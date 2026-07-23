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Von Nico Stino

Ein Bundesrat, der eine Volkswirtschaft in den Stillstand schickt, einen Grenzverkehr lahmlegt oder ein Gesundheitssystem an den Rand seiner Kapazität treibt, muss sich vor niemandem verantworten – jedenfalls nicht vor einem Gericht, solange das Parlament nicht ausdrücklich zustimmt. Diese eine Bedingung, unscheinbar formuliert im Verantwortlichkeitsgesetz, entscheidet darüber, ob aus einer politischen Fehlentscheidung je ein Strafverfahren wird. Sie ist der stillste, aber wirkungsvollste Türsteher des Schweizer Rechtsstaats.

Ein Filter mit Geschichte

Die Idee ist nicht neu und auch nicht schweizerisch. Ministerverantwortlichkeit in ihrer heutigen Form stammt aus einer Zeit, in der man Regierungen vor mutwilligen Racheakten der jeweils anderen politischen Fraktion schützen wollte. Ein Minister sollte nicht wegen jeder unpopulären Verordnung vor Gericht gezerrt werden können, nur weil die Opposition gerade an der Macht ist. Das Prinzip klingt vernünftig: Politische Entscheidungen brauchen Ermessensspielraum, und Gerichte sind schlechte Schiedsrichter für Abwägungsfragen, die eigentlich in die Urne gehören.

Nur: Die Zeiten, für die dieser Mechanismus gebaut wurde, sind nicht die Zeiten, in denen er heute angewendet wird. Wo früher ein Racheakt verhindert werden sollte, verhindert die Regel heute mitunter jede juristische Prüfung überhaupt – selbst dann, wenn der Vorwurf nicht lautet «eine unpopuläre Politik verfolgt», sondern «Menschen wissentlich einem vermeidbaren Risiko ausgesetzt».

Die Kollegenschaft entscheidet über die Kollegin

Das eigentliche Problem liegt nicht im Gesetzestext, sondern in der Konstellation, die er erzeugt. Wer über die Ermächtigung eines Strafverfahrens gegen ein Regierungsmitglied befindet, sitzt oft mit genau jener Person im selben Gebäude, verhandelt mit ihr in Kommissionen, ist auf ihre Stimme bei der nächsten Vorlage angewiesen. Parlamentarier, die heute über die Immunität eines Ministers entscheiden, könnten morgen selbst in dessen Position sitzen – oder von dessen Wohlwollen abhängen. Ein System, in dem die Betroffenen sich gegenseitig die Tür öffnen oder verschliessen, wird selten zur Selbstkritik neigen. Das ist kein Vorwurf an einzelne Personen, sondern eine strukturelle Beobachtung: Wer im selben Boot sitzt, lässt es ungern kentern.

Straflosigkeit als Nebenprodukt, nicht als Ziel

Niemand hat dieses System entworfen, um Straflosigkeit zu erzeugen. Es ist ein Nebenprodukt – aber eines mit Substanz. Betrachtet man die Fälle, in denen eine solche Ermächtigung tatsächlich beantragt und erteilt wurde, fällt die Kargheit auf. Die Hürde wirkt in der Praxis weniger wie ein Filter als wie eine Wand. Und Wände, so nützlich sie gegen mutwillige Verfolgung sein mögen, halten auch berechtigte Fragen draussen.

Andere Länder kennen ähnliche Konstruktionen, mit ähnlichen Nebenwirkungen. Deutschland verlangt für Abgeordnete eine Aufhebung der Immunität durch den Bundestag; Grossbritannien schützt seine Minister durch eine Kombination aus richterlicher Zurückhaltung und politischer Kontrolle statt durch ein explizites Zustimmungserfordernis; die Vereinigten Staaten diskutieren seit Jahren, wie weit exekutive Immunität reichen darf, ohne dass ein Präsident faktisch über dem Gesetz steht. Das Muster wiederholt sich: Je höher das Amt, desto dicker die Schutzschicht – und desto seltener der Moment, in dem sie durchbrochen wird.

Ein Ermessensspielraum, der zur Blackbox wird

Verteidiger des Systems verweisen zu Recht darauf, dass Regierungsentscheidungen in Krisenzeiten unter Unsicherheit getroffen werden. Ein Gesundheitsminister, der zwischen zwei schlechten Optionen wählen muss, sollte nicht rückblickend an einem Massstab gemessen werden, den erst spätere Erkenntnisse ermöglichen. Dieses Argument hat Gewicht – aber es beantwortet nicht, warum schon die blosse Prüfung eines Verdachts an einer politischen Hürde scheitern soll, statt an einem Gericht, das genau für die Abwägung von Ermessen und Fahrlässigkeit geschaffen ist. Der Ermessensspielraum, den man Amtsträgern zugestehen will, verwandelt sich so in eine Blackbox, in die niemand mehr hineinschauen darf.

Was auf dem Spiel steht

Die Debatte ist unbequem, weil sie zwei Werte gegeneinander stellt, die beide legitim sind: den Schutz demokratischer Entscheidungsfreiheit vor juristischer Dauerbelästigung – und die Möglichkeit, echte Verantwortung einzufordern, wenn eine Entscheidung nachweislich Schaden angerichtet hat. Zwischen diesen beiden Polen gibt es keinen selbstverständlichen Mittelweg, nur die Frage, wie hoch die Hürde stehen soll und wer über ihre Höhe wacht.

Am Ende bleibt eine unbequeme Beobachtung: Ein System, das sich selbst kontrollieren soll, kontrolliert sich meistens am wenigsten dort, wo es am nötigsten wäre.