Jahrzehntelang lebten die westlichen Demokratien in einem bequemen Konsens: Zensur galt als grobes Instrument, das autoritären Regimen vorbehalten war, während sich die „freie Welt” auf offene Debatten, robusten Dissens und verfassungsmäßige Schutzmechanismen verließ. Diese Haltung erlaubte es westlichen Führern, sich anderen Ländern überlegen zu fühlen, sie über demokratische Prinzipien und die Idee der „offenen Gesellschaft” zu belehren – und in manchen Fällen, sie zu überfallen und zu bombardieren, um diese Ideen mit Gewalt zu verbreiten. In den letzten Jahren jedoch ist diese Erzählung unter dem Gewicht ihrer eigenen Heuchelei zusammengebrochen.

Der Grund dafür ist, dass sich still und leise ein neues Paradigma der Sprachkontrolle etabliert hat, Schritt für Schritt, durch ein raffiniertes Geflecht aus Verwaltungsvorschriften, automatisierter Plattform-Durchsetzung und erweiterten Straftatbeständen. Natürlich wird dieser Prozess nie als vorsätzliche Einschränkung der Freiheit angekündigt. Stattdessen wird er in der sanften, unangreifbaren Sprache der Schadensminderung verpackt: „digitale Sicherheit”, „Bekämpfung von Hassrede” und „Prävention von Online-Radikalisierung”. Doch hinter diesem schützenden Vokabular verbirgt sich eine beispiellose Ausweitung staatlicher Macht und eine feindliche Übernahme der individuellen Meinungsäußerung. Während es auch in den Vereinigten Staaten Bedenken hinsichtlich Sprachbeschränkungen gibt, hat sich Europa zum Epizentrum dieses gesetzgeberischen Wandels in der westlichen Welt entwickelt und rechtliche Rahmenwerke geschaffen, die die Meinungsfreiheit faktisch von einem Grundrecht in ein bedingtes Privileg verwandeln, das vom Staat gewährt und wieder entzogen werden kann.

Orwellsche Gesetze und die neuen „Kriminellen”

Europa hat sich mit Nachdruck auf einen Regulierungskurs begeben, der Sprache selbst als eine Gefahr behandelt, die vom Staat und seinen korporativen Vollstreckern verwaltet werden muss. Dies spiegelt sich deutlich in den supranationalen Instrumenten des Blocks zur Sprachunterdrückung wider. Der Digital Services Act (DSA) verpflichtet sehr große Online-Plattformen (VLOPs), „systemische Risiken” zu bewerten und einzudämmen; Plattformen müssen bei Meldungen illegaler Inhalte umgehend handeln oder riskieren Bußgelder von bis zu 6 % des weltweiten Jahresumsatzes. Obwohl er vorgibt, Rechte auszubalancieren, begünstigen die Risikobewertungspflichten und Durchsetzungsmechanismen des DSA eine Überregulierung, die zur Kollateralzensur legaler, aber kontroverser oder unpopulärer Meinungsäußerungen führt. Denn der DSA erfasst nicht nur eindeutig illegale Inhalte, Hassrede und Bedrohungen von Grundrechten, sondern auch „Desinformation” und „jede tatsächliche oder vorhersehbare negative Auswirkung auf den öffentlichen Diskurs und Wahlprozesse”. Dies sind natürlich bewusst vage Begriffe, denn eine Meinungsäußerung mit „negativer Auswirkung auf den öffentlichen Diskurs” kann buchstäblich alles sein, was dem Establishment missfällt. Ein weiteres „systemisches Risiko”, das die Plattformen laut DSA prüfen müssen, sind Inhalte, die „ernsthafte negative Folgen für das körperliche und geistige Wohlergehen einer Person” haben können. Auch das kann buchstäblich alles bedeuten, einschließlich schlichtem Anstoß an der Meinung einer anderen Person.

Chat Control (offiziell: die Verordnung zur Verhinderung von sexuellem Kindesmissbrauch) ist in ihrer Absicht noch invasiver. Frühere Entwürfe drängten auf ein vollständiges Scannen privater, Ende-zu-Ende-verschlüsselter Nachrichten. Auch wenn das verpflichtende Massenscannen verschlüsselter Chats vorerst abgewehrt wurde, normalisieren „freiwillige” Erkennungsbefugnisse und deren Erweiterungen weiterhin die Überwachung persönlicher Kommunikation. Befürworter berufen sich auf den Kinderschutz, doch eine schleichende Ausweitung auf andere Inhaltskategorien ist unvermeidlich, und das Gesetz ist grundsätzlich unvereinbar mit Privatsphäre- und Meinungsfreiheitsrechten. Die Annahme, dass jede digitale Unterhaltung zwischen Bürgern einer proaktiven, staatlich ermöglichten Überwachung bedarf, ist eine ungeheuerliche Vorstellung, die die Bürger auf dieselbe Weise „schützt” wie einst die Stasi.

Über die regulatorischen Plattformen hinaus greifen europäische Behörden zunehmend auch auf Wirtschaftssanktionsgesetze als Instrument politischer Zensur zurück. Ein markantes Präjudiz wurde diesen Monat geschaffen, als der oberste Gerichtshof der EU im Fall Traugott Ickeroth urteilte, dass deutsche Behörden unabhängige Blogger strafrechtlich verfolgen dürfen, weil sie Videoclips des staatlich finanzierten russischen Senders RT auf einem privaten, spendenfinanzierten Blog geteilt hatten. Indem sie das bloße Einbetten oder erneute Teilen sanktionierter Medien als wirtschaftlichen „Beitrag” zu einer sanktionierten Einrichtung einstuften, stellten europäische Gerichte fest, dass Meinungsäußerung unter Handelsvorschriften kriminalisiert werden kann. Bemerkenswert ist auch, dass es überhaupt Gesetze gibt, die Medien verbieten, selbst wenn es sich um Propaganda eines anderen Landes handelt. Solche Gesetze entmündigen die Bürger, indem sie festlegen, welchen Botschaften sie ausgesetzt sein dürfen, und beleidigen damit ihre Fähigkeit zum kritischen Denken. Vor allem aber hindern sie die Bürger daran, die Gegenseite der Propaganda ihrer eigenen Nation zu sehen.

Dies ist auch kein Einzelfall. Wie Reason berichtete: „Der türkisch-deutsche Filmemacher Hüseyin Doğru war der erste europäische Bürger auf europäischem Boden, der wegen seiner Meinungsäußerung als Ziel der Russland-Sanktionen gelistet wurde. Im vergangenen Jahr beschuldigten ihn die Behörden, russische Propagandisten beschäftigt und ‚falsche Informationen zu politisch kontroversen Themen in der Absicht, ethnische, politische und religiöse Zwietracht zu säen‘ verbreitet zu haben.” Doğru war es nicht mehr möglich, mehr als 600 Dollar im Monat von seinem eigenen Bankkonto abzuheben. Die Deutsche Bundesbank erklärte, dass es bereits gegen die Sanktionen verstoße, Doğru eine Anstellung oder auch nur ein Geschenk zu geben – Sanktionen, die inzwischen auf seine Frau, die britische Journalistin Lizzie Phelan, ausgeweitet wurden.

Einzelne Mitgliedstaaten gehen bei der Einschränkung missliebiger Meinungsäußerungen noch viel weiter. In Frankreich verdeutlicht ein von den Brussels Times berichteter Fall die vorherrschende juristische Absurdität. Bereits 2011, während seines Wahlkampfs, veröffentlichte Bürgermeister Julien Sanchez von Beaucaire eine Nachricht über einen politischen Gegner auf seiner Facebook-Seite. In den Kommentaren schrieb ein Unterstützer: „Dieser Mann hat aus Nîmes ein Algier gemacht. Es gibt keine Straße ohne Kebabladen und Moschee; Drogenhändler und Prostituierte regieren, kein Wunder, dass er sich für Brüssel entschieden hat, die Hauptstadt der neuen Weltordnung der Scharia.” Der Kommentar mag von manchen als geschmacklos, gar beleidigend empfunden werden. Doch an keiner Stelle ruft er zu Gewalt auf oder gefährdet unmittelbar irgendjemanden. Und selbst wenn dem so gewesen wäre, was definitiv nicht der Fall war, war es nicht Sanchez, der ihn geschrieben hatte. Das kümmerte das französische Gericht jedoch nicht, das sowohl den Kommentator als auch Sanchez selbst wegen Aufstachelung zu Hass und Gewalt aufgrund von Ethnie, Rasse und Religion verurteilte. Sanchez zog vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in der Hoffnung auf ein vernünftigeres Urteil, doch die Entscheidung wurde bestätigt – was bedeutet, dass nach geltendem Recht nun jeder, der in sozialen Medien postet, für Aufstachelung zu Hass und Gewalt schuldig gesprochen werden kann, selbst wenn es andere Personen sind, die diese Kommentare auf seiner Seite hinterlassen.

Deutschland liefert vielleicht die eindrücklichste Illustration dafür, wie Sprachgesetze von abstrakter Regulierung zu Hausdurchsuchungen eskalieren können. Nach § 188 des deutschen Strafgesetzbuchs, verabschiedet unter dem Banner der Bekämpfung von Online-Hassrede, wird die Beleidigung von Personen des politischen Lebens mit verschärften Strafen (bis zu drei Jahren Haft) belegt, die weit über die üblichen Verleumdungstatbestände hinausgehen. Die praktische Anwendung dieses Gesetzes erreichte während bundesweiter Polizeiaktionen gegen „Online-Kriminalität” absurde Ausmaße. Die Polizei vollstreckte einen Durchsuchungsbeschluss und durchsuchte die Wohnung eines 64-jährigen bayerischen Mannes, wobei seine elektronischen Geräte beschlagnahmt wurden, nachdem er ein Meme retweetet hatte, das Vizekanzler Robert Habeck verspottete. Das Meme veränderte das Logo der Shampoo-Marke Schwarzkopf zu „Schwachkopf Professional”. Ein anderer Kommentator wurde kurzzeitig polizeilich untersucht, weil er Bundeskanzler Merz auf Facebook „Pinocchio” genannt hatte, was einen hochrangigen US-Diplomaten dazu veranlasste, das deutsche Gesetz mit Majestätsbeleidigung zu vergleichen. Befürworter argumentieren, das Gesetz solle demokratische Institutionen schützen, indem es Amtsträger vor Belästigung bewahrt. Doch die Frage drängt sich auf: Warum brauchen Amtsträger einen zusätzlichen Schutz vor Spott, den der Rest von uns nicht genießt? Wenn überhaupt, dann müssten sie, da sie Macht über das Leben aller anderen ausüben, stärkerer Kontrolle und Kritik ausgesetzt sein, nicht weniger. Es ist zudem naiv zu glauben, dass man Menschen am Denken hindern kann, nur weil man sie am Aussprechen ihrer Gedanken hindert.

Über solch groteske Beispiele der Sprachunterdrückung hinaus hat Deutschlands Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit jedoch weitaus düsterere Wendungen genommen. Behörden haben wiederholt propalästinensische Demonstrationen verboten oder gewaltsam aufgelöst. Sie haben Demonstranten wegen Sprechchören, Fahnen oder Symbolen verhaftet, wobei Beobachtungsgruppen zwischen 2018 und 2026 hunderte Vorfälle von Repression dokumentiert haben, darunter Schläge, Festnahmen und Abschiebungen. Mitte Juli brachte die deutsche Länderkammer (Bundesrat) eine Gesetzesvorlage voran, die die öffentliche Leugnung des Existenzrechts Israels ausdrücklich unter Strafe stellt und Zuwiderhandelnde mit Geldstrafen oder bis zu fünf Jahren Haft bedroht. Sollte sie den Bundestag passieren, wäre Deutschland die erste europäische Nation, die diese spezifische Art der Meinungsäußerung verbietet. Interessanterweise nimmt das Gesetz nur Israel gesondert heraus – das Existenzrecht jeder anderen Nation darf demnach weiterhin bestritten werden.

Im Vereinigten Königreich sieht die Lage ebenso düster aus. Ein 2025 von der Times eingereichter Bericht im Rahmen des Informationsfreiheitsgesetzes ergab, dass die britische Polizei allein 2023 über 12.000 Festnahmen (das entspricht mehr als 30 pro Tag) auf Grundlage des Communications Act 2003 und des Malicious Communications Act 1988 vornahm – die Zahl der jährlichen Festnahmen hatte sich seit 2017 mehr als verdoppelt. Auch 2024–2025 blieben die Zahlen hoch, Zehntausende waren betroffen. Viele Fälle betrafen Retweets, Memes oder hitzige Kommentare statt direkter Drohungen.

Der neuere Online Safety Act verkörpert ebenfalls dieses „Schutz”-Manöver. Als Kindersicherheitsmaßnahme zur Bekämpfung illegaler und schädlicher Inhalte vermarktet, erlegt er Plattformen eine „Sorgfaltspflicht” auf, die proaktive Risikobewertungen und die rasche Entfernung von Material verlangt, das „körperlichen oder psychischen Schaden” verursachen könnte. Vage Definitionen dessen, was als illegal gilt (oder das Risiko birgt, zu Illegalität zu führen), schaffen in Kombination mit bestehenden britischen Gesetzen zu Hassrede, Aufstachelung zu Hass oder Unterstützung von Terrorismus starke Anreize zur Überentfernung von Inhalten. Plattformen drohen zudem enorme Bußgelder oder sogar persönliche Haftung für Führungskräfte, was sie dazu drängt, im Zweifel eher zu zensieren. Ein Bericht des Telegraph ergab, dass zwischen dem Inkrafttreten des Online Safety Act 2023 und Februar 2025 insgesamt 292 Personen wegen Verbreitung falscher Informationen und „bedrohlicher Kommunikation” angeklagt wurden.

Eine dystopische Zukunft voraus

Für sich genommen wird jede einzelne Regulierung der Öffentlichkeit als gezielte, wohlwollende Maßnahme präsentiert, die Schutzbedürftige schützen, den gesellschaftlichen Zusammenhalt sichern und das Internet für alle „sicherer” machen soll. Doch zusammengenommen bilden diese Gesetze einen umfassenden Kontrollapparat. Indem sie Zensur als „Sicherheit”, Überwachung als „Schutz” und politische Konformität als „staatsbürgerliche Pflicht” verkaufen, haben die europäischen Staaten ein System errichtet, in dem Dissens pathologisiert und kriminalisiert wird. Wenn das Beschimpfen eines Politikers eine Polizeirazzia in einer Privatwohnung auslösen kann, wenn der Staat jedes Wort mitliest, das man einem Freund schreibt, und wenn friedlicher öffentlicher Protest per Verwaltungserlass verboten werden kann, dann wird die Meinungsfreiheit aktiv von genau jenen Institutionen demontiert, die geschworen haben, sie zu schützen.

In Wahrheit überrascht es nicht, dass Regierungen das Internet mit solcher Dringlichkeit ins Visier nehmen: Dezentrale digitale Räume stellen eine existenzielle Bedrohung für die zentralisierte Staatsmacht dar. Jahrzehntelang erlaubten staatlich sanktionierte Narrative und traditionelle Medienmonopole den Regierungen, ein nahezu vollständiges Monopol über die öffentliche Wahrnehmung zu bewahren. Das offene Internet hat dieses Modell zerschlagen, da es Bürgern über Grenzen hinweg ermöglichte, unmittelbar zu kommunizieren, institutionelle Filter zu umgehen und rohe, „ungeprüfte” Informationen zu teilen. Wenn Menschen grenzüberschreitend frei sprechen können, verliert die traditionelle Staatspropaganda ihren Griff – wodurch die Unterwerfung des Internets zum vorrangigen Ziel moderner politischer Kontrolle wird.