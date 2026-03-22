Peter Thiel, Palantir und das Projekt der digitalen Allmacht

Stellen Sie sich vor: Ein Mann kommt nach Rom. Er besucht keine Sehenswürdigkeiten. Er wirft keine Münze in den Trevi-Brunnen. Er betet nicht am Petersdom. Er studiert — so könnte man sagen — die Architektur der Macht. Zweitausend Jahre alte Architektur. Und sein Name ist Peter Thiel.

Peter Thiel. Mitgründer von PayPal, erster Ausseninvestor bei Facebook, Gründer von Palantir Technologies — dem Unternehmen, das seinen Namen einem Seherstein aus Tolkiens Herr der Ringe verdankt. Ein Stein, durch den man alles sieht. Alles. Zu jeder Zeit. An jedem Ort. Das ist kein Zufall.

Der Philosoph, der Produkte verkauft

Thiel ist nach Rom gekommen — angeblich für Konferenzen. Für Gespräche über das Christentum, über westliche Werte, über den Kampf der Kulturen. Doch die Eingeladenen, die seine Vorträge besuchten und zuvor eine Verschwiegenheitserklärung unterzeichnet hatten — Gerüchten zufolge mit einer Konventionalstrafe von zehntausend Euro bei Verstoss —, das waren keine Entscheidungsträger erster Reihe. Das waren die dritten und vierten Reihen der europäischen Einflussnetzwerke.

Man muss das richtig lesen: Peter Thiel nutzt Philosophie als Marketingstrategie. Er hat — in einer Art intellektuellem Branding — das erfunden, was man «Philosophie als Produktpositionierung» nennen könnte. Er zitiert Girard, er beschwört den Antichristen, er spricht über Mimesis und Opferrituale. Und dahinter steht ein Geschäftsmodell. Ein sehr konkretes.

Doch der eigentliche Grund für seinen Rombesuch ist unausgesprochen geblieben — und wurde von den meisten Medien schlicht übersehen: In Rom sitzt der Vatikan. Die einzige globale Institution, die seit zweitausend Jahren besteht. Eine Struktur, die Imperien überlebt hat, Revolutionen, Kriege, Schismen. Eine Struktur, die weiss, wie man Macht sedimentiert. Wie man sie verzweigt. Wie man sie über Generationen erhält.

Und genau das will Peter Thiel verstehen. Nicht aus Frömmigkeit. Aus Kalkül.

Palantir: Der Seherstein im Kriegsgebiet

Denn Palantir — das ist kein gewöhnliches Tech-Unternehmen. Palantir hat Verträge mit Dutzenden Regierungen weltweit. Mit Geheimdiensten. Mit Militärapparaten. In Italien — man muss das laut aussprechen — hat die Regierung Palantir mit der Cybersicherheit sensibler staatlicher Infrastrukturen betraut. Ein privates Unternehmen, dem kein Wähler zugestimmt hat, bewacht die digitalen Nerven eines demokratischen Staates.

Und das ist erst der Anfang. In Gaza hat Palantir die israelischen Streitkräfte mit seinen Systemen «Lavender» und «Where’s Daddy» beliefert — Algorithmen, die in Echtzeit Zielpersonen identifizieren. Journalisten, Aktivisten, Familienväter. Das System gibt eine Empfehlung ab. Ein Mensch drückt dann die Bestätigungstaste — ohne Zeit, ohne Kontext, ohne wirkliche Wahl. Die Maschine hat entschieden. Der Mensch führt bloss noch aus.

Über zweihundert Journalisten wurden so getötet. Manche wurden vorab benachrichtigt — mit einer grausamen Wahl: zu Hause sterben, mit der Familie, oder alleine im Auto, auf der Strasse. Viele wählten das Auto. Um ihre Angehörigen zu schützen.

Das ist keine Science-Fiction. Das ist gegenwärtige Realität. Das ist Palantir.

Technofeudalisimus: Die neue Weltordnung ohne Wahl

Doch warum tut Thiel das alles? Was treibt einen Mann an, der bereits mehr Geld besitzt, als ein Mensch in tausend Leben ausgeben könnte? Die Antwort liegt in seiner Weltanschauung. Thiel gehört zu jener Gruppe von Silicon-Valley-Libertären, die den Staat nicht reformieren wollen — sie wollen ihn überwinden. Ersetzen. Durch Algorithmen. Durch Plattformen. Durch eine neue Art von Stadtstaaten: die Smart City.

Marc Andreessen — einer der frühen Palantir-Investoren und Autor des sogenannten «Techno-Optimisten-Manifests» — hat dieses Denken auf den Punkt gebracht: Der Staat ist das Problem. Die Technologie ist die Lösung. Der Mensch? Er passt sich an. Oder er wird überflüssig.

Man denke an den Callcenter-Mitarbeiter, der von einem Sprachroboter ersetzt wurde. An die Kassiererin im Supermarkt, der man einen Touchscreen hingestellt hat. An den Bankkunden, der keinen Direktorkontakt mehr bekommt — nur noch Formulare, Tarife, Standardantworten. Das ist kein Zufall. Das ist Systemdesign. Und es geht noch viel weiter.

Wir sind, ohne es gemerkt zu haben, bereits Transhumanisten geworden. Nicht durch einen Chip im Gehirn — sondern weil unsere Mitarbeiter in Callcentern, Banken, Ämtern sich längst wie Maschinen verhalten müssen. Kein Ermessensspielraum. Keine Ausnahmen. Kein Gespräch zwischen Menschen. Nur Protokoll. Nur Algorithmus. Und wer ausschert, verliert den Job.

Die Risse im System — und wer sie sieht

Doch es gibt Risse. Forscher bei Anthropic, bei Google DeepMind haben gekündigt — nicht weil die künstliche Intelligenz zu dumm ist, sondern weil sie zu schnell wird. Zu schnell für menschliche Kontrolle. Zu schnell, um zu beurteilen, was sie tut. Die Warnung lautet nicht: «Sie wird uns übertreffen.» Die Warnung lautet: «Wir werden ihr nicht mehr folgen können.»

Und dann — wenig bekannt, kaum berichtet — wurde Palantir selbst gehackt. Eine Gruppe von Hackern soll sich Zugang zu den Servern verschafft haben. Zu Daten, die Palantir von Regierungen, Militärs, Geheimdiensten gesammelt hat. Die Jäger wurden gejagt. Der Seherstein blickte plötzlich in die falsche Richtung.

Das ist der eigentliche Widerspruch im System von Peter Thiel: Er verkauft totale Transparenz an Staaten — aber operiert selbst im Dunkel. Er predigt offene Gesellschaften — aber lässt seine Gesprächspartner Verschwiegenheitsverträge unterzeichnen. Er spricht über den Antichristen als Feind der freien Welt — während seine Algorithmen darüber entscheiden, wer in Gaza heute Nacht sterben wird.

Die Frage, die am Ende bleibt, ist nicht: «Was will Peter Thiel?» Die Frage ist: «Wer kontrolliert Peter Thiel?»

Kein Parlament. Keine Wahl. Kein Volksbegehren. Ein Mann — oder eine Handvoll Männer in Cupertino, San Francisco, Austin — kann in zwei, drei Jahren ganze Staatsapparate so tief durchdringen, dass der Begriff «Souveränität» zur leeren Hülle wird.

Der Vatikan hat zweitausend Jahre gebraucht, um diese Architektur der Macht zu errichten. Thiel will sie in einer Dekade replizieren — digital, algorithmisch, global.

Und die wichtigste Frage für uns alle lautet schlicht: Wollen wir das?

Ich bin Nico, und das war der Hintergrund.

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Quellen / Grundlage: Marco Antonellis, L’Espresso; Diskussion Giorgio Bianchi, Alberto u.a. Dieser Substack wird von den Lesern unterstützt. Um neue Posts zu erhalten und meine Arbeit zu unterstützen, sollten Sie ein Free- oder Paid-Abonnent werden.