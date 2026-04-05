CRANS-MONTANA | JUSTIZ | DATENSCHUTZ

Die Staatsanwaltschaft übermittelte den Opferanwälten sämtliche 144-Audiodateien aus der Brandnacht – darunter Gespräche, die nichts mit der Katastrophe von Le Constellation zu tun hatten. Die kantonale Walliser Rettungsorganisation hat nun Strafanzeige erstattet. Der Fall könnte die gesamte Ermittlungsleitung kosten.

Von der Swissvox-Redaktion | 5. April 2026

Es war ein Fehler, der im Chaos einer Massenkatastrophe leicht zu machen ist – und der dennoch juristisch schwerwiegende Folgen haben könnte. Im Zuge der strafrechtlichen Aufarbeitung des Bränds in der Bar Le Constellation in Crans-Montana vom 31. Dezember 2025, bei dem 41 Menschen ihr Leben verloren, übermittelte die Walliser Staatsanwaltschaft den zahlreichen Opferanwälten alle Audiodateien der Notrufe, die in jener Nacht beim Notruf 144 eingegangen waren. Sämtliche. Ohne Filterung. Darunter auch Gespräche von Menschen, deren Notlage mit dem Brand in keiner Weise in Zusammenhang stand.

Was das konkret bedeutet: Wer in jener Silvesternacht aus einem anderen Grund den Notruf wählte – ein Herzinfarkt, ein Sturz, ein Autounfall, ein psychiatrischer Notfall –, dessen Gespräch landete in den Händen von bis zu hundert Anwältinnen und Anwälten, die den Fall Crans-Montana vertreten. Menschen, die mit dem Brand nichts zu tun hatten, die sich in einem Moment extremer Verletzlichkeit an den Staat wandten – und deren intimste Worte nun Teil eines Strafverfahrens wurden, das sie nie betraf.

Erst die Anwälte, dann die Medien

Der Vorgang folgte einem inzwischen vertrauten Muster im Fall Crans-Montana. Kaum waren die Akten bei den Opferanwälten eingetroffen – je nach Zählweise 50 bis 100 Rechtsvertreter sind im Verfahren akkreditiert –, tauchten die Audiodateien kurz darauf auf französischen Nachrichtenportalen auf. Von dort verbreiteten sie sich in die Westschweizer Medien und schliesslich in die gesamte Schweizer Presselandschaft. Medizinische Daten. Notrufe. Gespräche aus den dunkelsten Minuten im Leben unbeteiligter Menschen.

Die Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) hat daraufhin Strafanzeige gegen unbekannt erstattet. Die Anzeige richtet sich laut Berichten der «SonntagsZeitung» in drei Richtungen gleichzeitig: gegen die Anwälte, die die Dateien möglicherweise weitergegeben haben; gegen die Staatsanwaltschaft, die sie ohne Selektion übermittelt hat; und gegen die Ermittlungspolizei, die es unterliess, die irrelevanten Aufnahmen vor der Aktenherausgabe auszusondern. Drei ihrer Mitarbeitenden sind namentlich als Anzeigeerstatter aufgeführt.

Berufsgeheimnis, Dienstgeheimnis, Datenschutzgesetz

Die rechtliche Grundlage der Anzeige ist dreigleisig: Verletzung des Berufsgeheimnisses, Verletzung des Dienstgeheimnisses sowie Verstösse gegen das Bundesgesetz über den Datenschutz (DSG). Die KWRO betont, dass Notrufdaten zu den sensibelsten Kategorien persönlicher Information gehören. Sie können Hinweise auf Gesundheitszustand, psychische Verfassung und Lebenssituation der Anrufenden enthalten. Ihre Weitergabe an unbefugte Dritte – und erst recht ihre Veröffentlichung in der Presse – greife in die durch die Bundesverfassung geschützte Intim- und Privatsphäre ein.

Der entscheidende Vorwurf gegen die Behörden ist dabei nicht Vorsatz, sondern elementare Sorglosigkeit: Die Ermittler hätten die Pflicht gehabt, die Audiodateien vor der Herausgabe zu sichten und zu selektieren. Dass dies unterblieb, ist – milde formuliert – kein Einzelfall in diesem Verfahren. Die Liste behördlicher Versäumnisse im Fall Crans-Montana ist bereits länger: verspasste Obduktionen, späte Sicherstellung der Mobiltelefone der Betreiber, zögerliche Kommunikation mit der Öffentlichkeit und den ausländischen Partnerstaaten.

Weitreichende Folgen: Fallabgabe droht

Die Tragweite dieser Strafanzeige reicht weit über den konkreten Datenschutzvorwurf hinaus. Wenn die Anzeige Erfolg hat – wenn also Staatsanwaltschaft und Polizei wegen des Versagens bei der Aktenselektion strafrechtlich oder disziplinarisch zur Verantwortung gezogen werden –, müssen die aktuell mit dem Fall befassten Ermittlerinnen und Ermittler den Fall Crans-Montana abgeben. Generalstaatsanwältin Beatrice Pilloud und ihr vierköpfiges Team, die seit Januar unter enormem öffentlichen Druck arbeiten, wären dann befangen.

Das wäre für ein ohnehin schon strapazieres Verfahren ein einschneidender Eingriff. Mehr als 130 Privatkläger, rund 50 Anwälte, laufende Einvernahmen, ein Rechtshilfeersuchen an Italien, Schadensersatzforderungen in möglicherweise dreistelliger Millionenshöhe, politischer Druck aus Bern und Rom – all das müsste eine neue Ermittlungseinheit von vorne übernehmen. Die Forderung nach einem Sonderstaatsanwalt, die verschiedentlich gefordert wird, könnte damit nicht mehr nur ein politisches Anliegen sein, sondern zur prozessualen Notwendigkeit werden.

Ein strukturelles Problem, kein Ausrutscher

Was sich im Fall Crans-Montana zeigt, ist keine Anhäufung von Pechs, sondern ein strukturelles Problem. Das Walliser Justizsystem ist mit einem Massenverfahren dieser Komplexität schlicht überfordert. Die Staatsanwaltschaft des Kantons Wallis, konzipiert für Alltagskriminalität in einem Dünnbesiedlungsgebiet, findet sich plötzlich in einem Fall, der parlamentarische Untersuchungskommissionen, internationale Rechtshilfe, hundert Anwälte und das Medieninteresse ganz Europas auf sich zieht.

Die versehentliche Weitergabe branchenfremder Notrufdaten ist in diesem Kontext symptomatisch. Nicht boswillig, aber fahrlässig. Nicht korrupt, aber inkompetent. Und das ist, mit Blick auf die Opfer dieser Tragödie, in gewisser Weise noch schädlicher als Vorsatz: Vorsätzliches Handeln kann man nachvollziehen. Strukturelles Versäumnis ist schwerer zu reparieren.

Die Strafanzeige der KWRO ist deshalb mehr als ein juristisches Manöver einer Behörde, die ihre Interessen schützen will. Sie ist ein Signal: dass auch im Strudel einer Jahrhundertkatastrophe Recht und Datenschutz nicht ausser Kraft gesetzt werden. Dass auch unbeteiligte Opfer – also jene, deren Notruf zufällig in derselben Nacht einging – Anspruch auf Schutz ihrer persönlichsten Daten haben. Und dass die Aufarbeitung von Crans-Montana noch lange nicht abgeschlossen ist.

HINTERGRUND: DIE KWRO-ANZEIGE IM ÜBERBLICK

Anzeigeerstatter: Kantonale Walliser Rettungsorganisation (KWRO) und drei namentliche Mitarbeitende

Richtung der Anzeige: Gegen unbekannt (umfasst möglicherweise Opferanwälte, Staatsanwaltschaft und Ermittlungspolizei)

Vorgeworfene Delikte: Verletzung Berufsgeheimnis, Verletzung Dienstgeheimnis, Verstösse gegen das Datenschutzgesetz (DSG)

Mögliche Konsequenz bei Erfolg: Zwangsrückzug der aktuellen Walliser Staatsanwaltschaft vom Fall Crans-Montana

Anzahl betroffener Anwälte, denen die Dateien zugingen: ca. 50–100

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