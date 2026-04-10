Die Grande Dixence ist das mächtigste Bauwerk der Schweiz. Klimawandel, Betonalterung und eine der seismisch aktivsten Regionen Europas stellen das Bauwerk vor Herausforderungen, über die kaum gesprochen wird.

Von der Redaktion Swissvox.news

285 Meter Höhe. 6 Millionen Kubikmeter Beton. 15 Millionen Tonnen Gesamtgewicht. 400 Millionen Kubikmeter aufgestautes Wasser aus 35 Gletschern. Die Grande Dixence im Walliser Val d’Hérémence ist nicht einfach eine Staumauer — sie ist die höchste Gewichtsstaumauer der Welt und das grösste Bauwerk der Schweiz. Dreiviertel aller Energiespeicherkapazität des Landes hängen am Wasserkraftverbund, dessen Herzstück sie bildet.

Und sie wird älter.

Gebaut zwischen 1951 und 1965, steht das Bauwerk heute im siebten Jahrzehnt seines Betriebs. Was das bedeutet, ist keine Frage der Dramatik — sondern der nüchternen Physik, der Chemie und der Geologie.

Beton hat ein Ablaufdatum

Nach allgemeiner Ansicht zeigen Betonstrukturen nach etwa 50 Jahren Anzeichen von Alterung. ￼ Die Grande Dixence hat diese Marke längst überschritten. Das konkreteste Problem trägt einen technischen Namen, der harmlos klingt: Alkali-Kieselsäure-Reaktion, kurz AKR, im Volksmund «Betonkrebs».

Bei dieser chemischen Reaktion bilden bestimmte alkaliempfindliche Bestandteile von Gesteinskörnungen unter Feuchtigkeitseinfluss mit der alkalischen Porenlösung des Festbetons quellfähige Alkali-Kieselsäure-Gele. Dadurch baut sich im Inneren des Bauteils Druck auf, der unter anderem zu Rissen führen kann. ￼ Der Prozess ist schleichend und — entscheidend — einmal in Gang gesetzt, nicht mehr aufzuhalten. In Abhängigkeit von vielen Randbedingungen kann eine AKR bereits nach wenigen Monaten oder aber erst nach vielen Jahren betonschädigend wirken. ￼

Die Bauweise der Grande Dixence macht sie dabei zu einem theoretischen Risikoträger ersten Ranges: Mit dem dauerhaften Kontakt zu Wasser aus 35 Gletschern und der extremen Masse des Bauwerks herrschen genau jene Feuchtigkeitsbedingungen, unter denen vor allem Wasser- und Brückenbauwerke von diesem Schadensmechanismus betroffen sind. ￼

Öffentlich bekannt ist, dass die Betreiber längst reagiert haben. Die Grande Dixence SA investierte einen Gesamtbetrag von 103 Millionen Franken in Sanierungsarbeiten, um die Verfügbarkeit und die Flexibilität des Kraftwerkkomplexes langfristig sicherzustellen. ￼ Konkret wurden die 12 Maschinengruppen der Kraftwerke Fionnay und Nendaz saniert. Weniger diskutiert wird, was im Dezember 2000 tatsächlich passiert ist: Ein Druckstollen, der das Wasser vom Stausee zum Kraftwerk Bieudron führte, barst auf einer Länge von 9 Metern — ein 60 Zentimeter breiter Riss öffnete sich, und rund 27’000 Kubikmeter Wasser traten aus, die sieben Berghütten zerstörten und drei Bauernhöfe beschädigten. ￼ Todesopfer gab es keine. Aber es war ein strukturelles Versagen in einem System, das als unfehlbar gilt.

Das Wallis bebt — regelmässig

Während die Betonchemie langsam arbeitet, kommt ein zweiter Risikofaktor in unregelmässigen, aber unvermeidlichen Schüben: die Seismizität des Wallis.

Das Wallis bebt schweizweit am häufigsten. Im Wallis und seiner unmittelbaren Umgebung zeichnete der Schweizerische Erdbebendienst SED im Durchschnitt der vergangenen zehn Jahre rund 270 Beben pro Jahr auf. Im statistischen Mittel ereignet sich im Wallis rund alle 100 Jahre ein Erdbeben mit einer Magnitude von ungefähr 6. ￼ Das letzte grosse Schadensbeben in der Region ereignete sich 1946 bei Sion. Statistisch gesehen befinden wir uns in einem Fenster, in dem ein solches Ereignis wieder fällig wäre.

Dass auffallend häufig Staudämme im Wallis von Sicherheitsnachweispflichten betroffen sind, führt der zuständige Experte beim Bundesamt für Energie auf die Zahl der Anlagen kombiniert mit der erhöhten Seismizität zurück. ￼ Ein Erdbeben allein bricht keine Gewichtsstaumauer. Das Vajont-Desaster von 1963 hat aber gezeigt, was passiert, wenn seismische Aktivität auf destabilisierte Berghänge trifft: Nicht die Mauer brach — der Berghang tat es, die Flutwelle überrollte die Krone, und über 2’000 Menschen starben.

Genau diese Konstellation — starke Mauer, aber destabilisierte Umgebung — ist jene, die Fachleute heute in den Alpen mit Sorge beobachten.

Die Alpen bewegen sich — und niemand hat das geplant

Der dritte und vielleicht gravierendste Faktor ist der jüngste: der Klimawandel verändert das geologische Fundament der Alpen strukturell und irreversibel.

Der Permafrost in den Alpen erwärmt sich um rund ein Grad Celsius pro Jahrzehnt. Heisse Sommer kommen seit 2015 fast jedes zweite Jahr vor. Die Bodentemperaturen sind stark gestiegen, was zu Eisverlust und grossen Hangbewegungen geführt hat. ￼ Was das konkret bedeutet, zeigte sich erst im Mai 2025, keine hundert Kilometer von der Grande Dixence entfernt: Eine instabile Felsflanke im Lötschental führte zur Ablagerung von grossen Massen an Bergsturzmaterial auf den Birchgletscher, was zu einem Gletscherabbruch führte — das Dorf Blatten wurde komplett zerstört. ￼

Dieser Kaskadeneffekt — instabile Felsflanke, Bergsturz, Gletscherabbruch, Überschwemmung — entspricht strukturell dem Vajont-Szenario. Und wenn die Temperaturen steigen und der Permafrostboden schmilzt, können die Berghänge instabiler werden, was die Gefahr von Erdrutschen erhöht — genau so wie 1963 beim Vajont-Staudamm in Italien. ￼

Die Grande Dixence steht in einer Region, deren Gletscher sich seit Jahrzehnten zurückziehen. Was Gletscher über Jahrtausende an Druck auf das darunterliegende Gestein ausgeübt haben, lässt nach. Das Gebirge entspannt sich — in Millimeterschritten, aber mit gewaltiger Langzeitwirkung auf die Spannungszustände im Fels. Die Mauer ist ein starres Betonbauwerk in einem Felsumfeld, das sich langsam neu konfiguriert.

Was die Behörden tun — und was sie nicht sagen

Die offizielle Kommunikation ist professionell und beruhigend. Seit der Eröffnung des Stausees erfüllt die Grande Dixence SA sehr hohe Auflagen und lässt die Gefahr von Erdbeben und Felsstürzen ständig von unabhängigen Geologen überwachen, die dem Bundesamt für Energie rapportieren. ￼ Das Bundesamt für Energie beaufsichtigt 202 Stauanlagen in der Schweiz, darunter vier Anlagen über 200 Metern Höhe. ￼ Das Überwachungssystem ist elaboriert: Triangulationsnetzwerke, Vibrationssensoren, geodätische Inspektionen.

Und doch: An sechs Anlagen in der Schweiz mussten nach den Erdbebensicherheitsprüfungen Nachbesserungen gemacht werden. Manche Betreiber hätten zu lange abgewartet, bevor sie aktiv geworden seien. ￼ Die umfassendsten Massnahmen bei einer einzelnen Anlage kosteten rund 40 Millionen Franken.

Das globale Bild ist wenig beruhigend. Bis 2050 werden die meisten Menschen weltweit unterhalb einer Talsperre leben, die ihre Lebensdauer überschritten hat. Die Wartung wird mit zunehmendem Alter einer Talsperre teurer — und besonders aufwendig wird es dann, wenn eine Talsperre saniert werden muss. ￼

Die Batterie Europas und ihr Restrisiko

Die Grande Dixence ist nicht nur eine Staumauer. Das Kraftwerksystem Grande Dixence–Cleuson liefert mit einer installierten Leistung von über 2 Gigawatt Spitzenstrom für einen erheblichen Teil der Schweiz und spielt eine zentrale Rolle in der Netzstabilisierung des europäischen Verbundnetzes. Ein Ausfall — selbst ein kontrollierter — hätte Konsequenzen, die weit über das Wallis hinausreichen.

Das rechtfertigt keine Panik. Die Schweiz betreibt im internationalen Vergleich eines der strengsten Stauanlagen-Überwachungssysteme der Welt. Die Ingenieure wissen, was sie tun.

Aber es rechtfertigt eine unbequeme Frage: Wie ehrlich kommunizieren Betreibergesellschaften und Behörden über den Zustand von Bauwerken, die 60 Jahre alt sind, in seismisch aktivem Gelände stehen, von schrumpfenden Gletschern umgeben sind und deren Beton chemisch altert — solange kein akuter Notfall die Hand zwingt?

Die Grande Dixence steht. Heute. Das ist keine Entwarnung für morgen.

Swissvox.news berichtet unabhängig über Infrastruktur, Energiepolitik und institutionelle Verantwortung in der Schweiz.