Auterion wurde an der ETH Zürich geboren – und ist nach Virginia gezogen. Eine Geschichte über Ingenieursgeist, Neutralitätsrecht und die Frage, was ein Land aus seinen besten Köpfen macht.

Es gibt Momente, in denen die Weltgeschichte nicht durch Panzer oder Schlachtschiffe entschieden wird, sondern durch Software. Im Januar 2026 führte ein einziger Operator auf einem US-amerikanischen Militärgelände in Florida drei autonome Kampfdrohnen gleichzeitig gegen separate Ziele – mit scharfen Gefechtsgefechtsköpfen, in koordiniertem Schwarmflug, gesteuert von einem System, das seinen Ursprung in einem Zürcher Studentenprojekt hat.

Die Firma hinter diesem Meilenstein heisst Auterion. Sie wurde von ETH-Absolventen gegründet, hat ihre Ingenieursabteilung teilweise noch immer in Zürich – und ihren Hauptsitz in Virginia, im Schatten des Pentagons.

Die Geschichte dieser Firma ist auch die Geschichte einer verpassten Gelegenheit. Oder, je nach Perspektive, die Geschichte einer Zwangsläufigkeit.

Vom Studentenlabor zur Kriegstechnologie

Es begann, wie viele bedeutende Dinge beginnen: mit einem Masterstudenten, der sich ein zu grosses Ziel gesetzt hatte. Lorenz Meier schrieb sich 2008 an der ETH Zürich ein und begann, an einem scheinbar akademischen Problem zu arbeiten: Wie bringt man eine Drohne dazu, autonom zu fliegen – nicht durch GPS-Koordinaten allein, sondern durch Computer Vision, durch das Verstehen des Raumes?

Das Problem war komplexer als erwartet. Meier rekrutierte vierzehn Kommilitonen. Gemeinsam entwickelten sie eigene Flugregler, eigene Software, eine eigene Architektur. 2009 gewannen sie den European Micro Air Vehicle Competition in der Kategorie Indoor Autonomy. Ein beachtlicher Erfolg – doch was folgte, war keine triumphale Weiterentwicklung, sondern mühsames Ringen.

Die erste Architektur erwies sich als unzureichend. 2011 fällte Meiers Team eine radikale Entscheidung: drei Jahre Arbeit wurden verworfen. Von Grund auf neu. Es war die vierte komplette Neufassung der Flugreglersoftware, die schliesslich als PX4 bekannt werden sollte – ein Name, der in der Drohnenindustrie heute eine ähnliche Bedeutung hat wie Linux in der Softwareentwicklung.

2013 erschien die erste stabile Version, zusammen mit dem Pixhawk-Hardwarestandard, entwickelt in Partnerschaft mit dem Hersteller 3D Robotics. Was Meier und sein Team geschaffen hatten, war kein proprietäres Produkt, sondern ein Open-Source-Ökosystem – offen, erweiterbar, communitygetrieben.

Diese Entscheidung, die Software frei zugänglich zu machen, wirkt im Rückblick wie eine der klügsten strategischen Weichenstellungen der modernen Drohnenindustrie. Die PX4-Community zählt heute über 9600 Nutzer und mehr als 600 aktive Beitragende; allein 2019 wurden 1,5 Millionen Codezeilen hinzugefügt, das System durchläuft monatlich durchschnittlich tausend Testflüge.

Die Gründung: Von der Forschung zum Unternehmen

2017 war es soweit. Lorenz Meier und Kevin Sartori – Letzterer mit Robotik-Hintergrund und MBA, Ersterer der Softwarearchitekt des PX4-Systems – gründeten Auterion. Das Ziel: das Open-Source-Ökosystem kommerziell zu tragen und weiterzuentwickeln. Eine Art RedHat für Drohnen, könnte man sagen – ein Unternehmen, das auf freier Software aufbaut und doch eine nachhaltige Wirtschaftlichkeit anstrebt.

Die frühen Jahre galten der kommerziellen Drohnenindustrie. Auterion wollte das Problem der Fragmentierung lösen: Viele Drohnenhersteller, viele inkompatible Systeme, wenig Interoperabilität. Das Unternehmen bot mit AuterionOS ein gehärtetes, kommerzialisierbares Betriebssystem an – gewissermassen eine einheitliche Plattform, auf der verschiedene Drohnen und Nutzlasten miteinander kommunizieren können.

Dazu kam Skynode: ein Alles-in-einem-Avionikmodul, das Flugsteuerung, Bordcomputer, KI-Verarbeitung, Videostreaming und Kommunikation in einem einzigen Gerät vereint. Hersteller können dieses Modul in ihre Drohnen integrieren, anstatt jede Komponente selbst zu entwickeln.

Die Wachstumsstrategie war überzeugend. 2018 folgte eine Seedfinanzierung von zehn Millionen Dollar, geführt von Lakestar – dem Fonds, der in Europa vor allem durch frühe Investments in Skype und Facebook bekannt wurde. Die Investoren erkannten das Potenzial eines standardisierten Software-Stacks für eine fragmentierte Hardware-Industrie.

Was zu diesem Zeitpunkt noch niemand ahnen konnte: dass dieser kommerzielle Ansatz innerhalb weniger Jahre durch ein geopolitisches Erdbeben auf den Kopf gestellt werden würde.

Der Wendepunkt: Russlands Invasion in der Ukraine

Am 24. Februar 2022 marschierte die russische Armee in die Ukraine ein. Es war nicht nur ein Wendepunkt für die europäische Sicherheitspolitik, sondern auch für Auterion.

Der Krieg machte etwas deutlich, was Militärstrategen zwar geahnt, aber kaum jemand in dieser Direktheit antizipiert hatte: Billige, massenproduzierte, autonome Systeme würden eine zentrale Rolle in modernen Konflikten spielen. Die Ukraine entwickelte sich zum grössten Drohnenlabor der Geschichte – und Auterion war mittendrin.

Skynode-Kits – kompakte Hardwareplattformen – wurden in handelsübliche Drohnen eingebaut, die dadurch in der Lage waren, autonom zu navigieren, GPS-Jamming zu widerstehen und bewegliche Ziele zu verfolgen. Im Juli 2025 sicherte sich Auterion einen Pentagon-Vertrag über fünfzig Millionen Dollar für die Lieferung von 33 000 solcher Strike Kits an die Ukraine. Eine Verzehnfachung gegenüber früheren Lieferungen. Insgesamt wurden bis dahin über 30 000 Skynode-Einheiten in die Ukraine geliefert.

Das sind keine abstrakten Zahlen. Jede dieser Einheiten ist ein Multiplikator: Sie verwandelt eine handelsübliche Drohne, die ein Mensch steuert, in ein semi-autonomes System, das Ziele selbständig erfassen und angreifen kann. Der menschliche Operator gibt das Ziel vor – das System führt aus.

Die ethischen Dimensionen dieser Entwicklung sind enorm und werden andernorts diskutiert werden müssen. Was an dieser Stelle festzuhalten ist: Auterion hat sich in kürzester Zeit vom kommerziellen Software-Dienstleister zur zentralen Infrastruktur eines aktiven Kriegsgeschehens gewandelt.

Das Produkt, das die Welt verändert

Im September 2025 stellte Auterion Nemyx vor – ein Name, abgeleitet von Nemesis, der griechischen Göttin der Vergeltung. Nemyx ist eine sogenannte Swarm Strike Engine: Sie koordiniert Drohnen verschiedener Hersteller, die auf AuterionOS laufen, zu einem einheitlich agierenden Schwarm.

Das Prinzip klingt so schlicht wie es komplex zu realisieren ist: Eine Gruppe von Drohnen soll gleichzeitig mehrere Ziele angreifen, koordiniert durch KI, mit minimalem menschlichem Eingriff. Demonstrationen zeigen Schwärme von zwanzig oder mehr Drohnen; die Architektur ist skalierbar auf hunderte Einheiten.

Im Januar 2026 erfolgte die erste Live-Feuer-Demonstration auf US-amerikanischem Boden: Ein einzelner Operator steuerte drei Drohnen in simultanen Einsätzen gegen separate Ziele, mit echten Gefechtsgefechtsköpfen, auf einem DoD-Gelände in Florida. Es war eine Weltpremiere.

Was Auterion hier demonstriert, ist nicht lediglich eine neue Waffe. Es ist ein neues Paradigma militärischer Kraft: Ein Einzelner kann mit einem einzigen System die Feuerkraft übernehmen, die früher eine ganze Einheit erfordert hätte. Force multiplication, im direktesten Sinne des Wortes.

Das Ökosystem: Partnerschaften mit Schwergewichten

Auterion ist kein Drohnenhersteller. Das Unternehmen stellt keine fliegenden Plattformen her. Es ist vielmehr das Betriebssystem der Drohnenindustrie – und wie bei allen Plattformunternehmen hängt der Wert entscheidend davon ab, wer auf dieser Plattform baut.

Die Partnerliste liest sich wie ein Who’s who der westlichen Rüstungsindustrie. Mit Rheinmetall, dem deutschen Rüstungskonzern, schloss Auterion im Dezember 2024 eine langfristige Kooperationsvereinbarung, um gemeinsam an einem Industriestandard für Drohnentechnologie zu arbeiten. Im November 2025 stieg Rheinmetall als bedeutender Aktionär ein – ohne jedoch eine Sperrminorität zu erlangen, wie CEO Lorenz Meier betonte. Lockheed Martin ist ebenfalls Partner; dazu kommen spezialisierte Firmen für Gefechtsgefechtsköpfe, Zentimetergenauige Positionierung und Kommunikation.

Strategisch besonders bedeutsam ist die Partnerschaft mit Taiwan. Im Juni 2025 unterzeichnete Auterion ein Memorandum of Understanding mit Taiwans National Chung-Shan Institute of Science and Technology, gefolgt von einem Lizenzvertrag mit dem taiwanesischen Drohnenhersteller Thunder Tiger für rund 25 000 Drohnen. Die gemeinsame Roadmap sieht die Ausrüstung von hunderttausenden autonomer Drohnen vor – als Teil von Taiwans nationaler Drohneninitiative. Der geopolitische Subtext ist unübersehbar.

Auch das US-Verteidigungsministerium bezieht Auterions Software als standardisierten Stack für das Small Uncrewed Aerial Systems-Programm (Blue sUAS Architecture). Es ist eine bemerkenswerte Position: Das Unternehmen eines ETH-Absolventen ist zur Common Software Infrastructure der US-Streitkräfte für unbemannte Kleinsysteme geworden.

Die Finanzierung: Vertrauen in Milliardenhöhe

Im September 2025 schloss Auterion eine Series-B-Finanzierungsrunde über 130 Millionen Dollar ab, geführt von Bessemer Venture Partners – einem der renommiertesten Venture-Capital-Firmen der Welt, bekannt für frühe Investments in LinkedIn, Shopify und Twilio. Die Bewertung: über 600 Millionen Dollar.

Bemerkenswert ist die Zusammensetzung der Runde: 25 der 130 Millionen Dollar stammen aus dem Office of Strategic Capital des US-Verteidigungsministeriums – als nicht-verwässerndes Kapital. Das Pentagon investiert direkt in ein Unternehmen, dessen Software auf den Schlachtfeldern der Gegenwart getestet wird. Es ist eine Art öffentlich-privater Verteidigungspartnerschaft, wie sie in dieser Form in Europa kaum vorstellbar wäre.

Die Gesamtfinanzierung beläuft sich auf über 140 Millionen Dollar. Das mag angesichts mancher Silicon-Valley-Bewertungen bescheiden klingen – aber Auterion spielt eine andere Liga: nicht Reichweite oder Nutzeranzahl, sondern militärische Relevanz und strategische Unentbehrlichkeit.

Die Schweizer Frage

Und hier beginnt das Unbehagen.

Auterion entstand an der ETH Zürich. Die intellektuelle DNA des Unternehmens ist schweizerisch: präzise, methodisch, open-source-affin. Meier wurde 2017 vom MIT Technology Review als Innovator Under 35 ausgezeichnet. 2022 wurde das Unternehmen als führendes High-Tech-Unternehmen der Schweiz anerkannt. Teile der Ingenieursarbeit werden nach wie vor in Zürich geleistet.

Und trotzdem hat Auterion seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia. Die Entscheidung ist nachvollziehbar – und trotzdem symptomatisch.

Die Schweiz schützt sich durch ihre Neutralität. Das Kriegsmaterialgesetz schränkt die Ausfuhr von Rüstungsgütern strikt ein. Für ein Unternehmen wie Auterion, das auf militärische Anwendungen setzt und primär den westlichen Verteidigungsmarkt bedient, ist das eine strukturelle Blockade. Es ist nicht eine Frage mangelnden Patriotismus oder strategischer Kurzsichtigkeit der Gründer – es ist schlicht die Konsequenz rechtlicher Rahmenbedingungen, die für eine andere Epoche konzipiert wurden.

Die Schweiz hat ihre Neutralitätspolitik über Jahrzehnte gepflegt und hütet sie als kostbares Erbe. Diese Haltung hat dem Land Respekt, Stabilität und eine besondere Rolle in der internationalen Diplomatie eingebracht. Doch sie hat einen Preis, der selten so klar sichtbar wird wie im Fall Auterion: Ein Unternehmen, das potenziell zu einem der bedeutendsten Verteidigungstechnologieunternehmen Europas hätte werden können, musste das Land verlassen, um sein Potenzial zu entfalten.

Es ist eine Ironie, dass ausgerechnet die Schweizer Armee – deren Drohnenflotte nach wie vor Verbesserungsbedarf aufweist – theoretisch von Auterions Technologie profitieren könnte. Ob Meier und Sartori der Schweiz trotz allem wohlgesonnen bleiben und das Militär ihres Heimatlandes bedienen werden, bleibt offen.

Was Auterion über die Zukunft verrät

Die Geschichte von Auterion ist mehr als ein Firmenprofil. Sie ist ein Zeichen der Zeit.

Erstens zeigt sie, wie Open-Source-Prinzipien verteidigungstechnologische Relevanz erlangen können. PX4 ist deshalb so mächtig, weil tausende von Entwicklern weltweit dazu beigetragen haben. Die kollektive Intelligenz einer globalen Community hat ein robusteres System erzeugt, als es irgendein geschlossener Entwicklungsansatz hätte leisten können.

Zweitens illustriert Auterion die Beschleunigung des zivil-militärischen Technologietransfers. Was als akademische Drohnenforschung begann, ist heute in aktiven Kampfzonen im Einsatz. Der traditionelle Rüstungszyklus – jahrelange Entwicklung, bürokratische Beschaffung, langsame Einführung – wird durch Unternehmen wie Auterion in Frage gestellt. Strike Kits, die in Kiew montiert werden können, stellen eine neue Form der Rüstungsdynamik dar.

Drittens stellt Auterion die europäische Technologie- und Verteidigungspolitik vor grundlegende Fragen. Wenn die besten Köpfe der ETH ihre globalen Ambitionen nur in Arlington verwirklichen können, was sagt das über den Innovationsstandort Europa aus? Was müsste sich ändern, damit ein Auterion in Zürich hätte bleiben können?

Es gibt keine einfachen Antworten. Neutralitätspolitik ist keine irrationale Ideologie – sie hat historisch begründete Vorteile. Aber in einer Welt, in der Technologieführerschaft und Sicherheitspolitik untrennbar miteinander verknüpft sind, kommt diese Haltung mit immer sichtbareren Opportunitätskosten.

Ausblick

Auterion ist heute ein Unternehmen an einem Scheideweg des Wachstums. Mit 130 Millionen Dollar frischem Kapital, Verträgen in der Ukraine, Taiwan und den USA, einem strategischen Aktionär in Rheinmetall und einer technologischen Plattform, die sich als De-facto-Standard für westliche Drohnensysteme zu etablieren beginnt, stehen die Zeichen auf weiteres Wachstum.

Die Fragen, die das Unternehmen aufwirft, sind indes grösser als sein kommerzieller Erfolg. Wie viel Autonomie sollen Drohnen beim Angriff auf Ziele haben? Wer trägt die Verantwortung, wenn ein KI-gesteuertes System ein falsches Ziel erfasst? Wie verhält sich die westliche Welt zur Proliferation solcher Systeme, wenn sie gleichzeitig bestrebt ist, Auterions Technologie so breit wie möglich zu verbreiten?

Lorenz Meier startete 2008 mit einer akademischen Frage: Wie bringt man eine Drohne dazu, autonom zu fliegen? Er hat sie beantwortet – umfassender, als er damals ahnen konnte.

Für die Schweiz bleibt die weniger dramatische, aber nicht minder wichtige Frage: Wie schafft man einen Rahmen, in dem Unternehmen dieser Qualität im Land bleiben können? Die Antwort darauf wird die nächste Generation von Auterions bestimmen.

-----

Auterion hat seinen Hauptsitz in Arlington, Virginia, USA. Die Forschungs- und Ingenieursarbeit findet teilweise weiterhin in Zürich statt.