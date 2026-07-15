Der Europäische Gerichtshof hat entschieden: Wer ein Streaming-Abo abschliesst, kann es unter Umständen zurückgeben – wie einen Pullover, der nicht passt. Für Anbieter wie Sky, Netflix oder DAZN ist das ein Erdbeben mit Nachbeben in ganz Europa.

Der Fall aus Wien

Ausgangspunkt war eine Klage der österreichischen Konsumentenschutzorganisation VKI gegen den Sender Sky Österreich. Sky hatte in seinen Vertragsbedingungen das 14-tägige Widerrufsrecht ausgeschlossen, sobald Kundinnen und Kunden dem sofortigen Zugriff auf das Angebot ausdrücklich zugestimmt hatten. Sky argumentierte, ein Streaming-Abo sei “digitaler Inhalt” – und für solche Inhalte lässt die EU-Verbraucherrechterichtlinie den Verzicht auf das Widerrufsrecht ausdrücklich zu, sobald die Nutzung begonnen hat.

Der Oberste Gerichtshof Österreichs war sich nicht sicher, ob diese Einordnung stimmt, und legte die Frage dem EuGH in Luxemburg vor.

Die Richter widersprechen

Die Luxemburger Richter sahen die Sache anders. Entscheidend ist für sie nicht, ob Filme oder Serien über eine Leitung fliessen, sondern wie der Dienst funktioniert. Passt sich die Plattform dem Verhalten der Nutzerin an – etwa indem ein Algorithmus aus dem bisherigen Sehverhalten neue Serienempfehlungen ableitet – handelt es sich um eine “digitale Dienstleistung”, nicht um blossen “digitalen Inhalt”. Und bei einer Dienstleistung gilt: Das Widerrufsrecht erlischt erst, wenn der Dienst vollständig erbracht wurde. Bei einem laufenden Abo ist das praktisch nie der Fall.

Die Konsequenz: Anbieter, die ihre Empfehlungsalgorithmen aktiv einsetzen, dürfen den Widerruf nicht mehr pauschal ausschliessen.

Kein Gratis-Champions-League-Final

Ganz schutzlos stehen die Anbieter deswegen nicht da. Wer nach zwei Tagen Streaming widerruft, muss diese zwei Tage anteilig bezahlen. Ein kostenloser Blick auf das Champions-League-Finale und anschliessender Widerruf bleibt also Wunschdenken.

Auch bei kostenlosen Testphasen ändert sich etwas: Die 14-Tage-Frist beginnt zwar sofort mit Vertragsschluss – doch nur, wenn der Anbieter klar und transparent informiert, wie lange die Testphase dauert und wann sie endet. Fehlt diese Information, beginnt die Frist von Neuem, sobald das Abo kostenpflichtig wird. Wer also unklar informiert wurde, erhält faktisch ein zweites Widerrufsrecht.

Was das für die Schweiz bedeutet

Das Urteil betrifft direkt nur EU-Recht, doch die Schweiz orientiert sich in vielen Konsumentenschutzfragen an Brüssel, und Schweizer Kundinnen und Kunden europäischer Anbieter wie Sky, DAZN oder Disney+ dürften von den angepassten Vertragsbedingungen ebenfalls profitieren. Juristinnen erwarten, dass Anbieter ihre Allgemeinen Geschäftsbedingungen europaweit vereinheitlichen, statt für jeden Markt eine eigene Klausel zu pflegen.

Das österreichische Verfahren selbst ist mit dem EuGH-Urteil noch nicht abgeschlossen – der Oberste Gerichtshof in Wien muss den Fall nun nach den Vorgaben aus Luxemburg entscheiden. Die Signalwirkung für die Branche ist trotzdem bereits gesetzt.

Einordnung

Der Fall zeigt exemplarisch, wie Europas Gerichte mit den Geschäftsmodellen der Plattformökonomie ringen. Ein Algorithmus, der Empfehlungen ausspricht, macht aus einem Film-Abo plötzlich etwas anderes als aus einem gekauften E-Book. Für Verbraucherschützer ist das ein Sieg der Substanz über die Vertragssprache. Für Anbieter bedeutet es Rechtsunsicherheit – und die Aussicht, ihre Kündigungsseiten und AGB neu zu schreiben.

Quellen: digitec.ch, Yahoo News, EU Law Live, William Fry/Lexology