Ein Schweizer Oberst i.Gst. lebt seit sieben Monaten von den Care-Paketen seiner Nachbarn. Sein Vergehen: eine Buchhandlung besucht, in der auch ein anderer Autor verkehrte.

von Nico Stino

Es gibt Sanktionslisten, die Namen von Milliardären, Warlords und Ministern enthalten. Und es gibt eine EU-Liste, auf der seit Mitte Dezember 2025 der Name Jacques Baud steht — ein pensionierter Schweizer Generalstabsoberst, der in Brüssel ein Buchprojekt schreibt und ein UBS-Konto besitzt. Die Begründung der Brüsseler Bürokratie: Er habe angeblich «die Verbreitung russischer Propaganda vereinfacht». Belege dafür liefert die EU keine. Neun Artikel bilden das gesamte Dossier, und keiner davon zitiert eine einzige Aussage Bauds selbst.

Bürokratie als Strafe

Was eine politische Geste sein sollte, hat sich in ein Verwaltungsverfahren verwandelt, das seine eigene Boshaftigkeit entfaltet. Zwischen dem 15. Dezember und dem 17. März hatte Baud keinen Zugriff auf sein belgisches Konto — anderthalb Monate, bis das Finanzministerium eine humanitäre Ausnahme genehmigte, weitere anderthalb, bis die Bank sie umsetzte. Kaum war das Konto wieder nutzbar, sperrte die UBS in der Schweiz seine Mittel, ohne Auflage der EU, aus eigenem Antrieb. Ende Juni lief die Ausnahmeregelung erneut aus. Ein zweiter Antrag liegt seit Anfang Mai beim Ministerium — unterschriftsreif, wie es heisst, nur findet sich niemand, der ihn unterschreibt. Baud selbst formuliert es so: «Wir sind genau gleich wie in der Sowjetunion in den 60er Jahren.»

Der Treffsicherheit fehlt es an nichts — ausser an einem Ziel. Offiziell soll die Sanktion Druck auf Wladimir Putin ausüben. Ein Schweizer Militäranalytiker, den vor seiner Sanktionierung kaum jemand ausserhalb von Fachkreisen kannte, als Hebel gegen den Kreml: Diese Vorstellung erträgt kaum den zweiten Blick.

Kollateralschaden als Geschäftsmodell

Interessanter als die EU-Entscheidung selbst ist ihre Wirkung auf Dritte. Die belgische Bank ING, die Schweizer UBS, die Versicherung Lavaloise, der Kartenanbieter SwissGuard — kein einziges dieser Unternehmen war zur Kündigung verpflichtet. Die Schweiz hat die Sanktion nicht übernommen und dies der EU offiziell mitgeteilt, mit zwei Begründungen: Erstens verstosse sie gegen die Meinungsfreiheit, zweitens sei Baud nie ein Gerichtsverfahren gewährt worden. Trotzdem kündigte die UBS eine fünfzigjährige Kundenbeziehung, ohne Begründung, mit Verweis auf ihr «Recht, ein Verhältnis jederzeit zu kündigen».

Das ist die eigentliche Lehre aus dem Fall: Sanktionslisten wirken nicht nur dort, wo sie gelten, sondern überall dort, wo Institutionen sich vor ihnen fürchten. Baud nennt es «Management by Terror». Ökonomisch präziser liesse sich von einer Externalisierung politischer Kosten sprechen — Banken meiden das Risiko, indem sie ihre eigenen Kunden opfern, lange bevor ein Gericht überhaupt gefragt wird, ob dieses Risiko real ist.

Ein Dossier ohne Substanz

Was das eigentliche Beweismaterial betrifft, wirkt der Fall streckenweise wie eine Farce mit Aktendeckel. Ein Artikel führt Baud auf, weil er dieselbe Buchhandlung besuchte wie ein bekannter Rechtsextremist — nicht gleichzeitig, wohlgemerkt. Ein anderer erwähnt ihn in einem Halbsatz, weil er eine Person kennt, gegen die sich der Artikel eigentlich richtet. Assoziation ersetzt Beweis, Bekanntschaft ersetzt Handlung. Baud selbst zieht den Vergleich zum Prager Schauprozess von 1950 und dem Film «Das Geständnis» — verurteilt nicht für das, was man getan hat, sondern für die, die man kannte.

Und doch, in einer Volte, die selbst Brüssel kaum beabsichtigt haben dürfte, hat die Sanktion Bauds Wirkung verstärkt statt geschwächt. Seine Videos erreichen heute mehr Zuschauer als zuvor. Der amerikanische Moderator Andrew Napolitano bezeichnete ihn als «die berühmteste sanktionierte Person der Welt», in einem Atemzug mit Julian Assange. Der Mechanismus ist simpel und der EU nicht unbekannt: Wer sanktioniert wird, gilt als relevant. Baud selbst formuliert es lakonischer: «Die ganze Logik des Systems ist ein bisschen kindisch.»

Einordnung

Der Fall Baud ist deshalb bemerkenswert, weil er zeigt, wie wenig Prüfung nötig ist, um einen Menschen wirtschaftlich handlungsunfähig zu machen — und wie viel Solidarität nötig ist, um ihn am Leben zu erhalten. Sieben Monate lang haben Nachbarn ihm Lebensmittel gebracht. Das ist keine Fussnote, sondern der eigentliche Befund: In einem Rechtsraum, der sich seiner Verfahrensgarantien rühmt, entscheidet am Ende die Nachbarschaftshilfe darüber, ob ein Sanktionierter zu essen hat.

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