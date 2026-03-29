Gesellschaft & Recht

Redaktion Swissvox.news

Sonntag, 29. März 2026

Ein Land, das sich auf seine direkte Demokratie und die Selbstbestimmung seiner Bürger beruft, baut seit Jahren systematisch Freiheitsrechte ab – durch wachsende Überwachung, Vorschriften für Ältere und ein Gesundheitssystem im freien Fall.

Die Schweiz gilt weltweit als Hort der Freiheit und der bürgerlichen Selbstverantwortung. Volksabstimmungen, Föderalismus, kantonale Eigenständigkeit – das sind die Pfeiler, auf die sich die Eidgenossenschaft seit ihrer Gründung beruft. Doch hinter der Fassade der direkten Demokratie vollzieht sich ein schleichender Prozess, der in der öffentlichen Debatte zu wenig Beachtung findet: Der mündige Bürger wird Schritt für Schritt in einen Bürger auf Bewährung verwandelt – überwacht, reguliert und gegängelt von einem Staatsapparat, der sein eigenes Wachstum für Fortschritt hält.

Besonders deutlich wird dieser Wandel in zwei Bereichen, die das alltägliche Leben der Schweizerinnen und Schweizer unmittelbar berühren: dem Zerfall der Gesundheitsversorgung und der wachsenden Bevormundung älterer Menschen im Umgang mit ihrer eigenen Mobilität.

Spitäler im Würgegriff: Wenn die Rendite über die Würde siegt

Das Schweizer Gesundheitswesen stand jahrzehntelang als Qualitätsmerkmal für das Land. Heute bröckelt dieses Bild an allen Ecken. Laut einer KPMG-Studie aus dem Jahr 2025, die auf den Geschäftsberichten von 50 Schweizer Spitälern und Kliniken basiert, schreiben mehr als die Hälfte der untersuchten Leistungserbringer nach Abzug der Abschreibungen negative Betriebsergebnisse. Die Studie konstatiert, dass viele Kliniken «aus Cashflow-Sicht nicht mehr als eigenständig kreditwürdig gelten».

Der Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden etwa schloss das Geschäftsjahr 2024 mit einem Defizit von 2,1 Millionen Franken ab – und war damit noch gut bedient im Vergleich zum Luzerner Kantonsspital, das 2024 einen Verlust von 24,6 Millionen Franken verbuchen musste, zurückzuführen auf strukturell unzureichende Tarife und anhaltende Teuerung. Das Universitätsspital Basel schaffte mit knapp 200’000 Franken Gewinn die Ausnahme, nicht die Regel. SRF Bundeshausredaktorin Christine Wanner brachte es auf den Punkt: «Die finanzielle Situation der Spitäler ist nach wie vor angespannt und herausfordernd.»

Was bedeutet das für die Bevölkerung? Steigende Krankenkassenprämien, längere Wartezeiten, Schliessungen regionaler Spitäler und ein politisches System, das die Planungskompetenz zunehmend zentralisieren will – weg von den Kantonen, hin zum Bund. Verschiedene parlamentarische Vorstösse aus dem Jahr 2024 fordern explizit überkantonale Spitalplanungsregionen mit der damit verbundenen Aussicht auf gezielte Schliessungen unrentabler Häuser. Für die ländliche Bevölkerung bedeutet dies: längere Wege, geringere Versorgungsdichte, reduzierte Grundversorgung.

Pflegeheime: Zwischen Unterfinanzierung und Schliessung

Noch dramatischer ist die Lage in der Langzeitpflege. Alterspflegeheime arbeiten in einem Finanzierungsrahmen, der strukturelle Verluste geradezu erzwingt. Die Kantone legen sogenannte Normdefizite fest – Differenzbeträge zwischen den tatsächlichen Pflegekosten und dem, was Versicherungen sowie Bewohner bezahlen. Die Gemeinden übernehmen diese Restkosten zwar, doch die administrativen Hürden, Tarifkündigungen und Revisionen der Abrechnungsgrundlagen machen das Betreiben eines Heimes zu einem finanziellen Balanceakt mit zunehmend unsicherem Ausgang.

Schliessungen häufen sich. Mancherorts, wie im Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden, werden Wohnheime geschlossen und Bewohner müssen umplatziert werden. Für pflegebedürftige ältere Menschen ist dies keine abstrakte Verwaltungsentscheidung: Es ist der Verlust des vertrauten Umfelds, des sozialen Netzes, oft der letzten Heimat. Dass 2024 die Spitex-Dienste schweizweit 25,6 Millionen Pflegestunden leisteten – ein Anstieg von 10,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr, der stärkste seit 2011 – zeigt, dass der Druck aus dem stationären Bereich zunehmend auf ambulante Strukturen umgeleitet wird, ohne dass diese dafür angemessen ausgestattet wären.

Der Führerausweis als Freiheitstest: Senioren unter Generalverdacht

Wer in der Schweiz alt wird, erlebt den Staat zunehmend als misstrauische Kontrollinstanz. Besonders augenfällig wird dies beim Thema Mobilität. Gemäss geltendem Schweizer Recht – verankert in der Verordnung über die Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Strassenverkehr (VZV) – müssen Autofahrerinnen und Autofahrer ab dem 75. Lebensjahr alle zwei Jahre eine medizinische Kontrolluntersuchung absolvieren, um ihren Führerausweis behalten zu dürfen.

Diese Untersuchung umfasst Seh- und Hörvermögen, Herz-Kreislauf-System, Reaktionsvermögen und allgemeinen Gesundheitszustand. Die Kosten – rund 100 Franken – tragen die Betroffenen selbst. Werden Zweifel festgestellt, kann der Arzt weitergehende Abklärungen anordnen, die um ein Vielfaches teurer sind. Im Kanton Zürich unterzogen sich jährlich über 40’000 Seniorinnen und Senioren dieser Pflichtuntersuchung, als das Mindestalter noch bei 70 Jahren lag.

Die Absurdität dieser Regelung offenbart ein Vergleich mit den Nachbarländern: Deutschland, Österreich und die meisten anderen mitteleuropäischen Staaten kennen keine vergleichbaren Zwangsuntersuchungen. Und die Unfallstatistik gibt den Skeptikern recht. Das Büro gegen Altersdiskriminierung hielt nach Analyse der verfügbaren Daten fest, dass sich nicht belegen lässt, «dass in der Schweiz im Vergleich zu Nachbarländern, die solche verpflichtenden Untersuchungen nicht kennen, sich weniger Autounfälle mit Seniorenbeteiligung ereignet hätten». Die Massnahme hat ihre Wirksamkeit nicht bewiesen – sie existiert trotzdem und wurde lediglich vom 70. auf das 75. Lebensjahr verschoben.

Für viele ältere Menschen bedeutet das Auto nicht Luxus, sondern Lebensgrundlage: Arzttermine, Einkäufe, Besuche bei Angehörigen – gerade in ländlichen Regionen ohne funktionierenden öffentlichen Verkehr. Wer seinen Führerschein verliert oder aus Angst vor dem Entzug das Steuer freiwillig aufgibt, verliert mit einem Schlag einen grossen Teil seiner sozialen Teilhabe. Es ist ein stiller, bürokratisch verordneter Rückzug aus dem öffentlichen Leben.

Der Überwachungsstaat wächst leise

Diese Entwicklungen stehen nicht isoliert. Sie fügen sich in ein Gesamtbild staatlicher Expansion ein, das über die Gesundheits- und Mobilitätsfragen weit hinausgeht. Im Frühjahr 2025 wurde öffentlich, dass der Bundesrat per Verordnung – also ohne Parlamentsbeschluss – die Überwachungsinfrastruktur massiv ausbauen wollte. Internetdienste mit mehr als 5’000 Nutzerinnen und Nutzern sollten verpflichtet werden, ihre Nutzer per Ausweis zu identifizieren und bei Anfragen von Behörden Auskunft zu erteilen.

Amnesty International Schweiz, die Digitale Gesellschaft und zahlreiche Zivilrechtsorganisationen lehnten den Entwurf ab. Die geplanten Massnahmen wurden als «schwerwiegender Angriff auf Grundrechte» bezeichnet. Tatsächlich: 2024 ordneten die Schweizer Strafverfolgungsbehörden und der Nachrichtendienst mehr als doppelt so viele Überwachungsmassnahmen an wie im Vorjahr. Der Trend ist eindeutig – und er zeigt in eine Richtung, die mit dem Selbstbild einer liberalen Demokratie schwer vereinbar ist.

Die Einführung der elektronischen Identität (eID) verspricht Erleichterungen im Alltag, birgt aber gleichzeitig das Potenzial für eine lückenlose Verknüpfung von Behördendaten, die bisher getrennt gehalten wurden. Wer die Schweiz kennt, weiss: Die Bevölkerung hat das Projekt eVoting einmal abgelehnt, gerade weil das Vertrauen in staatliche digitale Infrastrukturen begrenzt ist. Die Lehren aus dieser Geschichte scheinen nicht überall angekommen zu sein.

Eigenverantwortung als Verfassungsversprechen – und seine Erosion

Artikel 6 der Bundesverfassung hält ausdrücklich fest: «Jede Person nimmt Verantwortung für sich selbst wahr und trägt nach ihren Kräften zur Bewältigung der Aufgaben in Staat und Gesellschaft bei.» Es ist ein Bekenntnis zur Eigenverantwortung, das dem helvetischen Staatsverständnis zutiefst eingeschrieben ist. Doch die politische Realität des Jahres 2026 deutet in eine andere Richtung.

Ältere Menschen werden pauschal unter medizinischen Bewährungsvorbehalt gestellt, als könnten sie nicht selbst beurteilen, wann sie nicht mehr fahrtauglich sind. Pflegebedürftige verlieren ihre vertrauten Einrichtungen, weil Finanzierungsmodelle nicht an die Realität angepasst werden. Bürgerinnen und Bürger werden potenziell überwacht, ohne dass ein begründeter Verdacht vorliegt. Und das Gesundheitssystem, das man ein Leben lang mitfinanziert hat, ist im Ernstfall nicht mehr verlässlich erreichbar.

Die Schweiz hat das Potential, diese Entwicklungen durch direkte Demokratie zu korrigieren. Volksbegehren, Referenden, kantonale Eigenverantwortung – das sind die Instrumente. Aber sie müssen auch genutzt werden. Denn der schleichende Freiheitsverlust macht keine Schlagzeilen. Er geschieht in Verwaltungsverordnungen, in Tarifanpassungen, in medizinischen Formularen und stillen Spitalschliessungen. Genau deshalb ist er gefährlich.

Quellen: KPMG Spitalstudie 2025 | SRF News | Büro gegen Altersdiskriminierung | Digitale Gesellschaft Schweiz | Amnesty International Schweiz | Bundesamt für Statistik BFS | Kanton Zürich Strassenverkehrsamt | Spitalverbund Appenzell Ausserrhoden Jahresbericht 2024