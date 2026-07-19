Von Nico Stino

Ankara, Mitte Juli: Staats- und Regierungschefs posieren zum Abschlussfoto des jüngsten NATO-Gipfels, Krawatten gerichtet, Mienen entschlossen. Was das Bild nicht zeigt: eine Allianz, die nach Einschätzung des amerikanischen Ökonomen Jeffrey Sachs den Krieg in der Ukraine nicht beenden, sondern verlängern will.

Ein Ökonom als Kassandra

Sachs, Nachhaltigkeitsforscher an der Columbia University und seit Jahren kritischer Beobachter westlicher Aussenpolitik, wählte in einem Gespräch mit dem norwegischen Politologen Glenn Diesen deutliche Worte. Der Gipfel sei «bizarr» gewesen – ein Treffen, das weder Kriegsmüdigkeit noch die Gefahr einer nuklearen Eskalation ernst nahm. Sachs’ Diagnose: Die anwesenden Staatschefs handelten nicht aus strategischer Überzeugung, sondern als Erfüllungsgehilfen eines «industriell-militärisch-digitalen Komplexes», zu dem er explizit auch Technologiekonzerne wie Palantir, Amazon und Google zählt.

Diese These verdient Beachtung, nicht weil sie neu wäre – Dwight D. Eisenhower warnte bereits 1961 vor dem «militärisch-industriellen Komplex» –, sondern weil sie um eine digitale Komponente erweitert wird. Rüstungsausgaben allein erklären die heutige Kriegslogik nicht mehr vollständig. Datenanalyse, Überwachungstechnologie und algorithmische Kriegsführung sind zu eigenständigen Wachstumsmärkten geworden, mit eigenen Lobbyinteressen.

Symptome statt Strategie

Als Beleg für mangelnde Ernsthaftigkeit führt Sachs den öffentlichen Schlagabtausch zwischen Donald Trump und Spanien an: Madrid verweigerte US-Kampfjets Überflugrechte im Iran-Konflikt, Trump nannte dies «awful». Spanien reagierte betont gelassen. Solche Episoden mögen wie diplomatisches Rauschen wirken. Sie zeigen aber ein tieferliegendes Problem: Wenn Bündnispartner öffentlich über taktische Details streiten, fehlt die gemeinsame strategische Linie, die ein Verhandlungsergebnis mit Russland überhaupt erst plausibel machen würde.

Sachs’ zentrale Sorge ist eine andere: dass die NATO-Strategie – ukrainische Angriffe auf russisches Territorium zu unterstützen, um Wladimir Putin an den Verhandlungstisch zu zwingen – das Gegenteil bewirkt. Russland, so seine Einschätzung, habe die Hoffnung auf eine konstruktive amerikanische Vermittlerrolle inzwischen aufgegeben. Was folgt, ist keine Deeskalation, sondern eine Eskalationsspirale mit offenem Ende.

Die Rechnung ohne die Bevölkerung

Hier wird es interessant, auch für Schweizer Leserinnen und Leser, die sich fragen, weshalb sie das etwas angeht: Sachs verweist auf Umfragedaten, wonach sowohl in den USA als auch in der EU eine Mehrheit der Bevölkerung eine diplomatische Beendigung des Krieges der fortgesetzten Aufrüstung vorzieht. Zwischen dem, was Regierungen tun, und dem, was Wählerinnen und Wähler wollen, klafft eine Lücke – ein Muster, das sich in westlichen Demokratien derzeit auch bei anderen Themen beobachten lässt, von Migrationspolitik bis Klimaschutz.

Sachs’ Antwort darauf ist unbequem: Er sieht in einer wachen Zivilgesellschaft das einzige verbliebene Korrektiv gegenüber Regierungen, die sich – aus Überzeugung oder Eigeninteresse – von der Rüstungs- und Technologielobby leiten liessen. Ob Wahlurne oder Strassenprotest: Der Druck müsse von unten kommen, weil er von oben nicht zu erwarten sei.

Drei Szenarien, keine guten Optionen

Sachs skizziert drei mögliche Verläufe: Russland setzt seine Kriegsziele durch; die Eskalation mündet in einen Atomkrieg; oder die Öffentlichkeit zwingt ihre Regierungen zum Kurswechsel. Das dritte Szenario ist das am wenigsten wahrscheinliche und zugleich das einzige, das Sachs für wünschenswert hält – eine Konstellation, die seine eigene Analyse letztlich pessimistisch stimmt.

Für Europa, auch für die neutrale Schweiz, bedeutet dies: Sicherheitspolitik lässt sich nicht länger als technisches Fachthema behandeln, das man Regierungen und Bündnissen überlässt. Wenn ein Wirtschaftsprofessor von internationalem Rang öffentlich vor einem Atomkrieg warnt und dabei nicht als Aussenseiter, sondern als ernstzunehmende Stimme wahrgenommen wird, ist das ein Signal – unabhängig davon, ob man seiner Gesamtdiagnose folgt.

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