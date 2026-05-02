Am Dienstag erscheint der Bericht von Alt-Bundesrichter Niklaus Oberholzer — mit ungeschwärzten Namen. Für die «Götter in Weiss» am USZ könnte es der Tag der Abrechnung werden.

Es ist selten, dass eine staatliche Institution freiwillig den Scharfrichter bestellt. Das Universitätsspital Zürich (USZ) hat genau das getan. Und nun zittern jene, die jahrelang das Sagen hatten.

Laut Insiderberichten soll am Dienstag ein rund 200-seitiger Untersuchungsbericht veröffentlicht werden, verfasst von Niklaus Oberholzer — ehemaliger Bundesrichter, ausgewiesener Strafrechtler, bekannt für seine Unnachgiebigkeit. Im Zentrum: 150 Todesfälle in der Herzchirurgie des USZ zwischen 2016 und 2020, die statistisch nicht erklärbar sind. Tode, die möglicherweise vermeidbar gewesen wären.

Das Cardioband: Eine Erfindung als Todesursache

Um zu verstehen, was am USZ schiefgelaufen ist, muss man die Geschichte eines Implantats kennen, das nie hätte in Menschenherzen implantiert werden dürfen.

Francesco Maisano galt als grosser Innovator. Doch seine Erfindung sorgte jahrelang für Komplikationen. Das sogenannte Cardioband — ein Gerät zur Reparatur undichter Herzklappen — war das Herzstück eines lukrativen Geschäftsmodells. Maisano wurde 2014 ohne Dissertation und Habilitation Direktor mit Professortitel an der Klinik für Herzchirurgie des USZ. Sein stetiger Fokus waren Entwicklungen von Produkten, an denen er selbst finanziell beteiligt war.

Das Cardioband wies schon während der Entwicklungsphase klar erkennbare technische Schwächen auf. Der Einsatz am Menschen war deshalb von Beginn an mehr als fragwürdig. Das Grundprinzip: Schraubenartige Anker sollten das Band im Herzgewebe fixieren. Das technische Grundprinzip funktionierte biomechanisch schlicht nicht. Die Schrauben rissen aus dem Gewebe, Drähte brachen — doch die Ergebnisse wurden beschönigt und Komplikationen unterschlagen.

Trotzdem trieb Maisano das Projekt mit aller Kraft voran. Das Ziel war klar: ein gewinnbringender Verkauf der Herstellerfirma Valtech. Beim Verkauf des Cardiobands strich Maisano laut dem Expertenbericht 7 Millionen Dollar ein. Die Firma wurde später für 700 Millionen Dollar an ein amerikanisches Unternehmen verkauft — ein Produkt mit sehr wenig klinischer Erfahrung und einem Verkaufspreis, der keine medizinische Tauglichkeit belegt.

Das Ergebnis war verheerend. Bei einer der wichtigsten Herzoperations-Arten lag die Sterberate in der Herzchirurgie des USZ 10 bis 15 Mal höher als in vergleichbaren Kliniken in der Schweiz oder Deutschland. Und das war intern bekannt: Die Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich notierte eine operative Mortalität von 11,2 Prozent für diese Operationsart.

Das System dahinter

Maisano arbeitete nicht allein. Durch den Aufbau einer regelrechten «Maisano-Maschinerie» kam es zu einem signifikanten generellen Qualitätsverlust innerhalb der Klinik, wodurch nicht nur Patienten durch die Verwendung unausgereifter Produkte zu Schaden kamen, sondern potenziell alle anderen Patienten, die für Routine- oder Notfalleingriffe in die USZ-Klinik für Herzchirurgie kamen.

Und der damalige CEO Gregor Zünd? Ins Haus gelassen und bis zuletzt die schützende Hand über Maisano gehalten hatte Gregor Zünd. Der CEO des Unispitals war stolz auf seinen aus Italien eingeholten «Star». Als ein Whistleblower die Zustände meldete, interessierten die Patientenfälle offenbar nur wenig — jedenfalls wurde der Hinweisgeber erst vier Wochen nach seiner Meldung nach den Namen der Patienten gefragt. Am Ende wurde nicht Maisano mit rechtlichen Mitteln verfolgt, sondern der Whistleblower.

Maisano durfte unter Abgesang von Lobeshymnen von dannen ziehen. Der Whistleblower hingegen wurde mit dem Recht drangsaliert.

Der Oberholzer-Bericht: Zündstoff auf 200 Seiten

Nun soll Niklaus Oberholzer — im Auftrag des aktuellen USZ-Präsidenten André Zemp — reinen Tisch machen. Der Bericht, so heisst es aus informierten Kreisen, nennt Ross und Reiter. Die Betroffenen hatten in den letzten Wochen die Möglichkeit, Stellung zu nehmen. Einige sollen weitreichende Schwärzungen verlangt haben. Die Spitalleitung scheint standhaft geblieben zu sein: Der Bericht soll weitgehend in Originalform mit ungeschwärzten Namen erscheinen.

Das erklärt die Panik in gewissen Arztpraxen und Chefbüros dieser Tage. Denn es geht nicht nur um ehemalige Führungsfiguren wie Maisano oder Zünd, die das Spital längst verlassen haben. Es geht auch um Kaderärzte, die noch heute in leitenden Positionen tätig sind.

Unter Klinikdirektor Francesco Maisano waren in der Zeit von 2016 bis 2020 am USZ 350 Patientinnen und Patienten im Zusammenhang mit einer Herzoperation gestorben. Gemessen am Euroscore — dem Standardrisikomodell für Herzoperationen — ist das eine erschreckende Zahl.

Die politische Dimension

Die Affäre hat auch eine politische Seite, die bisher zu wenig beleuchtet wurde. Gesundheitsdirektorin Natalie Rickli war über die Zustände informiert — und tat wenig. Die Gesundheitsdirektion hatte eine operative Mortalität von über elf Prozent notiert. Was unternahmen Rickli und ihre Leute, als diese unglaubliche Dimension auf dem eigenen Tisch lag? Die Frage bleibt bis heute ohne befriedigende Antwort.

Und die Staatsanwaltschaft Zürich? Schweigt. Keine Anklage, kein Verfahren gegen die Hauptverantwortlichen. Maisanos Schirmherr Gregor Zünd dürfte zum eigenen Abschied im 2023 einen goldenen Fallschirm von einer halben Million erhalten haben; dies nach Verlusten ohne Ende.

Schweizer Staatswesen in Perfektion: Die Verantwortlichen kassieren, die Opfer schweigen im Grab, und der Rechtsstaat schaut weg.

Was jetzt kommt

Das USZ hat beschlossen, eine Taskforce einzusetzen, um erhöhte Sterbezahlen in der Ära Maisano zu untersuchen. Das aktuelle Führungsduo — CEO Monika Jänicke und Präsident André Zemp — scheint den Bruch mit der Vergangenheit ernstzunehmen. Die jüngste Suspendierung des Urologiedirektors zeigt: Es wird rabiat durchgegriffen, wo es nötig ist.

Entscheidend wird sein, was der Oberholzer-Bericht rechtlich und politisch auslöst. Ein Bericht allein genügt nicht. Gefragt sind Strafanzeigen, parlamentarische Untersuchungen und ein grundlegender Kulturwandel in einem Spital, das sich zu lange als unangreifbares Reich seiner «Götter in Weiss» verstanden hat.

Denn 150 Menschen sind tot. Und bisher hat niemand dafür wirklich die Verantwortung übernommen.

Quellen: Inside Paradeplatz, NZZ, Tages-Anzeiger, SRF, Beobachter, Bantliz.com