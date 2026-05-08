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Margot Dimi, das Wortweib🖋️
1h

Danke für den Überblick. Am Sonntag bin ich im Tintenturm in Hannover bei einer kuratierten Führung über die Entwicklung des Schreibens vom Federkiel bis zur Tastatur. Es gibt immer noch den Fabriksverkauf und (wechselnde) Ausstellungen in Hannover.

Aktuell habe ich keine einzige Füllfeder von Pelikan in meiner Sammlung. Der Pelikano von heute enttäuscht. Alles aus Kunststoff und der Clip ist schneller abgebrochen als die erste Patrone leer geschrieben ist. Pelikan tut sich, das ist meine Ansicht, mit den billigen Füllfedern selbst keinen Gefallen.

Ich kenne die alten Kolbenfüller, haltbare, robuste und trotzdem schöne Schreibwerkzeuge. So einer wird bei Gelegenheit meine Füllfedersammlung erweitern. Ansonsten beobachte ich, wie es mit Pelikan weiter geht. Mit Herzschmerz, denn auch meine erste Füllfeder war von Pelikan und wesentlich robuster als das, was heute als Füllfeder für Schüler angeboten wird.

Das Logo hat übrigens im Laufe der Zeit unterschiedliche Anzahl von Küken im Nest. So lassen sich die Füllfedern auch zeitlich einsortieren. Und die Tinte, das ist mein Wissensstand, wird nachwievor in Deutschland produziert.

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