Ein Leitfaden für alle, die endlich in Würde nichts tun wollen

Es ist ein Beruf wie kein anderer. Kein Stress, keine Kündigung, kein Ergebnis. Der perfekte Staatsangestellte ist das evolutionäre Endprodukt eines Systems, das Jahrzehnte lang daran gearbeitet hat, Effizienz konsequent zu vermeiden. Wer diesen Gipfel erklimmen will, braucht nicht Fleiss, nicht Talent und schon gar nicht Ehrgeiz. Was er braucht, ist eine gewisse körperliche Grundausstattung – und ein Verständnis für die feinen Rituale des gepflegten Nichtstuns.

Die körperlichen Voraussetzungen

Zunächst zu den anatomischen Anforderungen. Der ideale Staatsangestellte verfügt über besonders schlanke, bewegliche Finger – vorzugsweise mit einem leicht geschwungenen Zeigefinger. Nicht etwa, um Dokumente zu tippen oder Formulare auszufüllen. Nein. Die Finger müssen ergonomisch geformt sein für die wichtigste Tätigkeit des Arbeitstages: das konzentrierte, methodische Nasenbohren. Acht Stunden sind lang. Man muss die Zeit irgendwie füllen.

Wer hier mit beiden Händen arbeitet, gilt übrigens als besonders produktiv.

Das heilige Ritual der Toilettenpause

Mindestens zweimal täglich – nach dem Mittagessen obligatorisch – begibt sich der perfekte Staatsangestellte auf die Dienststelle, die er am meisten schätzt: die Toilette. Aber nicht ohne Vorbereitung. Die Zeitung – gedruckt, versteht sich, denn das Tablet lädt zu schnell – wird sorgfältig zusammengefaltet unter den Arm geklemmt. Bevorzugt der «Blick», das «20 Minuten» oder, für die gehobene Fraktion, die NZZ vom Vortag.

Dort angekommen, nimmt er sich die Zeit, die ihm die Welt da draussen nie gönnt. Zwei Stunden sind dabei keine Ausnahme, sondern ein Richtwert. Wer nach 90 Minuten zurückkommt, gilt als Workaholic und wird von den Kollegen schief angesehen.

Die Toilettenpause ist unantastbar. Sie steht unter dem stillschweigenden Schutz einer jahrzehntelangen Verwaltungskultur, die niemals schriftlich fixiert wurde – weil man dafür ja hätte schreiben müssen.

Kaffeepolitik: Diskret, aber konsequent

Der Kaffee wird à discrétion genommen. Das versteht sich von selbst. Die Kaffeemaschine ist das eigentliche Herz jeder Behörde, und der perfekte Staatsangestellte kennt ihre Rhythmen wie ein Kapitän das Meer.

Erster Kaffee: 08:03 Uhr. Direkt nach dem Einloggen ins System, das er ohnehin nur aufmacht, um den Bildschirmschoner zu deaktivieren.

Zweiter Kaffee: 09:45 Uhr. Zur Überbrückung bis zur Toilettenpause.

Dritter Kaffee: 13:15 Uhr. Nach dem Mittagessen, um den Verdauungsschlaf zu verhindern – oder ihn zumindest auf die Schreibtischvariante zu beschränken.

Vierter Kaffee: 15:30 Uhr. Weil es sich so gehört.

Fünfter Kaffee: 16:45 Uhr. Für die innere Einkehr vor Feierabend.

Die Kosten trägt selbstverständlich der Steuerzahler. Dieser hat schliesslich die Einrichtung bezahlt, die Tassen gespült – zumindest theoretisch – und auch die Bohnen bestellt. Über den Beschaffungsweg: öffentliche Ausschreibung, 14 Monate Vorlaufzeit, drei Offerten, ein Komitee.

Der Bürostuhl: Eine Frage der Menschenwürde

Kommen wir zum Arbeitsplatz. Der Bürostuhl des perfekten Staatsangestellten ist kein Möbelstück. Er ist ein Bekenntnis. Vollständig ergonomisch, höhenverstellbar in 47 Positionen, mit Lordosenstütze, Nackenkissen, Armlehnen mit Gelpad und – auf expliziten Antrag, Formular B-17c, eingereicht in dreifacher Ausfertigung – mit integriertem Fussbad.

Das Fussbad, ausgestattet mit wechselnden Aromasalzen (Lavendel montags, Eukalyptus mittwochs, Zitrusfrüchte freitags), dient der «Förderung der Durchblutung und Arbeitsbereitschaft». So steht es zumindest im entsprechenden Antrag, der seinerzeit vom zuständigen Unterausschuss für ergonomische Wohlfahrt nach nur drei Sitzungen genehmigt wurde.

Der Stuhl selbst wird alle zwei Jahre durch das kantonale Beschaffungsamt evaluiert. Der Prozess dauert 18 Monate. Das Ergebnis ist stets dasselbe: Der Stuhl wird bestätigt, leicht aufgewertet, und es gibt eine neue Sitzauflage in Anthrazit.

Die Masseurin: Ein strukturelles Erfordernis

Täglich – zwischen 10:30 und 11:15 Uhr, exklusive Wochenenden und der insgesamt 38 Feiertage, die der perfekte Staatsangestellte kumuliert – erscheint die kantonale Masseurin. Ihr Auftrag: die Schultern. Denn das stundenlange Sitzen, das gelegentliche Bewegen der Maus von links nach rechts und die psychische Belastung durch eingegangene E-Mails, die man nicht beantwortet, hinterlassen Spuren.

Die Masseurin ist nicht im Stellenplan aufgeführt. Sie läuft unter «externe Dienstleistungen, Gesundheitsförderung». Ihr Stundenansatz ist vertraulich. Der Rahmenvertrag läuft bis 2031.

Kompetenzen: Nicht erforderlich

Was muss der perfekte Staatsangestellte können? Die Antwort ist so befriedigend wie das Fussbad: nichts Konkretes. Er muss wissen, wie man Formulare weiterleitet. Er muss die Zuständigkeit anderer Abteilungen kennen – nicht um zu helfen, sondern um weiterzuverweisen. Und er muss den Unterschied zwischen «in Bearbeitung» und «pendent» kennen, auch wenn beides dasselbe bedeutet: Es passiert gerade nichts.

Verantwortung? Ein Fremdwort. Verantwortung bedeutet, dass etwas schiefgehen könnte – und dann müsste man etwas erklären. Das widerspricht dem Grundprinzip: Sichtbarkeit nur bei Kaffeepausen, Unsichtbarkeit bei allem anderen.

Karriere: Der lange Weg nach nirgendwo

Das Schöne am perfekten Staatsangestellten ist seine Entwicklung: Er macht keine. Er ist dort, wo er mit 34 angefangen hat, und er wird dort sein, wenn er mit 65 in Pension geht – mit einem Abschiedsapéro, einer Rede seines Vorgesetzten («immer zuverlässig präsent») und einem Reisegutschein im Wert von 200 Franken, den er nie einlösen wird.

Seine grösste Leistung? 31 Jahre lang keinen Fehler gemacht zu haben. Das liegt weniger an Sorgfalt als daran, dass er in 31 Jahren keine einzige riskante Entscheidung getroffen hat.

Ein System, das sich selbst erhält

Man darf den perfekten Staatsangestellten nicht verachten. Er ist kein Versagen – er ist ein Produkt. Ein System, das Pünktlichkeit über Wirkung stellt, Prozesse über Ergebnisse und Anciennität über Kompetenz, erschafft ihn zwangsläufig.

Er ist nicht das Problem. Er ist das Symptom.

Und irgendwo, in einem ergonomischen Stuhl mit Fussbad, zwischen dem dritten Kaffee und der Mittagstoilette, liest er das gerade – und nickt zufrieden.

Weil er Zeit hat.

Der Markt spricht: Wer sucht, der findet – beim Staat

Wer glaubt, diese Gebrauchsanweisung sei rein theoretischer Natur, der täuscht sich. Der Schweizer Stellenmarkt bestätigt: Das Modell boomt.

Ende 2025 zählte das Staatssekretariat für Wirtschaft knapp 139’000 Arbeitslose – denen lediglich rund 33’000 offene Stellen gegenüberstanden. ￼ Wer also einen Job sucht, muss sich warm anziehen. Es sei denn, er bewirbt sich bei der richtigen Institution.

Staatsnahe Betriebe spüren die Veränderung besonders: Die SBB wurde regelrecht mit Bewerbungen überschwemmt. «In unsicheren Zeiten gelten die SBB als sicherer Arbeitgeber und werden attraktiver», sagte SBB-Personalchef Adi Bucher. ￼ Ähnlich die Lage bei Swisscom und Post – die Post erhielt in den Bereichen Marketing, Kommunikation, Personalwesen, Finanzen und IT deutlich mehr Bewerbungen als in früheren Jahren. ￼

Der Grund ist simpel: Der Privatsektor wackelt, die Industrie schwächelt – aber der Staat wächst. Und wie.

Die Beschäftigung in Vollzeitäquivalenten ist im Sektor Staat von 2011 bis 2022 um 19,3 Prozent gewachsen – bei den privaten Unternehmen hingegen nur um 14 Prozent. ￼ Das Institut für Schweizer Wirtschaftspolitik an der Universität Luzern schätzt, dass der öffentliche Sektor – Staat und staatsnahe Betriebe zusammen – inzwischen rund 17,3 Prozent der Gesamtbeschäftigung in der Schweiz ausmacht. ￼ Tendenz steigend.

Und wer inseriert heute die meisten offenen Stellen? Richtig: Bund, Kantone, Gemeinden, SBB, Post, Swisscom, Spitäler, Universitäten, Sozialversicherungsanstalten. Der grösste Arbeitgeber der Schweiz ist längst kein Konzern mehr – es ist der Staat selbst, in all seinen Erscheinungsformen.

Die Ausgaben für Verwaltungspersonal sind in der Schweiz seit 1996, bereinigt um die Teuerung, pro Kopf um 29 Prozent gestiegen. ￼ Man könnte fast meinen, es gäbe eine unsichtbare Hand, die dafür sorgt, dass immer mehr Stellen entstehen – mit immer weniger messbarem Output. Aber das wäre natürlich eine böse Unterstellung.

Die gute Nachricht also für alle Bewerber mit schlanken Fingern, Zeitungslektüre-Affinität und einem gesunden Desinteresse an Verantwortung: Der Markt ist da. Er wächst sogar. Und er sucht genau Sie.

Bewerben Sie sich jetzt. Dreifach ausgefüllt, auf dem Postweg, mit Beiblatt C-17b.

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