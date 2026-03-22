Kritische Analyse eines Interviews mit Bundespräsident Guy Parmelin

Gesendet im Format: Politisches Feuilleton · März 2025

Heute Abend möchte ich Ihnen etwas vorlesen. Nicht Kafka, obwohl – die Versuchung wäre gross. Nein, ich lese Ihnen ein Interview vor. Ein Interview mit dem amtierenden Bundespräsidenten der Schweizerischen Eidgenossenschaft, Guy Parmelin, erschienen im Nebelspalter-Podcast «BernEinfach». Und ich verspreche Ihnen: Es ist spannender als Kafka. Denn Kafka hat sich das alles nur ausgedacht.

Fangen wir an.

«Das war schwierig, natürlich» – Über Crans-Montana und das Kunst des Mitfühlens

Der Moderator fragt den Bundespräsidenten nach dem Jahresbeginn. Crans-Montana, die Brandkatastrophe in der Silvesternacht. 41 Tote, die meisten davon junge Italienerinnen und Italiener. Dann der Anschlag in Kerzers.

Parmelins Antwort beginnt so:

«Das war schwierig, natürlich. Crans-Montana sofort, sobald ich die Information bekommen habe. Ich war in den Ferien in Villach.»

Er war in den Ferien in Villach. Das ist – und ich sage das ohne jeden Vorwurf – der erste Satz eines Mannes, der gelernt hat, Betroffenheit zu kommunizieren. Er teilt uns mit, wo er war, als er von 41 Toten erfuhr. Nicht, was er gefühlt hat. Nicht, was er sofort unternommen hat. Sondern: den geografischen Standpunkt seiner Ferien.

Dann folgt etwas Bemerkenswertes. Parmelin erklärt, er sei gestern Abend noch in Crans-Montana gewesen, um mit den Familien zu diskutieren. Gut. Er beschreibt dann den Unterschied zwischen dem Kanton Wallis und dem Kanton Waadt in ihrer Haltung zur Justiz. Im Wallis, sagt er, spüre man «gewisse Zweifel». Im Waadt sei man eher für Transparenz.

Moment. Waadt? Die Katastrophe ereignete sich in Crans-Montana – das liegt im Kanton Wallis. Parmelin spricht vom «Kanton Wabs». Man darf rätseln: Meint er den Kanton Waadt? Den Kanton Bern? Seinen Leibkanton Vaud? Wir wissen es nicht. Und das Transkript hilft uns nicht weiter. Was wir aber wissen: 41 Menschen sind tot, und der Bundespräsident redet von «Kanton Wabs».

Dann kommt er zur – wie er es nennt – «großen Unbeunruhigkeit»:

«Die große Unbeunruhigkeit ist, dass man sie vergisst.»

Ich bitte um einen kurzen Moment der Stille für diesen Satz. «Unbeunruhigkeit» ist kein deutsches Wort. Was Parmelin meint, ist: «die grosse Sorge», vielleicht «das grosse Unbehagen». Aber er sagt «Unbeunruhigung». Man vergisst die Opfer. Man vergisst – und das sagt er explizit – weil das Leben weitergeht, weil der nächste 1. Januar kommt, weil «viele junge Personen nicht schlafen können».

Und dann – man reibt sich die Augen – kommt er auf die Frage der Psychologen zu sprechen. Familien aus Zürich oder Mannheim finden keinen französischsprachigen Psychologen. Das sei eine «wichtige Frage». Eine Frage, die «man jetzt folgen muss».

Man muss folgen. Drei Monate nach der Katastrophe. Man muss jetzt folgen. Frankreichsprachige Psychologen. Für die Angehörigen der 41 Toten in einem Ferienort im Wallis. Drei Monate danach. Man muss jetzt folgen.

Die Schweiz – das Gesundheitssystem, das Sozialsystem, der Föderalismus – hat drei Monate gebraucht, um festzustellen, dass man «folgen muss».

«Man muss den Kühlekopf behalten» – Die Kunst der diplomatischen Leere

Der Moderator fragt nach den «extremen Reaktionen» der italienischen Politik, der Justiz, der Medien. Italien hat die Schweiz als «komplett verantwortungsloses Land» hingestellt. Das ist eine ernste Frage. 41 überwiegend italienische Staatsangehörige sind gestorben, weil – das ist zumindest der Verdacht – ein Nachtlokal in einem Schweizer Kurort die Brandschutzvorschriften nicht eingehalten hat. Wie reagiert der Bundespräsident?

Er beginnt mit einem Satz, der interessant ist:

«Ich habe vor der Eröffnungszeremonie von Olympischen Spielen in Milano mit Präsident Patarella diskutiert. Er ist sehr moderat.»

Staatspräsident Sergio Mattarella, um den es wohl geht, ist moderat. Das ist gut. Der Bundespräsident hat ihn also kurz vor der Eröffnung der Winterolympiade getroffen und konstatiert: moderat. Was folgt daraus? Nichts. Parmelin erklärt dann, dass Italien das Ereignis durch sein eigenes Justizsystem sehe, was in der Schweiz anders sei, und dass man den «Kühlekopf» behalten müsse.

Den «Kühlekopf». Die Forderung an Eltern, die ihr Kind verloren haben: Kühlekopf behalten.

Man könnte nun fragen: Was hat die Schweiz konkret getan, um der berechtigten Kritik Italiens zu begegnen? Welche Zusicherungen hat man den Hinterbliebenen gemacht? Welche Frist hat die Walliser Justiz gesetzt? Keine dieser Fragen wird gestellt. Und Parmelin beantwortet sie auch nicht – denn er wird nicht danach gefragt. Das ist auch eine Entscheidung: die des Interviewers.

Stattdessen erfahren wir, dass ein «Rundetisch» eine «Win-Win-Situation» sein könnte – auch für die Anwälte, die die Familien vertreten. Die Anwälte. In einem Interview über 41 Tote wird die Interessenlage der Anwälte erwähnt. Das ist kein Fehler. Das ist Prioritätensetzung.

«Natürlich ist das ein administrativer Komplex» – Freihandel als ewige Zukunftsmusik

Wechsel des Themas. Freihandelsabkommen. Parmelin ist nicht nur Bundespräsident, sondern auch Wirtschaftsminister, und er redet gerne über Freihandel. Das merkt man. Die Sprache wird flüssiger – zumindest relativ gesehen.

Er listet auf: Indien, Thailand, Malaysia, Mercosur. EFTA-Strategie. Diversifizierung. Die Schweiz sei «vor anderen Ländern oder Blocken, vor der EU». Das klingt gut. Man nickt. Dann kommt die Einschränkung:

«Indien war der erste Erfolg – bald ein Jahr umzusetzen, man muss begleiten, das ist gross. Aber das ist ein administrativer Komplex, das wissen wir.»

Bald ein Jahr. Das Abkommen mit Indien wurde im März 2024 unterzeichnet. Fast ein Jahr später sagt der Wirtschaftsminister, dass man «begleiten» müsse. Es ist «gross». Es ist «administrativ komplex». Das wissen wir. Wir wissen das. Und man hat deshalb extra einen Desk India eröffnet.

Einen Desk India. In welchem Stockwerk er sich befindet, erfahren wir nicht. Ob er besetzt ist, auch nicht.

Bei Mercosur – dem Freihandelsabkommen mit den südamerikanischen Ländern – erlaubt sich Parmelin eine bemerkenswerte Prognose: In zwei Jahren werde der Kontext «radikal anders» sein, die Mehrheiten im Europäischen Parlament würden sich verbessern. Die aktuelle Blockade sei möglicherweise «taktisch».

In zwei Jahren wird alles anders sein. Das sagt ein amtierender Bundespräsident als Begründung dafür, dass man jetzt unterschreiben soll. «Vielleicht taktisch» – das ist die Analyse, auf der Aussenwirtschaftspolitik beruht. Man muss das auf sich wirken lassen.

«Ich war auch jung, 1994, gegen GATT» – Parmelin und die Bauern

Die Landwirtschaft. Ein heikles Thema für einen SVP-Wirtschaftsminister, der Freihandel verhandelt. Der Moderator fragt, was Parmelin den Bauern sage, die mit Millionenforderungen kommen.

Die Antwort beginnt mit einem Geständnis:

«Ich kann verstehen. Ich war auch, als ich jung war, 1994, habe ich auch eine Demonstration teilgenommen in Genf gegen GATT. Das war GATT. Das war der Anfang der Liberalisierung.»

Parmelin war 1994 gegen GATT. Heute verhandelt er Freihandelsabkommen mit aller Welt. Das nennt man Realpolitik, oder Opportunismus, oder Weisheit – je nach Perspektive. Er nennt es «Spaß beiseite». Und dann: «Man muss natürlich zeigen und erklären.»

Man muss zeigen und erklären. Das ist der Kern der landwirtschaftspolitischen Strategie des Wirtschaftsministers: zeigen und erklären. Was man zeigen will, und wem man es erklären möchte – das bleibt offen. Stattdessen kündigt er an, im September eine «Botschaft» vorzulegen, die in «Vernehmlassung» geht. Danach kommt das Parlament. Dann «vielleicht» Ja, Nein, oder «teilweise Ja».

Das ist die Schweiz, wie sie leibt und lebt: Prozesse, Etappen, Vernehmlassungen, Botschaften, Finanzplanungen. Entschieden wird in drei bis fünf Jahren. Oder nie. «Das wird kein Präzedenzfall», versichert Parmelin. Dafür gibt es AP 30 plus. Was AP 30 plus ist? Eine Agrarpolitik für 2030 und darüber hinaus. Geplant. Noch nicht umgesetzt. In Bearbeitung.

«Wir wollen nicht naiv sein» – Amerika und die Kunst des Wartens

Der wohl heikelste Teil des Gesprächs: die Beziehungen zu den USA unter Donald Trump. Hier wird Parmelin gesprächiger und gleichzeitig vager – eine bemerkenswerte Kombination.

Die Schweiz verhandelt auf Basis einer «Joint Declaration» über ein rechtsverbindliches Handelsabkommen mit den USA. Gleichzeitig laufen amerikanische Handelsuntersuchungen – Parmelin erfährt davon, wie er sagt, «gestern Abend». Man staunt: Der Bundespräsident und Wirtschaftsminister erfährt abends per Bestätigung, dass eine Handelsinvestigation gegen sein Land läuft.

«Wir wollen unbedingt genau wissen, was passiert, wenn wir ein Abkommen konkret... Und zwei Wochen später, zwei, drei andere Länder haben ein besseres Abkommen. Was passiert? Wir wollen sicher sein, dass wir nicht schlimmer sind als die anderen Länder.»

Das ist das Verhandlungsziel. Man will nicht schlechter dastehen als andere. Das ist die Messlatte. Nicht: ein gutes Abkommen für die Schweiz. Sondern: ein Abkommen, das nicht schlechter ist als anderswo. Minimalziel als Ambition.

Dann erfahren wir, dass Staatssekretärin Budliger letzte Woche in den USA war, um «Klarheit zu fragen». Die Amerikaner haben gesagt, bis Ende März solle alles fertig sein. Der Moderator fragt: «Ist man soweit?»

Parmelins Antwort ist ein kleines Meisterwerk der ausweichenden Diplomatie:

«Sie müssen den Amerikanern die Frage direkt stellen. Nein, Spaß beiseite.»

«Spaß beiseite.» Ein Satz, der in einem politischen Interview über Handelspolitik unter einem US-Präsidenten, der Zölle als Regierungsprogramm versteht, auftaucht. Spaß beiseite.

Was folgt, ist eine Prognose: Im April, vielleicht Mai, gehen die Verhandlungen weiter. Bis Juli muss Trump Alternativen finden. Man ist bereit zu verhandeln. Man will nicht naiv sein. Und dann:

«Das ist auch vielleicht möglich, dass wir noch einmal für die nächste Etappe noch ein Joint Declaration haben, anstatt sofort ein... Alles ist offen.»

«Anstatt sofort ein...» – der Satz endet nicht. «Alles ist offen.» Ein rechtsverbindliches Abkommen? Oder doch lieber eine weitere unverbindliche Erklärung? Man weiss es nicht. Alles ist offen. Das ist die Aussenwirtschaftspolitik der Schweiz zusammengefasst in drei Wörtern.

«Ich kann das vielleicht auf Französisch sagen» – Der SVP-Bundesrat und der Unterwerfungsvertrag

Nun zum Kernwiderspruch. Der Moderator stellt die entscheidende Frage: Parmelin ist gleichzeitig Wirtschaftsminister, der für die bilateralen Verträge mit der EU zuständig ist – und Mitglied einer Partei, die diese Verträge vehement bekämpft. Was macht ihm Bauchweh?

Die Antwort ist aufschlussreich:

«Ich kann das vielleicht auf Französisch sagen. Ich kann auch auf Deutsch sprechen, aber die Partei spielt einen Roll, der KFZ spielt einen anderen Roll.»

Zwei Dinge. Erstens: «KFZ» – das Kürzel, das man kennt für «Kraftfahrzeug», taucht hier für eine politische Instanz auf. Gemeint ist vermutlich «KVP», der Kantonal-Vorstand, oder schlicht die SVP-Fraktion. Und zweitens: Parmelin sagt explizit, er wolle diese Antwort lieber auf Französisch geben.

Das ist symptomatisch. In Deutschland würde man sagen: Er redet um den heissen Brei herum. In der Schweiz nennt man das Kollegialprinzip. Parmelin erklärt dann tatsächlich, was das bedeutet: Er war 2020 und 2021 der Sprecher des Bundesrates, der sagte, man könne ohne bestimmte Bedingungen nicht unterschreiben. Jetzt hat man unterschrieben. Das war «das System».

«Das System.» Das Kollegialprinzip als Entschuldigung für alles. Man hat unterschrieben, weil das System das so vorgesehen hat. Dass er persönlich dagegen war, dass seine Partei dagegen ist, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung dagegen ist – das System. Parmelin ist das System.

Dann gibt er zu, was die Befürworter nicht zugeben wollen:

«Damit habe ich Mühe, wenn ich das lese. Es sind doch Veränderungen drin, im politischen Prozess und wie wir mit Fragen umgehen. Es ist eine Verpflichtung zur Rechtsübernahme. Man kann nicht einfach sagen, dass sich nichts ändert.»

Ein Bundespräsident, der den Aussagen der Befürworter der bilateralen Verträge widerspricht. Mitten in einem Interview. Der sagt: Es ändern sich Dinge. Die Rechtsübernahme ist eine Verpflichtung. Das ist nicht nichts.

Und dann prognostiziert er, dass irgendwann in zehn, fünfzehn Jahren ein Streitfall kommen werde, über den man nicht entscheiden könne, und dann kämen alle Verfahren, und «heute niemand kann sagen, welche Entscheidung kommt».

Die Botschaft: Wir wissen nicht, was wir unterschrieben haben. Wir wissen nicht, wie es enden wird. Aber wir haben unterschrieben. Das war das System.

«Wir sind ganz nackt oben Everest» – Über Bürokratie, Deregulierung und das grosse Nichts

Der Moderator fragt, ob Parmelin als «liberaler Kopf» nicht verzweifle angesichts der Regulierungsdichte in der Schweiz. Die Antwort enthält das schönste Bild des gesamten Interviews:

«Wenn wirklich die EU die Vereinfachung umsetzt und wir hier mit Konzernverantwortungsinitiative... ich sage immer, wir sind ganz nackt oben Everest und alle lachen unten.»

Nackt. Oben. Everest. Alle lachen unten. Das ist die Lage der Schweizer Wirtschaft, wie sie der Wirtschaftsminister sieht. Ein nackter Bergsteiger auf dem höchsten Berg der Welt. Ausgelacht.

Das Bild ist grossartig. Die Lösung, die Parmelin anbietet, ist es weniger. Er erklärt, man habe einen «Rundetisch» gemacht mit 21 verschiedenen Institutionen. Alle seien einverstanden, zu vereinfachen. Sobald man in die Details komme: Nein, nicht hier, nicht dort. «Das ist die Schwierigkeit.»

21 Institutionen. Alle für Vereinfachung. Keine Einigung. Das ist kein Einzelfall in der Schweiz – das ist das Grundprinzip. Alle wollen reformieren. Niemand will reformiert werden.

Die Konsequenz, die Parmelin zieht: Man müsse warten, bis die EU die Vereinfachung umsetzt. Dann habe man «keine andere Wahl». Der Druck komme dann «sehr schnell».

Ein SVP-Wirtschaftsminister, der auf die Regulierungsreform der EU wartet, um die Schweiz zur Deregulierung zu zwingen. Das ist die Situation. Der Moderator nennt es ein «Paradox». Parmelin nennt es «antizipieren». Man solle nicht nur auf Druck reagieren, sondern antizipieren. Und dann tut er – antizipativ – genau das: Er wartet auf den Druck.

«Ich bin ein bisschen beunruhigt» – Krieg im Iran und strategische Optimismuspflicht

Am Ende des Interviews: die globale Wirtschaftslage. Krieg im Iran – der Moderator fragt nach Stagflation, Ölpreisen, wirtschaftlichen Aussichten.

Parmelin antwortet:

«Ich muss Ihnen sagen, ich bin ein bisschen beunruhigt. Ich bin nicht so sicher, dass dieser Krieg so schnell fertig sein wird.»

Ein «bisschen beunruhigt». Ein Krieg im Iran – einem der zentralen Energielieferanten der Region, einem Land, das den gesamten Nahen Osten destabilisiert, mit Folgen für Öl- und Gaspreise, Lieferketten, Finanzstabilität – und der Bundespräsident ist «ein bisschen beunruhigt».

Er erklärt dann, dass die Golfstaaten – Katar, Bahrain, Saudi-Arabien, Oman, Kuwait – alle Pläne hatten, bis 2030 oder 2035 weniger vom Öl abhängig zu sein. Diese Pläne würden nun «gebremst». Das habe Konsequenzen auf die Weltwirtschaft. Und die Schweiz sei exportorientiert. Und das habe Konsequenzen «auch in Südamerika, überall wahrscheinlich».

Überall wahrscheinlich. Das ist die Risikoanalyse. «Überall wahrscheinlich.»

Zum Abschluss sagt Parmelin noch, dass Unternehmer ihm sagten, sie hätten Resilienz aufgebaut, sie hätten antizipiert – «aber die Limite, die Grenzen kommen jetzt». Der starke Franken. Die steigenden Energiekosten. Die nachlassende Wettbewerbsfähigkeit. Und die anderen Länder hätten zwar auch Probleme, «aber sie können andere Massnahmen, protektionistische Massnahmen, diese sogenannten nichttarifären Obstacles haben».

Nichttarifäre Obstacles. Wir haben keine. Wir sind nackt. Oben. Everest.

Epilog: «Wir sollten nicht naiv sein»

Der Titel des Interviews lautet: «Wir sollten nicht naiv sein.» Ein schöner Satz. Ein richtiger Satz. Und ein Satz, der, wenn man das Interview zu Ende gelesen hat, eine eigenartige Bitterkeit bekommt.

Wir sollten nicht naiv sein – und dennoch unterschreiben wir Verträge, deren Konsequenzen in zehn bis fünfzehn Jahren niemand voraussagen kann. Wir sollten nicht naiv sein – und warten drei Monate, bis wir «folgen müssen», dass Angehörige von 41 Toten keinen Psychologen finden. Wir sollten nicht naiv sein – und nennen das Ziel unserer Handelspolitik, nicht schlechter dazustehen als andere.

Guy Parmelin ist kein schlechter Mensch. Er ist vermutlich ein aufrichtiger Politiker, der in einem System arbeitet, das jeden Impuls zur Entscheidung in Vernehmlassungen, Botschaften, Etappen und Rundetischen auflöst, bis aus dem Impuls eine Erinnerung wird und aus der Erinnerung ein Aktionplan für übermorgen.

Er redet in einem Deutsch, das ihn manchmal im Stich lässt. Er sucht Worte und findet Verfahren. Er ist besorgt und erklärt die Struktur seiner Besorgtheit. Er ist ein «bisschen beunruhigt» – und das ist, in einer gewissen Weise, das ehrlichste Eingeständnis des gesamten Interviews.

Die Schweiz steht nicht gut da. Das ist die eigentliche Botschaft. Und wer die Herausforderungen wirklich kennt – die geopolitischen, die energiepolitischen, die regulatorischen – und dann dieses Interview hört, wird vielleicht ein wenig mehr als «ein bisschen beunruhigt» sein.

Aber das ist dann sein persönliches Problem. Und die nächste Etappe.