mehr als verdoppelt.

Diese Entwicklung hat sich seither nicht umgekehrt. Im Gegenteil: 2024 stiegen die Online-Abgaben der Spielbanken auf 132 Millionen Franken – ein Zeichen dafür, dass das digitale Segment kräftig wächst. Die Bequemlichkeit des Smartphones, die Verfügbarkeit rund um die Uhr, die algorithmisch optimierten Spielerfahrungen: All das senkt die Hemmschwelle und erhöht das Rückfallrisiko.

Besonders alarmierend ist die Situation bei jungen Männern. Gemäss der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2022 spielen rund zehn Prozent der 15- bis 24-jährigen Männer problematisch um Geld. Das sind über 40’000 Menschen in dieser Altersgruppe allein – so viele wie die gesamte Bevölkerung der Stadt Thun.

Diese Generation ist mit Sportwetten-Werbung aufgewachsen, mit Gaming-Kulturen, in denen Glücksmechanismen als selbstverständlich gelten. Sie ist die profitabelste Zielgruppe – und die vulnerabelste.

Die Spielsperre: Pflaster auf einer Schusswunde

Das System der Spielsperren gilt als eines der zentralen Instrumente des Schweizer Spielerschutzes. Wer spielsüchtig ist oder überschuldet, kann – oder muss – gesperrt werden. 2024 wurden über 18’000 neue Sperren ausgesprochen, rund 40 Prozent davon auf freiwilligen Antrag der Betroffenen selbst.

Seit Anfang 2025 gilt das zentrale Sperrregister auch im Fürstentum Liechtenstein, womit gesperrte Personen auch dort keinen Zugang zu konzessionierten Angeboten erhalten. Das klingt nach Fortschritt. Und ist es in gewissem Mass auch.

Doch die Spielsperre löst kein Suchtproblem. Sie verhindert allenfalls den weiteren Schaden in konzessionierten Betrieben. Illegale Plattformen, ausländische Anbieter, private Wettkreise – sie alle stehen ausserhalb des Sperrsystems. Und wer wirklich spielsüchtig ist, findet Wege.

Auch die Beratungskapazitäten sind begrenzt. Obwohl die Kantone verpflichtet sind, Beratungs- und Behandlungsangebote bereitzustellen, wenden sich noch zu wenige Betroffene an die Fachstellen. Eine neue Studie von Sucht Schweiz, vorgestellt im Mai 2026 im Rahmen der Kampagne «Game-Changer», zeigt: Viele Spielende kennen weder die Risiken noch die verfügbaren Hilfsangebote.

Die Kampagne richtet sich besonders an junge Männer – just jene Gruppe, die am stärksten gefährdet ist. Finanziert von den Kantonen. Mit einem Budget, das dem Problem gegenüber bescheiden wirkt.

Der Interessenkonflikt: Wenn der Aufseher mitkassiert

Der Kern des Problems liegt tiefer als schlechte Prävention oder unzureichende Beratungsangebote. Er liegt in der Struktur des Systems selbst.

Der Schweizer Staat reguliert den Glücksspielmarkt. Er erteilt Lizenzen, überwacht die Anbieter, schreibt Spielerschutzmassnahmen vor. Und gleichzeitig ist er Nutzniesser der Einnahmen: über die AHV-Abgaben der Casinos, über die Lotterieerträge, die Kantonen und gemeinnützigen Organisationen zugutekommen.

Sucht Schweiz hat diese Doppelrolle explizit benannt: Die öffentliche Hand müsse einerseits Menschen vor problematischem Glücksspiel schützen, andererseits gelte es, das Geld für gemeinnützige Aufgaben zu nutzen. Diese Konstellation schwäche die Rolle der Verwaltung beim Spielerschutz – strukturell, nicht böswillig.

Es ist kein Vorwurf der Korruption. Es ist ein Systemfehler. Wer von den Einnahmen eines Marktes abhängig ist, hat keinen unbefangenen Blick auf die Schäden, die dieser Markt anrichtet. Das gilt für die Tabakindustrie, für den Alkoholmarkt – und eben auch für das Glücksspiel.

In der Schweiz ist dieser Konflikt besonders ausgeprägt, weil der Staat nicht bloss Steuern auf private Gewinne erhebt, sondern direkt an staatlich privilegierten Anbietern verdient. Swisslos ist kein Privatunternehmen, das zufällig Steuern zahlt. Es ist ein System, das von der öffentlichen Hand mitgetragen und -legitimiert wird.

Die Forderungen: Was jetzt nötig wäre

Sucht Schweiz und andere Fachorganisationen haben klare Forderungen formuliert. Eine Revision des Geldspielgesetzes von 2019 ist überfällig. Konkret braucht es:

Erstens eine substanzielle Erhöhung der Präventionsmittel. 6,3 Millionen Franken sind angesichts von zwei Milliarden Franken Spielerverlusten eine Farce. Ein Prozent der Spielerverluste – also 20 Millionen Franken – wäre ein erster vernünftiger Ansatz.

Zweitens strengere Regulierung des Online-Segments, das überproportional wächst und überproportional gefährdet. Echtzeit-Monitoring, verpflichtende Verlustlimiten, algorithmusbasierte Frühwarnsysteme für problematisches Spielverhalten: All das ist technisch möglich und regulatorisch durchsetzbar.

Drittens eine unabhängige Aufsichtsbehörde, die nicht in einem Interessenkonflikt steht. Solange die Behörden, die den Spielerschutz durchsetzen sollen, von denselben Einnahmen abhängen, die durch problematisches Spielen generiert werden, ist strukturelle Blindheit vorprogrammiert.

Viertens gezielte Massnahmen für junge Männer: Werbebeschränkungen für Sportwetten in sozialen Medien, Aufklärungsprogramme in Schulen, niedrigschwellige digitale Beratungsangebote.

Bilanz

Zwei Milliarden Franken Spielerverluste. 358 Millionen Franken Staatseinnahmen aus Casinos. 6,3 Millionen Franken für Prävention. Diese drei Zahlen erzählen eine Geschichte – über Prioritäten, über Interessenkonflikte, über das Verhältnis einer wohlhabenden Gesellschaft zu ihren verwundbarsten Mitgliedern.

Die Schweiz rühmt sich ihrer sozialen Sicherheitsnetze, ihrer direktdemokratischen Kontrolle, ihres pragmatischen Umgangs mit schwierigen Politikfeldern. Im Bereich der Spielsucht aber klafft zwischen Anspruch und Wirklichkeit eine Lücke, die sich Jahr für Jahr vergrössert – gemessen in Franken, in Spielsperren, in zerstörten Biografien.

Der stille Teilhaber kassiert weiter. Die Betroffenen zahlen die Rechnung.

Hilfe bei Spielsucht: SOS Spielsucht, Gratisnummer 0800 040 080 (24/7) – sos-spielsucht.ch