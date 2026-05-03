Jedes Jahr kürt die Schweiz ihren liebsten TV-Star. Die Frage ist nur: Welche Schweiz eigentlich?

Nik Hartmann ist der Publikumsliebling der Schweiz. So wurde es am Samstag im Kongresshaus Zürich feierlich verkündet, übertragen auf SRF, bejubelt von der Showbranche. Der Moderator nahm den Stern entgegen, bedankte sich gerührt – und man darf annehmen, dass er aufrichtig erfreut war.

Nur: Was genau ist eigentlich ein «Publikum»?

Die Schweiz zählt 9 Millionen Menschen. Davon schauen täglich rund 4,7 Millionen fern. Das sind bereits zwei Drittel der Bevölkerung, die an einem normalen Abend gar nicht eingeschaltet haben. An einem Samstagabend im Mai, wo die Konkurrenz vom schönen Wetter, dem Grillfest beim Nachbarn und diversen Streaming-Anbietern kommt, dürfte die Prix-Walo-Gala realistisch gesehen vielleicht 200’000 bis 400’000 Zuschauer erreichen. Vielleicht auch weniger.

Und von diesen Zuschauern nehmen sich dann einige die Mühe, während der Sendung tatsächlich ihr Handy zu zücken und abzustimmen.

Wie viele? Der Prix Walo veröffentlicht keine Zahlen. Das ist bemerkenswert, denn Transparenz wäre eigentlich das Mindeste, wenn man den Anspruch erhebt, das «Publikum» der Schweiz zu repräsentieren. Basierend auf vergleichbaren Televotings in ähnlichem Format darf man grosszügig schätzen: Irgendwo zwischen 10’000 und 50’000 Stimmen entscheiden, wer in diesem Land als «Liebling aller» gilt.

Zum Vergleich: Die Gemeinde Arlesheim im Kanton Basel-Landschaft hat rund 10’000 Einwohner. Die Gemeinde Kloten, bekannt vor allem durch ihren Flughafen, kommt auf etwa 23’000. Reinach AG zählt knapp 20’000 Seelen.

Der «Publikumsliebling der Schweiz» wird also, im besten Fall, von einer mittelgrossen Agglomeration gewählt.

Das klingt nach Kleingedrucktem – ist es aber nicht. Es ist das offizielle Verfahren. Wer zufällig an einem Samstagabend im Mai den Fernseher eingeschaltet hat, die Gala verfolgt, die Nummern nicht verwechselt und schnell genug getippt hat, der darf mitbestimmen. Der Rest der Bevölkerung – die Jungen auf Netflix, die Wanderer ohne Empfang, die Familien beim Spieleabend, die Millionen, die schlicht andere Präferenzen haben – wird nicht gefragt.

Das ist keine Kritik an Nik Hartmann. Er ist ein sympathischer, talentierter Moderator, dem der Preis herzlich zu gönnen ist. Es ist eine Beobachtung über die Sprache der Unterhaltungsindustrie, die aus einer Nischenabstimmung eine nationale Aussage macht.

«Die Schweiz hat gewählt» – das tönt nach Volksabstimmung, nach Urne, nach direkter Demokratie. In Wirklichkeit hat ein Dorf gewählt. Ein gutgelauntes Dorf, das an einem Maiabend die Fernbedienung in der Hand hatte und kurz auf sein Handy geschaut hat.

Dabei kennt die Schweiz das echte Stimmvolk eigentlich ganz gut. 2014 sagten 1,46 Millionen Schweizerinnen und Schweizer Ja zur Masseneinwanderungsinitiative – eine klare demokratische Aussage. Der Bundesrat schaute drei Jahre lang interessiert in eine andere Richtung und setzte die Initiative bekanntlich nicht um. Wenn aber 20’000 Prix-Walo-Fans ihr Handy zücken, wird das Ergebnis ohne Zögern als Volkswille verkündet und mit einem Stern aus vergoldetem Zink besiegelt. Immerhin: Hier wird vollstreckt.

Das macht den Titel nicht wertlos. Aber es macht ihn kleiner, als er klingt.

Und vielleicht ist das auch gut so: In einem Land, das echte Volksabstimmungen mit Millionen Stimmenden kennt und die direkte Demokratie mit Stolz als Exportartikel behandelt, sollte man wissen, was ein «Publikumsliebling» wirklich ist – und was nicht.

Ein schöner Preis. Für einen verdienten Mann.

Gewählt von Kloten.