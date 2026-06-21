Wie der Tourismus die Alpen zum Fünfsterneservice für Reiche umbaut, die Natur zerstört – und die Einheimischen zu Servicepersonal degradiert

von Nico Stino

San Bernardino, Andermatt, Verbier, Gstaad, Engelberg. Die Namen klingen nach Schweiz, nach Bergen, nach Heimat. Was dort in den letzten Jahren entstanden ist – oder gerade entsteht – klingt zunehmend nach etwas anderem: nach kuratierten Konsumzonen für Wohlhabende, in denen die ursprüngliche Bevölkerung noch vorkommt, aber vor allem in einer Funktion. Als Personal.

Der Fall San Bernardino ist dabei nur der jüngste und medienwirksamste Ausdruck eines Musters, das sich durch die gesamte alpine Schweiz zieht. Ein Tessiner Investor steckt 200 Millionen Franken in ein Luxus-Thermenresort, der Blick jubelt, der Kanton Graubünden nickt wohlwollend, und als Versprechen an die Region werden 300 Arbeitsplätze in Aussicht gestellt – «darunter Saison- und Festanstellungen». Gemeint sind: Reinigungskräfte, Serviceangestellte, Rezeptionisten, Küchengehilfen. Tieflohnjobs für einen Betrieb, dessen Zielgruppe der Investor selbst klar benennt: die zahlungskräftige Kundschaft auf der Achse Zürich–Mailand.

Vom Bergbauern zum Bettenmacher

Es ist ein langer Weg, den die alpine Schweiz zurückgelegt hat. Noch vor zwei, drei Generationen waren die Bewohner der Bergtäler Bauern, Handwerker, Händler – Menschen, die ihre Wirtschaft selbst trugen, auch wenn sie bescheiden war. Der Tourismus kam, und zunächst war er Ergänzung: ein Zimmer vermietet, ein Käse verkauft, eine Führung angeboten.

Dann kippte das Verhältnis. Der Tourismus wurde zur Hauptwirtschaft, die Gemeinden richteten sich auf Gäste aus, die Infrastruktur folgte dem Fremdenbedarf, und die politische Entscheidung nach der anderen lautete: Wachstum durch Fremdenverkehr. Wer blieb, passte sich an. Wer keine Stelle im Gastgewerbe fand oder wollte, wanderte ab.

Heute ist die Transformation in vielen Alpengemeinden abgeschlossen. Die Einheimischen existieren noch – aber das Dorf gehört ihnen nicht mehr. Es gehört dem Kapital, das es entwickelt hat, und den Gästen, für die es entwickelt wurde. Die Lokalbevölkerung verwaltet den Betrieb.

Die strukturellen Probleme: Was Tourismus wirtschaftlich nicht löst

Tourismus wird in der Regionalpolitik reflexartig als Allheilmittel für strukturschwache Gebiete verkauft. Die Empirie spricht eine andere Sprache.

Erstens die Lohnstruktur. Gastgewerbe und Hotellerie gehören in der Schweiz zu den Branchen mit dem tiefsten Medianlohn. Die Mehrheit der Jobs ist befristet, saisonal oder Teilzeit. Wer in einer Tourismusgemeinde als Einheimischer aufwächst, hat strukturell schlechtere Einkommensaussichten als in einer Gemeinde mit diversifizierter Wirtschaft. Die vielzitierten «Arbeitsplätze» sind kein Aufstiegsversprechen – sie sind die Konservierung einer Unterschichtrolle.

Zweitens die Abhängigkeit. Eine Gemeinde, die ihren Wohlstand auf externe Besucher aufbaut, verliert wirtschaftliche Selbstbestimmung. Was passiert, wenn eine Pandemie den Betrieb stilllegt, hat die Schweiz 2020 erlebt: Tourismusgemeinden brachen innerhalb von Wochen ein, während diversifizierte Regionen die Krise weit besser abfederten. Die Monowirtschaft Tourismus ist hochgradig anfällig auf äussere Schocks – Klima, Wirtschaftslage, politische Krisen, Währungsentwicklungen.

Drittens die Verdrängung lokaler Wirtschaftsstrukturen. Wo Tourismus dominiert, verschwinden andere Gewerbe. Läden, die früher die Einheimischen versorgten, werden zu Souvenirshops oder schliessen. Handwerksbetriebe können sich die gestiegenen Mietpreise nicht mehr leisten. Die lokale Landwirtschaft wird zur Dekoration – Kuhglocken als Kulisse, nicht als Wirtschaftszweig. Das Dorf verliert seine innere Vielfalt und wird auf eine einzige Funktion reduziert: Gastgeber sein.

Viertens die Immobilienfalle. Überall, wo Tourismuskapital einfliesst, steigen die Grundstücks- und Mietpreise. Junge Einheimische können sich das Wohnen am Ort ihrer Kindheit nicht mehr leisten. In Verbier, in Saas-Fee, in Andermatt ist diese Verdrängung längst Realität. Das Dorf bleibt – aber die Menschen, die es geprägt haben, sind weg.

Die Natur als Opfer des Wachstums

Was in der Wirtschaftsberichterstattung über Tourismusprojekte systematisch fehlt, ist die ökologische Rechnung. Das Mineralwasser von San Bernardino – von Artioli als Herzstück seines Projekts vermarktet – tritt auf 1605 Metern Höhe aus dem Berg und braucht bis zu 30 Jahre, um durch die Gesteinsschichten zu filtern. Es ist ein Ökosystemprodukt von ausserordentlicher Langsamkeit und Präzision. Nun soll es kommerziell in Pools, Mineralbädern und Wellnessanwendungen verwertet werden – für zahlende Gäste aus der Stadt.

Die Frage, die niemand stellt: Was bedeutet das für das Quellsystem? Welche Entnahmemengen sind verträglich, welche führen langfristig zur Degradierung des Aquifers? Welche Auswirkungen haben Betonfundamente, versiegelte Flächen und Abwässer eines Grossbetriebs auf einem Hochplateau in empfindlichem Alpingelände?

Das sind keine marginalen Fragen. Der Alpenbogen ist einer der sensibelsten Ökosystemräume Europas. Er ist Wasserlieferant für weite Teile des Kontinents, Rückzugsraum für Biodiversität unter Druck, und gleichzeitig jener Raum, der den Klimawandel am schnellsten und sichtbarsten spürt. Die Schweizer Gletscher verlieren seit Jahrzehnten an Masse, Permafrost taut auf, Hangstabilität nimmt ab, Niederschlagsmuster verschieben sich.

In diesen fragilen Raum werden nun Betonbauten, Swimmingpools, Parkgaragen, beheizte Aussenanlagen und internationale Gästeströme mit Flugverbindungen hineinprojiziert – und das Ganze wird als Entwicklung verkauft. Dabei ist die ökologische Buchführung des Tourismus eindeutig negativ: Der internationale Tourismus verursacht rund acht Prozent der globalen Treibhausgasemissionen. Luxustourismus mit Fernreisen, Heliski, beheizten Freibädern und globalem Warenbezug liegt weit über dem Durchschnitt.

Hinzu kommt die Flächenversiegelung. Jede neue Hotelanlage, jede Parkgarage, jeder Pool bedeutet: weniger Boden, der Wasser aufnimmt, Pflanzen trägt, Tieren Lebensraum bietet. In den Alpen, wo Boden ohnehin knapp und ökologisch wertvoll ist, ist jeder versiegelte Quadratmeter ein dauerhafter Verlust. Er lässt sich nicht rückgängig machen, wenn der Investor nach zwanzig Jahren die Renditeerwartungen nicht erfüllt sieht.

Das Andermatt-Modell als Warnung

Niemand hat das konsequenter durchgezogen als Samih Sawiris in Andermatt. Was der ägyptische Milliardär dort seit den 2010er Jahren aufgebaut hat, wird in der Schweizer Wirtschaftspresse regelmässig als Erfolgsgeschichte erzählt. Was diese Erzählung auslässt: Andermatt ist kein lebendigeres Urner Bergdorf geworden. Es ist eine Ferienanlage geworden, die wie ein Dorf aussieht.

Die Immobilienpreise haben sich vervielfacht, junge Einheimische können sich das Wohnen am Ort ihrer Kindheit nicht mehr leisten, die kulturelle Identität des Dorfes wurde überlagert von dem, was zahlende Gäste erwarten und konsumieren wollen. Und ökologisch hat Andermatt für den Golfplatz, die Skipisten und die Überbauungen Flächen geopfert, die zuvor als Naturraum funktionierten. Ein Golfplatz im Hochgebirge ist nicht neutral – er braucht Bewässerung, Düngung, Pestizide und permanente Pflege in einem Klima, das dafür nicht vorgesehen ist.

San Bernardino soll diesen Weg gehen. Der Kanton Graubünden wird nicht nein sagen.

Der Staat als Steigbügelhalter

Was dieses Muster besonders bitter macht: Es geschieht nicht trotz des Staates, sondern mit seiner aktiven Unterstützung. Zonenänderungen, die Berglandschaft für Luxusanlagen freigeben. Tourismussubventionen, die Privatprojekte querfinanzieren. Raumplanungsrecht, das grosszügig ausgelegt wird, wenn der Investor bedeutend genug ist. Infrastrukturinvestitionen der öffentlichen Hand, die privaten Resortbetreibern zugutekommen.

Die Schweizer Regionalpolitik hat seit Jahrzehnten keine überzeugende Antwort auf die Frage der alpinen Strukturschwäche gefunden. In dieses Vakuum stossen Privatinvestoren – und der Staat hilft ihnen dabei, weil er keine Alternative anzubieten hat. Was als Wirtschaftsförderung gilt, ist in Wirklichkeit das Eingeständnis politischer Phantasielosigkeit: Wenn wir nicht wissen, wie wir eine Region stärken, geben wir sie dem Kapital.

Die Schweiz vermietet sich selbst

Was im Kleinen in San Bernardino passiert, passiert im Grossen mit der Schweiz insgesamt. Das Land hat sich in den letzten Jahrzehnten immer stärker auf Dienstleistungen für Externe ausgerichtet: Finanzplatz, Pharmaindustrie, Tourismus, Steueroasen für internationale Unternehmen. Das ist ökonomisch profitabel – für jene, die oben in der Wertschöpfungskette sitzen.

Für die breite Bevölkerung bedeutet es: steigende Lebenshaltungskosten, verdrängte Mietwohnungen, überlastete Infrastruktur und eine wachsende Klasse von Servicejobs, die das Land am Laufen halten, ohne an seinem Reichtum teilzuhaben. Der Schweizer kellnert, bettet, reinigt und lächelt. Der Gast zahlt, konsumiert und fährt wieder heim.

Man nennt das Standortvorteil. Man könnte es auch Selbstaufgabe nennen.

Schlussbetrachtung

Die Frage ist nicht, ob Stefano Artioli ein schlechter Mensch ist oder ob Luxustourismus per se verwerflich ist. Die Frage ist, welche Gesellschaft und welche Landschaft am Ende eines solchen Prozesses stehen.

Eine Gesellschaft, in der die geografische Herkunft über die Klasse entscheidet. In der Einheimische zu Dienstleistern für Auswärtige werden, weil die Wirtschaft ihres Ortes keine anderen Optionen mehr bietet. In der der Boden, auf dem die eigenen Vorfahren gelebt haben, heute einem Investor aus dem Unterland gehört, der ihn für Gäste aus Mailand und Zürich bewirtschaftet.

Und eine Landschaft, die Schritt für Schritt versiegelt, kommerzialisiert und auf Gästebedürfnisse zurechtgestutzt wird – bis das Natürliche nur noch als Marketingbild existiert: auf der Hotelwebsite, im Prospekt, im Instagram-Feed des zahlenden Gastes.

Das ist kein Fortschritt. Das ist Feudalismus mit Wellnessangebot – und ein ökologischer Ausverkauf, den kommende Generationen bezahlen werden.

Nico Stino ist Gründer und Chefredaktor von Swissvox.