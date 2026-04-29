Ein Fedpol-Mitarbeiter soll gegen Bezahlung vertrauliche Informationen aus einem laufenden Strafverfahren ans Drogenmilieu weitergegeben haben. Der Fall erschüttert das Vertrauen in den Schweizer Sicherheitsapparat – und wirft grundlegende Fragen über Kontrolle und Transparenz auf.

Es ist ein Satz, den man in der Schweiz nicht oft hört – schon gar nicht aus dem Mund einer Behördendirektorin. «Trotz aller Gegenmassnahmen können kriminelle Organisationen auch staatliche Institutionen unterwandern, sogar die Polizei» ￼, musste Fedpol-Direktorin Eva Wildi-Cortés am Dienstag in einer Video-Botschaft eingestehen. Die Worte klingen wie ein seltenes Eingeständnis institutioneller Verwundbarkeit – und sie sind es.

Verhaftet wurde ein Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes, jener Fedpol-Abteilung, die für den Schutz des Bundeshauses und der Bundesgebäude zuständig ist. Der Vorwurf: Die Person soll gegen Entgelt Informationen zu einem laufenden Strafverfahren an Dritte weitergegeben haben – Dritte aus dem Drogenmilieu. ￼ Gleichzeitig wurden fünf weitere Personen verhaftet, denen unter anderem Verstösse gegen das Betäubungsmittelgesetz vorgeworfen werden. Es gilt die Unschuldsvermutung.

Ein Zugang, der Fragen aufwirft

Besonders brisant ist die Frage, wie ein Mitarbeiter des Bundessicherheitsdienstes überhaupt Zugriff auf sensible Ermittlungsakten der Bundeskriminalpolizei haben konnte. Das Fedpol gibt dazu auf Anfrage keine weiteren Angaben. ￼ Dabei wäre genau das die entscheidende Frage: Handelt es sich um ein systemisches Versagen bei der internen Zugriffskontrolle – oder um einen Einzelfall, der trotz aller Sicherheitsvorkehrungen möglich wurde?

Wildi-Cortés betont, die Behörde überprüfe ihre Mitarbeitenden vor der Anstellung sorgfältig, und der Zugang zu sensiblen Informationen sei «strikt geregelt, auf die Notwendigkeit für die Aufgabenerfüllung begrenzt und wird risikobasiert überprüft». Das klingt beruhigend – und erklärt dennoch nicht, wie der Verdächtige durch sämtliche Sicherheitsnetze schlüpfte, ohne aufzufallen.

Das strukturelle Problem hinter dem Einzelfall

Wer naiv ist, glaubt, der Schweizer Staat sei gegen die organisierte Kriminalität immun. Die Realität ist eine andere: Überall dort, wo Informationen über Ermittlungen zirkulieren, entsteht ein Markt für Verrat. Drogenkartelle, kriminelle Netzwerke und die organisierte Kriminalität investieren gezielt in die Unterwanderung von Behörden – nicht trotz deren Bedeutung, sondern wegen ihr.

Dass dieser Vorfall beim Fedpol stattfand – ausgerechnet der Behörde, die Schweizer Strafverfolgung koordiniert, Einreiseverbote verwaltet und bei grenzüberschreitender Kriminalität federführend ist –, macht ihn besonders heikel. Die Frage, welche konkreten Ermittlungen durch den Informationsabfluss kompromittiert wurden oder möglicherweise noch sind, bleibt offen. Das Fedpol schweigt.

Konsequenzen – und was sie verschleiern

Die verhaftete Person wurde sofort freigestellt. Das ist die Pflicht, keine Heldentat. Was fehlt, ist Transparenz darüber, wie lange die mutmassliche Bestechung lief, welche Verfahren betroffen sind und ob weitere Ermittlungsschritte eingeleitet wurden, um allfällige Mitwisser im Behördenapparat zu identifizieren.

Wildi-Cortés verdient Respekt dafür, dass sie die Öffentlichkeit proaktiv informiert hat. Doch eine Video-Botschaft mit allgemeinen Betroffenheitsbekundungen ist kein Ersatz für eine lückenlose Aufklärung. Der Staat schuldet seinen Bürgerinnen und Bürgern mehr als Contritio – er schuldet ihnen Rechenschaft.

Die unbequeme Wahrheit

Die organisierte Kriminalität hat längst verstanden, dass die grösste Schwachstelle des Staates nicht seine Gesetze sind, sondern seine Menschen. Prävention gegen Korruption innerhalb von Sicherheitsbehörden ist schwierig, teuer und politisch unattraktiv. Sie liefert keine Schlagzeilen – ausser dann, wenn es zu spät ist.

Dieser Fall ist eine Mahnung. Nicht nur für das Fedpol, sondern für alle, die der Illusion anhängen, die Schweiz sei zu sauber, zu klein und zu geordnet, um ein ernsthaftes Problem mit der Unterwanderung staatlicher Institutionen zu haben.

Die Antwort auf diese Illusion liegt verhaftet in einer Zelle. Das sollte zu denken geben.

Quellen: SRF News, 28. April 2026 / Es gilt die Unschuldsvermutung für alle beschuldigten Personen.