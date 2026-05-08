Wie ein deutsches Traditionsunternehmen durch eine Krise zur Schweizer Angelegenheit wurde — und was das mit Millionen von Schulkindern zu tun hat

Wer in der Schweiz in den 1970er, 1980er oder 1990er Jahren die Primarschule besuchte, kennt ihn: den blau-silbernen Pelikan-Füller mit dem charakteristischen Schnabelclip und dem kleinen Tintenfenster am Schaft. Der Pelikano war in Schweizer Schulzimmern so allgegenwärtig wie das Ringbuch und die Holzbank. Was die wenigsten wissen: Hinter dem deutschen Markennamen steckt eine weit verzweigte Geschichte, die tief in die Schweiz reicht — bis nach Zug, Schindellegi und Feusisberg.

Hannover, 1838: Der Anfang

Die Geschichte von Pelikan beginnt 1838 in Hannover. Der Chemiker Carl Hornemann gründete eine Farben- und Tintenfabrik — zunächst, weil Künstlerfarben damals aus Frankreich und England eingeführt werden mussten und er darin eine Marktlücke erkannte. Aus dieser bescheidenen Werkstatt entstand über Jahrzehnte eines der bekanntesten Schreibgerätunternehmen der Welt.

1925 erwarb Pelikan das Patent des ungarischen Ingenieurs Theodor Kovács für ein modernes Differentialkolbensystem und begann 1929 mit der Serienproduktion von Füllfederhaltern. Der erste Pelikan-Kolbenfüller überzeugte durch einen gleichmässigen Tintenfluss, ein transparentes Tintenfenster und das typische grün marmorierte Erscheinungsbild — Merkmale, die bis heute zur Markenidentität gehören.

In den Nachkriegsjahren erlebte Pelikan einen wirtschaftlichen Aufschwung. Massgeblich dazu beitrug der 1950 eingeführte Pelikan 400 — bekannt als «Stresemann» wegen seines charakteristischen gestreiften Schafts.

1960: Der Pelikano kommt in die Schulzimmer

Das Produkt, das Pelikan in der Schweiz zur Volksmarke machte, war nicht der Luxusfüller für Erwachsene, sondern der Schulfüller für Kinder: der Pelikano.

1959 wurde der Pelikano auf Grundlage einer umfangreichen Befragung von Erziehern entwickelt. Bei diesem ersten Modell handelte es sich um einen Füllfederhalter, der speziell auf die Belange eines Schulkindes abgestimmt war. Der Halter durfte für die Kinderhand nicht zu schwer sein. Auch bei aufgesteckter Kappe musste der Schwerpunkt möglichst weit vorne liegen, damit der Füller nicht aus der Hand herauskippte.

Revolutionär war die Fülltechnik mit einer Tintenpatrone: Kinder mussten nicht mehr mit offener Tinte hantieren, und das Abwischen der Feder nach dem Füllen entfiel. Das klingt wie eine Kleinigkeit. Für Lehrpersonen und Eltern damals war es ein echter Fortschritt.

Neuheiten auf dem Markt waren beim Pelikano vor allem der kleckssichere Tintenregler und die Kappe aus Aluminium — bruchsicherer und leichter als die herkömmlichen Materialien Hartgummi, Zelluloid oder Kunststoff. Die erstmals für einen Füllfederhalter eingesetzte Fernsehwerbung machte ein Millionenpublikum mit dem Pelikano vertraut.

Für den Schweizer Markt wurden bereits früh spezifische Exportmodelle entwickelt. Spezielle Varianten des Pelikano — wie der «Antimacchia» («klecksfrei») — wurden eigens für Italien, Österreich und die Schweiz gefertigt.

1982: Krise — und die Schweiz übernimmt

In den späten 1970er Jahren überdehnte sich Pelikan massiv. Die excessive Ausdehnung des Sortiments bis hin zur Übernahme des Kopiergeräteherstellers Lumoprint führte 1982 zum Vergleich. Das Unternehmen stand vor dem Ruin.

1984 wurde die Pelikan AG von der Condorpart AG mit Sitz im schweizerischen Zug übernommen und teilweise zerschlagen — ein Drittel der Belegschaft musste gehen. Die Schweiz rettete damit eine der bekanntesten deutschen Schreibmarken vor dem Totalabsturz.

Die bisher zentral von Hannover aus geführte Firma wurde in einzelne Gesellschaften aufgeteilt und teilweise verkauft. Die operative Führung übernahm die Pelikan Holding AG mit Sitz in der Schweiz, die 1986 an die Börse ging.

Diese Schweizer Holding wurde zur Drehscheibe eines komplexen internationalen Konzernkonstrukts. Bis Ende 2014 war Pelikan ein vielschichtiges Gebilde aus zahlreichen Einzelgesellschaften unter der Pelikan Holding AG in Schindellegi im Kanton Schwyz, an der die malaysische Pelikan International Corporation Berhad die Mehrheit hielt. Drei Börsenkotierungen gleichzeitig — in der Schweiz, in Deutschland und in Malaysia — machten Pelikan zu einem der verschachteltsten Konzerne seiner Grösse.

Zum schweizerischen Anteil am Konzern gehörte auch eine direkte Landesgesellschaft: die Pelikan (Schweiz) AG mit Sitz in Feusisberg im Kanton Schwyz.

Kontinuität im Schulzimmer, Turbulenzen im Konzernsaal

Während an der Konzernspitze Eigentümerwechsel, Börsengänge und Umstrukturierungen aufeinanderfolgten, blieb das Produkt im Schulzimmer bemerkenswert stabil. Der Pelikano wurde kontinuierlich weiterentwickelt.

1993 kam der Pelikano Junior für Schreibanfänger auf den Markt — als Reaktion auf den Wunsch nach einem noch kleineren und leichteren Füller für die ersten Schuljahre. Später folgten ergonomisch angepasste Modelle für Rechts- und Linkshänder sowie Griffmulden, die eine korrekte Schreibhaltung fördern sollten.

In den 1980er Jahren entwickelte Pelikan die «Souverän»-Reihe für anspruchsvolle Schreiber — mit Bi-Color-Goldfedern in 14 oder 18 Karat. Pelikan ist bis heute einer der wenigen Hersteller, die ihre Federn selbst produzieren.

2023: Das Ende der Eigenständigkeit

Im Dezember 2023 übernahm die französische Unternehmensgruppe Hamelin die Pelikan Group GmbH. Ab dem 1. Januar 2025 wurden sämtliche Marken der Pelikan Group und deren Vertrieb durch die Hamelin GmbH Deutschland übernommen. Die Pelikan Group und deren Vertriebsstandorte in Hannover und Falkensee wurden aufgelöst.

Ein über 185 Jahre altes Unternehmen ist damit als eigenständige Einheit Geschichte. Die Marke lebt weiter — aber als Teil eines französischen Büroartikelkonzerns.

Einordnung

Die Geschichte des Pelikan-Füllers in der Schweiz ist mehr als eine Anekdote zur Unternehmensstruktur. Sie zeigt, wie ein scheinbar nationales Kultprodukt — der Schulfüller, der Generationen von Schweizer Kindern das Schreiben beibrachte — in Wirklichkeit Teil eines transnationalen Konstrukts war: gegründet in Niedersachsen, gerettet durch Zuger Kapital, gehalten von einer Schwyz-domizilierten Holding, kontrolliert aus Kuala Lumpur, nun absorbiert von Paris.

Der Pelikan-Schnabel auf dem Clip war immer derselbe. Wem der Vogel gehörte, wechselte regelmässig.

Quellen: Pelikan-Firmenchronik, Wikipedia (Pelikan Holding AG, Pelikano), pelikan-collectibles.de, ofrex.ch