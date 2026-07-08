Von Nico Stino

Kaum ein Persönlichkeitsmerkmal wird in der Wirtschaft so widersprüchlich beurteilt wie Narzissmus. Einerseits gilt ein Übermass an Selbstbewusstsein als Voraussetzung für unternehmerischen Mut – ohne ihn, so das gängige Narrativ, gäbe es viele Firmengründungen gar nicht. Andererseits zeigt die Forschung der letzten Jahre immer deutlicher: Wo Narzissmus in Führungsetagen zur dominanten Charaktereigenschaft wird, entstehen reale, messbare volkswirtschaftliche Schäden – von Fehlinvestitionen über Bilanzbetrug bis zur langfristigen Erosion der Unternehmenskultur.

Die Anziehungskraft des Ähnlichen

Ein Forschungsteam der TU Dortmund und der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg hat LinkedIn-Profile tausender Vorstandsmitglieder US-amerikanischer Unternehmen ausgewertet. Das Ergebnis, veröffentlicht im Journal of Management: CEOs mit ausgeprägten narzisstischen Zügen berufen bevorzugt Vorstandsmitglieder, die ihre eigenen Charaktereigenschaften widerspiegeln – Narzissten ziehen also Narzissten an. Business Insider Die Folge sind Vorstandsteams mit deutlich erhöhter Fluktuation, was für Unternehmen erhebliche Rekrutierungs- und Einarbeitungskosten bedeutet. Professor Lorenz Graf-Vlachy, einer der Studienautoren, warnt vor der daraus entstehenden Dynamik: Narzisstische Vorstandsmitglieder würden untereinander um Dominanz konkurrieren, was in einer von Narzissten geprägten Führungsriege zu Unruhe und Instabilität führen kann.

Wenn Wissen zur Waffe wird

Besonders aufschlussreich ist eine Studie unter Leitung von Abhinav Gupta, ausserordentlicher Professor an der University of Washington Foster School of Business. Sie weist erstmals empirisch nach, was viele Angestellte längst spüren: Narzissmus in Führungsetagen führt häufig zu Wissensbarrieren innerhalb von Unternehmen und in der Folge zu wirtschaftlichen Schäden. T3n Gerade in grossen Konzernstrukturen mit Mutter- und Tochtergesellschaften verhindert die narzisstische Neigung zur Selbstdarstellung den notwendigen Wissensaustausch zwischen Abteilungen – Information wird zum persönlichen Kapital, nicht zur gemeinsamen Ressource.

Der «Virus»-Effekt

Wie nachhaltig der Schaden sein kann, zeigt eine vielzitierte Untersuchung von Jennifer Chatman (Haas School of Business, Berkeley) und Charles A. O’Reilly (Stanford Graduate School of Business). Ihre Studie, publiziert in den Academy of Management Discoveries, beschreibt narzisstische Manager als eine Art Infektionsherd der Unternehmenskultur: Wie Träger eines Virus infizieren narzisstische Manager die Kulturen ihrer Organisationen – mit einer dramatisch geringeren Zusammenarbeit und Integrität auf allen Ebenen, die selbst nach deren Abgang bestehen bleibt. Andrea-von-graszouw Das bedeutet: Die wirtschaftlichen Kosten eines narzisstischen Führungsstils überdauern die Amtszeit der betreffenden Person – ein Umstand, der in klassischen Kosten-Nutzen-Rechnungen von Verwaltungsräten meist unterschätzt wird.

Chatman empfiehlt Verwaltungsräten, einen wesentlichen Teil der Vergütung von Führungskräften an die Entwicklung ihrer Mitarbeitenden und an Teamleistung zu koppeln – ein Mechanismus, der Alleingänge unattraktiver macht.

Risikofreude als zweischneidiges Schwert

Eine Studie von Wolf Christian Gerstner und Andreas König (Universität Erlangen-Nürnberg) liefert eine differenziertere Perspektive: Unternehmen investieren umso häufiger in neue Technologien, je narzisstischer der jeweilige CEO ist. WirtschaftsWoche Diese erhöhte Risikobereitschaft kann kurzfristig Innovationsschübe auslösen – sie kann aber ebenso in ruinöse Fehlentscheidungen münden, wenn das gesunde Mass überschritten wird. Die Forschung ist sich einig: Ein Körnchen Selbstüberschätzung mag nützlich sein, doch sobald sie pathologische Ausmasse annimmt, kippt der Effekt ins Gegenteil.

Diplom-Wirtschaftsingenieurin Victoria Berg, die zu Narzissmus in Führungsetagen forscht, bringt die Kernproblematik auf den Punkt: Narzisstische Führungspersonen umgeben sich in Organisationen bevorzugt mit Jasagern, sind dabei jedoch rücksichtslos und beanspruchen Erfolge für sich, die eigentlich vom Team erbracht wurden VDI Nachrichten – ein Verhalten, das der Unternehmenskultur nachhaltig schadet.

Das Schweizer Lehrstück: Der Fall Vincenz

Wie teuer ungebremster Narzissmus an der Spitze eines Finanzinstituts werden kann, illustriert der Fall des ehemaligen Raiffeisen-Chefs Pierin Vincenz eindrücklich. Die NZZ rekonstruierte, wie der oberste Aufsichtsrat der drittgrössten Schweizer Bank faktisch zum Statisten degradiert wurde: Bei Raiffeisen Schweiz war der Verwaltungsrat eher ein störendes Element als das oberste Führungsgremium – Vincenz dominierte nach Belieben. NZZ Die Finanzmarktaufsicht Finma stellte dem Gremium in der Folge ein vernichtendes Zeugnis aus.

Recherchen von Inside Paradeplatz zu Kreditvergaben an das Umfeld von Vincenz zeigen, wie interne Regularien systematisch umgangen wurden, wenn es um Vorteile für den charismatischen Bankchef ging – etwa bei einem Blankokredit an die Leonteq AG, der unter Abweichung von internen Vorgaben zu Tragbarkeit und Belehnung genehmigt wurde. Der langjährige Wirtschaftsjournalist, der Vincenz einst als Musterbeispiel gelungener Unternehmensführung gefeiert hatte, revidierte sein Urteil später selbst und ordnete übersteigertes Selbstvertrauen als potenziellen Nährboden für Narzissmus und manipulatives Verhalten ein Tages-Anzeiger.

Einordnung

Die volkswirtschaftliche Rechnung ist eindeutig: Narzisstische Führung verursacht Kosten auf mehreren Ebenen gleichzeitig – durch überhöhte Risikobereitschaft und Fehlallokation von Kapital, durch Fluktuation und den Verlust von Fachwissen, durch eine vergiftete Unternehmenskultur, die auch nach dem Abgang der betreffenden Person fortwirkt, und im Extremfall durch offenen Betrug und Vertrauensmissbrauch, wie der Fall Vincenz zeigt. Governance-Strukturen – unabhängige Verwaltungsräte, leistungsbezogene statt personenbezogene Vergütung, echte Kontrollmechanismen – sind dabei keine bürokratische Fussnote, sondern die entscheidende Verteidigungslinie einer Volkswirtschaft gegen die Kosten der Selbstüberschätzung an der Spitze.