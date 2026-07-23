von Nico Stino

Ein Mann, der drei Jahrzehnte lang gelernt hatte, nichts preiszugeben, sagt in seinem letzten öffentlichen Auftritt mehr, als es die Etikette seines früheren Berufs eigentlich zulässt. Sir Alex Younger, von 2014 bis 2020 Chef des britischen Auslandsgeheimdienstes MI6, gab dem “Economist” im März 2026 ein Interview über den amerikanisch-israelischen Krieg gegen Iran. Am 3. Juni 2026 starb er, 62-jährig, an den Folgen einer Krebserkrankung, die bei ihm ein Jahr zuvor diagnostiziert worden war. Das Gespräch mit dem Magazin gilt damit als sein letztes gefilmtes Interview – ein Vermächtnis von jemandem, der einst zu den bestinformierten Menschen Grossbritanniens zählte.

Ein Krieg, der anders begann als geplant

Am 28. Februar 2026 griffen amerikanische und israelische Streitkräfte Iran an. Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump und israelischen Quellen wurde dabei der 86-jährige Ayatollah Ali Khamenei getötet, der Iran seit 1989 als Oberster Führer regiert hatte. Zusammen mit ihm starben nach US-Einschätzungen fünf bis zehn weitere hochrangige Regimevertreter. Trump sprach von einer “riesigen und andauernden Operation”, um “diese sehr böse, radikale Diktatur” zu stoppen. Vorausgegangen waren Massenproteste, die sich seit Ende 2025 über alle 31 iranischen Provinzen ausgebreitet und in einer blutigen Niederschlagung geendet hatten.

Younger zeichnete im Gespräch mit “Economist”-Journalist Shashank Joshi ein Bild, das den ursprünglichen amerikanischen Erwartungen widerspricht: Nicht Washington und Jerusalem, sondern Teheran habe inzwischen die Oberhand gewonnen. Die Begründung des früheren Spionagechefs liest sich wie eine nüchterne Bilanz westlicher Fehleinschätzungen.

Warum das schwache Regime plötzlich stark wirkt

Drei Faktoren nannte Younger für Irans überraschende Widerstandsfähigkeit. Erstens habe das Regime bereits im Juni 2025 kluge Vorkehrungen getroffen: Militärische Fähigkeiten wurden dezentralisiert, die Entscheidungsgewalt über den Waffeneinsatz nach unten delegiert. Das habe dem Land trotz massiver Luftschläge erhebliche Handlungsfähigkeit belassen.

Zweitens habe Iran auf “horizontale Eskalation” gesetzt – Raketen- und Drohnenangriffe in alle Richtungen, was Younger anfangs für unklug hielt, was sich aber als wirksames Mittel erwiesen habe, den USA direkte Kosten aufzuerlegen. Drittens habe Teheran den Konflikt über die Strasse von Hormuz globalisiert, ohne ihn formell zu internationalisieren – eine subtile Unterscheidung mit realen wirtschaftlichen Folgen.

Besonders bemerkenswert: Der Tankerverkehr durch die Strasse von Hormuz brach nicht am ersten Kriegstag ein, sondern erst mit einiger Verzögerung, als Iran seinen Würgegriff gezielt verschärfte. Younger beschrieb das Vorgehen als “selektive Blockade” – Teheran hält die Strasse für sich selbst offen, blockiert sie aber für alle Staaten, die es als Gegner definiert. Damit habe Iran, in seinen Worten, “das Beste aus beiden Welten” herausgeholt, während der Westen das Schlechteste aus beiden Welten trage.

Der entscheidende technische Punkt laut Younger: Selbst mit nur zehn Prozent seines ursprünglichen Drohnenbestands könne Iran die Strasse von Hormuz weiter bedrohen. Denn das Zielpublikum dieser Drohung seien nicht Militärs, sondern Reeder und Tankerkapitäne – eine Bedrohung lässt sich aus der Luft nicht auf null reduzieren.

Die Atomfrage: beschädigt, nicht beseitigt

Israel behauptet, Irans Fähigkeit zur Urananreicherung sei eliminiert worden. Younger zeigte sich in diesem Punkt vorsichtig optimistisch, aber nicht sorglos: Die Geheimdienstdurchdringung Irans durch Israel, die USA und den Westen sei so gut, dass eine unbemerkte Wiederaufnahme der Anreicherung unwahrscheinlich sei. Wissen lasse sich aber nicht aus der Luft zerstören – ein Restrisiko bleibe, insbesondere mit Blick auf die politische Haltung von Mojtaba Khamenei, dem Sohn und Nachfolger des getöteten Obersten Führers, dessen Position zum väterlichen Fatwa gegen Nuklearwaffen unklar sei.

Ein Regime “in den letzten Zügen” – aber wie lange dauern die?

Hier liefert Younger die vielleicht schärfste Formulierung des gesamten Gesprächs: Das Regime befinde sich im Todeskampf, doch ironischerweise sei ausgerechnet der Frieden seine grösste Bedrohung, nicht der Krieg. Die brutale Niederschlagung der Proteste im Januar 2026 – Schätzungen sprechen von bis zu 10’000 durch IRGC-nahe Milizen erschossenen Zivilisten – habe einen Hass erzeugt, der Jahrzehnte überdauern werde. Gleichzeitig verschaffe der Luftkrieg dem Regime eine Art Galgenfrist, weil er organisierten Widerstand erschwere und zusätzliche Brutalität legitimiere.

Younger stützte sich dabei auf eine bemerkenswerte Zahl: Rund 80 Prozent der iranischen Bevölkerung stünden dem theokratischen System ablehnend gegenüber – ablesbar am Wahlergebnis für Präsident Massoud Pezeshkian. Die verbleibenden zehn bis zwanzig Prozent seien jedoch jene mit den Waffen, und das gebe letztlich den Ausschlag.

Politisch beobachtet er eine stille Verschiebung: Mit dem Tod Ali Khameneis habe die Theokratie faktisch geendet. Sein Sohn Mojtaba trage zwar den klerikalen Titel, verfüge aber nicht über die religiöse Autorität des Vaters. Real übernehme die Revolutionsgarde (IRGC) die Macht – “keine Diktatur, sondern eine Junta”, wie Younger es formulierte. Sein Bild dafür: Die Bärte seien kürzer geworden.

Ein Geheimdienstkrieg mit ungleichen Vorzeichen

Besonders scharf äusserte sich Younger zur Politisierung amerikanischer Nachrichtendienste. Er kritisierte, dass Tulsi Gabbard, US-Direktorin der nationalen Nachrichtendienste, vor dem Kongress Teile ihrer jährlichen Bedrohungseinschätzung nicht vorgelesen habe, weil sie dem Präsidenten widersprachen – und stattdessen erklärte, es sei am Präsidenten, zu definieren, was eine unmittelbare Bedrohung darstelle. Für jeden Geheimdienstprofi sei das erschütternd, so Younger, der seine eigene Aufgabe stets darin gesehen habe, Machthabern unbequeme Wahrheiten zu sagen – auch wenn das schwerer sei, als es klinge.

Als Negativbeispiel für politisierte Geheimdienstarbeit nannte er den 7. Oktober 2023: Der Hamas-Angriff auf Israel sei ein Geheimdienstversagen nach jedem Massstab gewesen, weil die Netanyahu-Regierung jede Vorstellung, Hamas könnte aktiv werden, als unbequem abgetan habe.

Gleichzeitig würdigte er die beeindruckende operative Leistung Israels – von der Ortung Khameneis über gehackte Verkehrskameras in Teheran bis zur Tötung des Hamas-Chefs Ismail Haniyeh in einem IRGC-Gästehaus. Der Mossad profitiere von enger Fokussierung auf wenige Ziele, während Dienste wie der britische SIS global verantwortlich seien und sich nicht in gleichem Mass spezialisieren könnten.

Golfstaaten, Europa und die Frage nach Amerika

Für die Golfstaaten zeichnete Younger ein Bild wachsenden Misstrauens gegenüber Washington – eine Distanz, die aus seiner Sicht bereits 2011 begann, als der Westen die arabischen Monarchien während des Arabischen Frühlings nicht ausreichend unterstützte. Eine vollständige Abkehr von den USA hält er dennoch für unwahrscheinlich, da die gegenseitige Abhängigkeit tiefer reiche als der aktuelle Konflikt.

Für Europa zog er eine unbequeme Bilanz: Der Kontinent sei durch jahrzehntelange amerikanische Sicherheitsgarantien “infantilisiert” worden, habe die grundlegendste Aufgabe von Staatlichkeit – Sicherheit – ausgelagert. Der aktuelle Bruch zwischen Trump und traditionellen NATO-Partnern, verstärkt durch öffentliche Spott-Gesten gegen Premierminister Keir Starmer, sei eine überfällige Gelegenheit für Europa, eigene Härte aufzubauen. Younger äusserte die pointierte These, das transatlantische Verhältnis werde besser, sobald Europa das tue.

Die globale Verflechtung

Younger sah im Iran-Krieg keinen Funken für einen dritten Weltkrieg, wohl aber unübersehbare Nebenwirkungen: einen Engpass an Luftabwehr-Abfangraketen für die Ukraine, eine faktische Lockerung der Russland-Sanktionen durch steigende Ölkäufe, und eine amerikanische Aufmerksamkeit, die vom eigentlich geplanten Fokus auf China abgezogen werde. Sein Fazit zur wahrscheinlichsten Entwicklung: ein Zustand ähnlich dem Irak zwischen den beiden Golfkriegen – geschwächt, aber fähig, über Jahre asymmetrische Bedrohungen zu projizieren.

Einordnung

Was dieses Interview besonders macht, ist nicht nur sein Zeitpunkt kurz vor dem Tod des Sprechenden, sondern der Kontrast zwischen dessen professioneller Zurückhaltung und der Klarheit seiner Urteile. Ein Mann, der drei Jahrzehnte lang gelernt hatte, keine Prognosen abzugeben, wagte dennoch die deutliche These: Iran, wirtschaftlich am Boden und politisch zerschlagen, habe die Verhandlungsmacht – nicht weil es stark sei, sondern weil es nichts zu verlieren habe. Diese Beobachtung dürfte die diplomatischen Verhandlungen der kommenden Monate prägen, ganz gleich, wie stark die militärische Übermacht der Angreifer tatsächlich war.