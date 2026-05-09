Der Fall Maisano erschüttert das Schweizer Gesundheitswesen: Wie ein Mann ohne Doktortitel, ohne Facharzttitel und ohne Führungserfahrung zum Direktor der wichtigsten Herzchirurgie-Klinik der Schweiz aufsteigen konnte – und was das über das System aussagt.

Nico Stino / Swissvox

Es ist einer jener Fälle, in denen nicht eine einzelne Person versagt hat, sondern ein ganzes System. Der Fall Francesco Maisano, ehemaliger Leiter der Herzchirurgie am Universitätsspital Zürich (USZ), ist seit dieser Woche offiziell als wohl grösster Spitalskandal der neueren Schweizer Geschichte dokumentiert. Die Zahlen sind erschütternd. Die Mechanismen dahinter sind es noch mehr.

Ohne Titel – und trotzdem Professor

Wer in der Schweiz an einer Universität eine Professur anstrebt, braucht in aller Regel mindestens ein Doktorat, meist auch eine Habilitation. Diese Grundvoraussetzung gilt an der Universität Bern, in Lausanne, Genf, Freiburg, Basel – überall. Nur in Zürich offenbar nicht.

Francesco Maisano hat keinen Doktortitel, keinen Facharzttitel, keine Habilitation. Das Unispital macht ihn trotzdem zum Klinikdirektor und gibt ihm eine Professur. ￼

Der akademische Titel, den Maisano zum Zeitpunkt seiner Berufung auf einen der wichtigsten Lehrstühle der Medizin in der Schweiz führen durfte, war «med. pract.» ￼ – ein Grundabschluss, vergleichbar mit dem eines Medizinstudienabgängers ohne Weiterqualifikation. Wie der Beobachter recherchierte, wäre eine solche Berufung an keiner anderen medizinischen Fakultät der Schweiz möglich gewesen. ￼

Die Universität Zürich begründete die Ausnahme mit seiner klinischen Erfahrung und wissenschaftlichen Publikationstätigkeit. Maisano selbst verwies auf seine Veröffentlichungen. Doch wurden später im Zuge von Abklärungen auch wissenschaftliche Unregelmässigkeiten und nicht deklarierte Interessenkonflikte festgestellt, was Maisano bestritten hat. ￼

Überhastete Ernennung – das USZ gibt es zu

Er wurde 2014 trotz fehlender akademischer Qualifikationen und ohne Erfahrung in der Führung einer Klinik für Herzchirurgie, aber auch ohne vollständige Überprüfung seiner zahlreichen Interessensbindungen und Nebenbeschäftigungen zum Leiter der Klinik für Herzchirurgie am USZ und Ordinarius für Herzchirurgie an der Universität Zürich gewählt. ￼

Das sind nicht die Worte einer aussenstehenden Kritikerin, sondern die des Universitätsspitals Zürich selbst, in seiner offiziellen Stellungnahme vom Mai 2025. Die Untersuchungskommission stellte fest, dass es Maisano an akademischen Qualifikationen und Führungserfahrung gefehlt habe. «Seine mangelnden Fähigkeiten» hätten zu einer generell ungenügenden Organisation der Klinik geführt. ￼

Wie war das möglich? 2014 wird Maisano zum Klinikdirektor berufen – im Schnellverfahren. Eine «überhastete Ernennung», stellt die Untersuchungskommission rückblickend fest. Bei seiner Berufung arbeitet Maisano bereits seit rund einem Jahr am Unispital als Oberarzt. Geholt hat ihn der damalige Klinikleiter Volkmar Falk. Zusammen mit Maisano arbeitet er am Cardioband, einem neuen Medizinprodukt. ￼

Hier liegt der Kern des Skandals: Falk holte Maisano. Maisano entwickelte das Cardioband. Das Cardioband sollte am USZ eingesetzt werden. Und Maisano profitierte davon finanziell – ohne dies den Patienten offenzulegen.

Das Implantat, das töten sollte

Der damalige Klinikleiter Francesco Maisano implantierte an der Uni Zürich sein selber erfundenes Herzimplantat «Cardioband» und verursachte über Jahre hinweg schwere Komplikationen. ￼ Das Cardioband ist ein minimalinvasives System zur Reparatur einer undichten Mitralklappe – gedacht als Revolution, die den aufgeklappten Brustkorb überflüssig machen sollte. Stattdessen wurden Patienten zu Versuchsobjekten.

Pikant dabei: Francesco Maisano war bei der Verwendung des Cardiobands nicht nur klinisch involviert, sondern soll auch finanziell vom Erfolg und der Vermarktung der Technologie profitiert haben. Die Firma Valtech Cardio, die das Cardioband entwickelt hat, wurde 2017 für über 300 Millionen Dollar von Edwards Lifesciences übernommen. ￼

Ein Chirurg, der an einem Implantat mitverdient, es an seinen eigenen Patienten einsetzt und seine wirtschaftlichen Interessen dabei nicht offenlegt – das ist kein individuelles Versagen mehr. Das ist strukturelle Korruption.

70 Tote zu viel – mindestens

Die Ergebnisse der externen Untersuchungskommission, geleitet vom früheren Bundesrichter Niklaus Oberholzer, sind eindeutig: Von 307 untersuchten Todesfällen seien je nach Analysemethode entweder 68, 74 oder 77 Patientinnen und Patienten zu viel in der Herzklinik des USZ gestorben. ￼ Der Untersuchungszeitraum umfasste rund 4500 Eingriffe zwischen 2014 und 2020.

Der Spitalrat beschloss, insgesamt 24 Fälle an die Staatsanwaltschaft des Kantons Zürich weiterzuleiten. Dabei handelt es sich um 11 Todesfälle, die als nicht erwartbar eingestuft wurden, sowie um 13 Eingriffe, bei denen Implantate unangemessen eingesetzt worden sein sollen. Die Strafverfolgungsbehörden sollen zudem prüfen, ob wirtschaftliche Interessen bei der Entscheidung für den Einsatz bestimmter Medizinprodukte eine Rolle gespielt haben. ￼

Die Zürcher Oberstaatsanwaltschaft erklärte, dass in drei Fällen im März 2026 wegen Verdachts auf fahrlässige Tötung, fahrlässige (schwere) Körperverletzung sowie Urkundenfälschung Anzeigen eingereicht worden seien. ￼

Hätten diese Patienten in einer anderen Klinik überlebt? Mit hoher Wahrscheinlichkeit viele von ihnen. Denn die Übersterblichkeit wurde durch den Vergleich mit ähnlichen Universitätsspitälern berechnet. Die Baseline war nicht das Unmögliche – sie war das Normale, das Erreichbare. Das, was anderswo erzielt wurde.

Der Whistleblower wurde entlassen

Der Leitende Arzt André Plass machte seinem Chef Francesco Maisano 2019 erstmals schwere Vorwürfe: Maisano teste selbst entwickelte Implantate an den Patienten und verschweige Komplikationen. Er lege nicht offen, dass er an der Herstellerfirma beteiligt ist. ￼

Was folgte, war bezeichnend: Das Universitätsspital hat Maisano verdächtigt, trotz Beurlaubung auf das interne Computersystem zugegriffen und Daten verändert zu haben. Das USZ entliess gleichzeitig den Hinweisgeber. ￼ Das Zürcher Verwaltungsgericht taxierte diese Kündigung später als rechtens. Wer auf Missstände hinweist, verliert seinen Job. Wer die Missstände verursacht, bekommt einen Goldenen Fallschirm und einen neuen Chefposten in Mailand.

Der Filz funktioniert – und funktioniert weiterhin

Maisano arbeitet jetzt in Mailand, 200 Kilometer südlich von Zürich, als wäre nichts gewesen. Seit 2021 ist er Direktor der Herzchirurgie und des Herzklappenzentrums am IRCCS San Raffaele, einem der angesehensten Spitäler der Welt. Zudem amtet er als ordentlicher Professor an der Universität Vita-Salute San Raffaele. ￼ Und das Pikanteste: Er ist Mitglied einer Ethikkommission. ￼

In der Schweiz werden derweil drei Mitglieder des Spitalrats zurückgetreten – ein kosmetischer Akt. Maisanos Schirmherr Gregor Zünd dürfte zum eigenen Abschied im 2023 einen goldenen Fallschirm von einer halben Million erhalten haben; dies nach Verlusten ohne Ende. ￼

Das Muster ist bekannt. Es zieht sich durch den Pierin-Vincenz-Skandal, durch die Misswirtschaft bei der Raiffeisen, durch die CS-Affären: Wer die richtigen Verbindungen hat, dem passiert in der Schweiz wenig. Wer aufdeckt, bezahlt den Preis.

Noch vergangenen Herbst schreibt Maisano auf Linkedin ominös von «Kräften ausserhalb unserer Kontrolle», die ihn in Zürich ausgebremst hätten. Maisano, der Missverstandene. Maisano, der mit seinen revolutionären Ideen die alte Garde der Herzchirurgie gegen sich aufbrachte. ￼ So sieht er sich selbst. Nicht als Verantwortlichen. Als Opfer.

Bilanz

Was bleibt nach diesem Skandal? Eine Frage, die sich die Schweiz ehrlich stellen müsste: Wie konnte ein Mann ohne Doktortitel, ohne Facharzttitel, ohne Habilitation, ohne Führungserfahrung zum Chef der wichtigsten Herzchirurgie-Klinik des Landes werden – in einem Schnellverfahren, von einem Kollegen protegiert, mit dem er gemeinsam an einem Produkt verdiente, das er dann seinen eigenen Patienten einsetzte?

Die Antwort lautet nicht: Pech. Die Antwort lautet: System.

Und solange dieses System nicht beim Namen genannt wird – mit seinen Seilschaften, seinen Gefälligkeiten, seiner Gleichgültigkeit gegenüber Patientenwohl –, werden die nächsten 70 Toten irgendwo in einer Statistik verschwinden. Unbemerkt. Unauffindbar. Wie immer.

Swissvox / Nico Stino – 10. Mai 2026