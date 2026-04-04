SWISSVOX.NEWS | Investigativ

Erscheinungsdatum: 4. April 2026 | Ressort: Geopolitik & Finanzen

Wie Trumps Ankuendigungen waehrend des Iran-Konflikts Milliarden umverteilten – und warum die Boersenaufsicht jetzt ermittelt

Es gibt Kriege, die Geschichte schreiben. Und es gibt Kriege, die Boersengeschichte schreiben. Der kurze, aber verheerende Konflikt zwischen den Vereinigten Staaten und dem Iran im Maerz 2026 koennte in die Annalen eingehen – nicht nur wegen seiner geopolitischen Folgen, sondern wegen eines anderen, noch ungeheuerlicheren Skandals: dem Verdacht, dass hochrangige Boersenteilnehmer im Voraus ueber Trumps entscheidende Ankuendigungen Bescheid wussten. Und damit Milliarden verdienten.

Die New Yorker Boersenaufsichtsbehörde – die SEC (Securities and Exchange Commission) – hat nach Informationen, die Swissvox.news vorliegen, eine formelle Untersuchung eingeleitet. Im Mittelpunkt stehen auffaellige Handelsaktivitaeten in Oelkontrakten und Futures, die sich in einem praezisen Zeitfenster von 15 Minuten vor einer entscheidenden Trump-Mitteilung abgespielt haben. Die Zahlen sind schwindelerregend. Die implizierten Fragen sind es ebenfalls.

Das Ultimatum und sein merkwuerdiges Ende

Um die Dimension des Verdachts zu verstehen, muss man den Ablauf der Ereignisse kennen. Am Morgen des 23. Maerz 2026 verkuendete US-Praesident Donald Trump ueber seine Social-Media-Kanaele ein Ultimatum an die Islamische Republik Iran: Binnen zwoelf Stunden, so Trump, wuerde die gesamte iranische Oel- und Strominfrastruktur durch amerikanische Streitkraefte zerstoert werden, sollte Teheran nicht einlenken. Die Botschaft war unmissverstaendlich – und sie traf die Maerkte wie ein Hammer.

Der Oelpreis schnellte innerhalb von Stunden auf 115 US-Dollar pro Barrel. Eine Logik, die jeder Haendler versteht: Wer Irans Oelinfrastruktur ausschaltet, der entzieht dem Weltmarkt mehrere Millionen Barrel taeglich. Das Angebot sinkt, der Preis steigt.

Doch noch vor Ablauf des Ultimatums – am spaeten Nachmittag desselben Tages – publizierte Trump eine zweite Botschaft. Der Inhalt: Das Ultimatum sei nicht mehr gueltig. Es werde um fuenf Tage verschoben. Als Begruendung nannte der Praesident „konstruktive Gespraeche“ mit Teheran. Eine Erklaerung, die sich kurz darauf als haltlos erwies: Iranische Offizielle dementiert ueberaus deutlich, dass irgendwelche Gespraeche stattgefunden haetten. Man verhandle nicht mit Trump, liess das iranische Aussenministerium wissen.

"Wir haben keine Gespraeche gefuehrt. Es gibt keine Verhandlungen. Die Darstellung des Weissen Hauses ist falsch." – Iranisches Aussenministerium, 23. Maerz 2026

Was wirklich hinter dem abrupten Rueckzug steckte, bleibt unklar. Eine plausible Erklaerung: Trump erkannte, dass die Bombardierung der iranischen Infrastruktur geopolitisch und wirtschaftlich nicht tragbar war – ein Schritt, der unmittelbar eine globale Energiekrise ausgeloest haette. Was auch immer die wahre Motivation war: Die Auswirkungen auf die Maerkte waren unmittelbar und dramatisch.

Nach Trumps zweiter Ankuendigung brach der Oelpreis um 14 Prozent ein – von 115 auf 100 Dollar pro Barrel. Eine Bewegung dieser Groessenordnung in so kurzer Zeit ist ausserordentlich selten. Und jemand – oder mehrere Personen – schienen genau darauf gewartet zu haben.

Fuenfzehn Minuten, die alles veraendern

Was die SEC-Ermittler alarmierte, ist ein Handelsmuster, das in seiner Praezision kaum zufaellig erscheint. Fuenfzehn Minuten vor Trumps zweiter Ankuendigung – also in einem Zeitfenster, in dem offiziell noch niemand ausserhalb des engsten Weissen Hauses von der bevorstehenden Mitteilung wissen konnte – explodierte das Handelsvolumen auf dem Oelmarkt.

An normalen Tagen wurden im gleichen Zeitintervall rund 700.000 Barrel Rohoel gleichzeitig am Markt gehandelt. An jenem Nachmittag des 23. Maerz waren es innerhalb von lediglich zwei Minuten sage und schreibe sechs Millionen Barrel – ein Gesamtvolumen von rund 690 Millionen US-Dollar. Wer auch immer diese Kontrakte hielt und sie verkaufte, bevor der Preis einbrach, kassierte nach Schaetzungen der Marktanalysten rund 97 Millionen Dollar.

Doch das ist noch nicht der groesste Teil der Geschichte.

Gleichzeitig – exakt in demselben Zeitfenster von 15 Minuten vor Trumps Ankuendigung – wurden 4.497 Futures-Kontrakte auf sinkende Oelpreise platziert. Diese Kontrakte wettetem darauf, dass der Oelpreis innerhalb kuerzester Zeit einbrechen wuerde. Das ist eine Wette, die man nur gewinnt, wenn man weiss, was in den naechsten Minuten passieren wird.

Diese Futures trugen ihren Inhabern nach Berechnungen der Marktbeobachter rund eineinhalb Milliarden US-Dollar ein. Zusammen mit den direkten Oelverkaufsgewinnen ergibt sich ein Gesamtgewinn aus dieser einen Episode von ueber 1,6 Milliarden Dollar – innerhalb einer Viertelstunde, basierend auf einer Information, die offiziell noch gar nicht oeffentlich war.

Kein Einzelfall: Das Muster der Zoelle

Was den Fall besonders brisant macht: Es ist nicht das erste Mal, dass ein solches Muster beobachtet wird. Bereits im Zusammenhang mit Trumps Zoellen – einer der folgenreichsten Wirtschaftsentscheidungen seiner zweiten Amtszeit – gab es verbluffend aehnliche Vorgaenge.

Trump hatte Zoelle auf eine Reihe von Importen angekuendigt, die Maerkte in Unruhe versetzt und dann an einem bestimmten Tag ploetzlich erklaert, die Zoelle seien in ihrer urspruenglichen Form nicht mehr haltbar und wuerden abgeschafft oder stark reduziert. Dieser Schwenk brachte Aktienkurse und Indizes unmittelbar zum Steigen.

Kurz darauf wurde bekannt: Ein amerikanischer Finanzier namens Charles Schwab – offenbar nicht zu verwechseln mit dem gleichnamigen Brokerage-Gruender – hatte an dem fraglichen Tag mit Trump zu Mittag gegessen. Schwab selbst erklaerte oeffentlich, er habe Trump waehrend dieses Mittagessens davon ueberzeugt, die Zoelle zurueckzunehmen. Und unmittelbar nach dem Mittagessen – bevor die oeffentliche Ankuendigung erging – kaufte Schwab massenhaft Futures-Kontrakte, die auf steigende Aktienkurse setzten.

"Ich habe mit dem Praesidenten gesprochen, und er war sehr aufgeschlossen. Wir sind einer Meinung." – Charles Schwab, amerikanischer Finanzier, April 2025

Das Ergebnis: Schwab verdiente an jenem Tag zweieinhalb Milliarden US-Dollar. Trump gratulierte ihm oeffentlich. Die beiden, so scheint es, sind bestens befreundet.

Die SEC erhoehte daraufhin ihren Aufmerksamkeitspegel erheblich. Denn was hier beschrieben wird, ist das Lehrbuchbeispiel von Insider-Handel: Eine Person, die im Voraus von einer marktbewegenden Entscheidung weiss – und auf Basis dieses nichtoeffentlichen Wissens handelt, bevor die breite Masse informiert wird.

Was ist Insider-Handel – und warum ist er gefaehrlich?

Insider-Handel bezeichnet den Kauf oder Verkauf von Wertpapieren auf Basis von Informationen, die der breiten Oeffentlichkeit noch nicht zugaenglich sind. Es ist in allen entwickelten Kapitalmarktordnungen eine Straftat – in den USA mit bis zu 20 Jahren Gefaengnisstrafe und Millionenstrafen belegt.

Der Grund fuer die strenge Ahndung liegt in der Natur des Kapitalmarkts selbst: Dieser funktioniert nur dann als effizientes Allokationsinstrument, wenn alle Teilnehmer unter denselben Informationsbedingungen handeln. Wer nichtoeffentliches Wissen ausnutzt, zieht Kapital nicht aus Leistung und Analyse – sondern aus dem schlichten Besitz privilegierter Information. Das unterhoehlte nicht nur die Fairness des Markts, sondern letztlich das Vertrauen in den Staat, der diesen Markt regelt.

Besonders gravierend wird der Tatbestand, wenn der Informationsvorsprung direkt aus dem Handeln staatlicher Organe resultiert. Wenn ein US-Praesident durch seine eigenen oeffentlichen Erklaerungen die Maerkte bewegt – und bestimmte Personen im Voraus darueber Bescheid wissen – dann ist das nicht nur Insider-Handel. Es ist der Missbrauch von Staatsgewalt zur privaten Bereicherung.

Die Frage, die niemand stellt

Die entscheidende Frage, die in den amerikanischen Leitmedien bisher nur zurueckhaltend gestellt wird, lautet: Hat Trump bewusst Informationen – ueber bevorstehende Ankuendigungen, Verhandlungen, Politikwechsel – an Freunde und Finanziers weitergegeben, damit diese rechtzeitig am Markt positioniert sein konnten?

Bisher gibt es dafuer keine oeffentlich bestaetigten Beweise. Trump selbst hat saemtliche Vorwuerfe zurueckgewiesen. Die Erklaerung des Weissen Hauses zu den Vorgaengen rund um den Iran-Krieg war karg: Man kommentiere laufende Ermittlungen nicht.

Doch die Indizien haeufen sich. Das Muster ist konsistent: Kurz vor jeder grossen, marktbewegenden Trump-Ankuendigung tauchen ungewoehnliche Handelsbewegungen auf. Mal sind es Oelkontrakte, mal Aktienindizes, mal Waehrungen. Die Handelnden scheinen immer zu wissen, was kommt – und sie verdienen immer.

Es gibt zwei moegliche Erklaerungen. Entweder besitzen bestimmte Marktakteure eine ausserordentliche, fast ueberirdische Faehigkeit zur Vorhersage von Trumps spontanen Entscheidungen. Oder sie wissen schlicht im Voraus Bescheid.

Die zweite Erklaerung, wie unbequem sie auch sein mag, erscheint rationaler.

Die Geier und das Erdbeben

Man kann dieses Phaenomen in einer Metapher fassen: Ein Erdbeben trifft eine Stadt – das ist der Krieg, das Leid, die Zerstoerung. Das Schlimmste ist das Erdbeben selbst. Doch kaum hat es aufgehoert zu rumoren, landen die Geier. Sie dringen in beschaedigte Haeuser ein, stehlen Silber und Gold, rafft Wertvolles an sich, bevor die Eigentuemerrnoch reagieren koennen. Der Iran-Krieg, mit allen seinen toten Zivilisten, den zerbombten Infrastrukturen, dem geopolitischen Kollateralschaden – er ist das Erdbeben. Was an der Boerse passierte, ist das Handwerk der Geier.

Das Erschuetternde dabei: Die mutmasslichen Profiteure sind keine anonymen Hedge-Fonds in Steuerparadiesen. Es sind Personen aus dem engsten Umfeld des amtierenden US-Praesidenten. Personen, die mit ihm zu Mittag essen. Personen, denen er oeffentlich gratuliert.

Was die Ermittlungen bisher ergaben – und was fehlt

Die SEC-Untersuchung befindet sich noch in einem fruehen Stadium. Nach Informationen amerikanischer Finanzmedien wurden inzwischen die Transaktionsdaten der betreffenden Zeitfenster gesichert und ausgewertet. Die Behoerde sucht nach den Identitaeten hinter den Konten, die jene Oelkontrakte und Futures platziert haben.

Erschwerend kommt hinzu, dass viele dieser Transaktionen ueber internationale Broker und Offshore-Strukturen abgewickelt worden sein koennen – was die Rueckverfolgung erheblich erschwert. Zudem besitzt die SEC keine direkte Jurisdiktion ueber das Weisse Haus. Ein etwaiges Ermittlungsverfahren gegen Trump selbst wuerde letztlich beim Justizministerium oder im Kongress liegen – beides Institutionen, die gegenwaertig nicht fuer unabhaengige Untersuchungen bekannt sind.

Whistleblower, die bereit waeren auszusagen, fehlen bisher. Die Finanzjournalisten, die den Fall verfolgen, stossen auf Schweigen oder vage Aussagen. Das groesste Hindernis ist vielleicht die schiere Ungeheuerlichkeit des Verdachts: Ein amtierender US-Praesident, der seinen Freunden durch gezielte Informationsweitergabe Milliardengewinne ermoeglicht? Diese These trauen sich nur wenige laut auszusprechen.

Die strukturelle Dimension: Ein Praesident als Marktmacher

Unabhaengig von der Frage vorsaetzlichen Handelns offenbart der Fall eine strukturelle Schwachstelle der amerikanischen Demokratie: Ein einzelner Mann – der Praesident – kann durch seine Kommunikation Maerkte in Sekundenbruchteilen um Milliarden bewegen. Seine Twitter-Botschaften, seine TruthSocial-Posts, seine spontanen Kommentare auf dem Weg zum Hubschrauber – sie alle haben marktbewegende Kraft.

Diese Macht ist in einer digitalen, hochfrequenzhandelsdurchzogenen Wirtschaft potenziell gefaehrlicher als jede regulaere Zentralbankentscheidung. Ein Fed-Vorsitzender muss Pressekonferenzen abhalten, Protokolle veroeffentlichen, Komitee-Entscheide kollektiv treffen. Ein US-Praesident tippt – und die Maerkte zittern.

Diese Asymmetrie war schon in Trumps erster Amtszeit ein Problem. In seiner zweiten hat sie sich potenziert. Und der Iran-Krieg hat sie in ihrer extremsten Form blossgelegt.

Wird Trump zur Rechenschaft gezogen?

Die ehrliche Antwort lautet: wahrscheinlich nicht. Zumindest nicht unmittelbar. Die politischen Verhaeltnisse in Washington machen eine ernsthafte Untersuchung des Praesidenten durch den Kongress de facto unmöglich. Die republikanische Mehrheit hat gezeigt, dass sie nicht bereit ist, Trump zu konfrontieren – selbst wenn die Indizien erdruckend waeren.

Die SEC kann Strafen verhaengen und Klagen einreichen – aber nur gegen privatrechtliche Akteure, nicht gegen den Praesidenten selbst. Ein Sonderermittler waere theoretisch moeglich, ist aber in der aktuellen politischen Konstellation illusorisch.

Bleiben die Maerkte selbst. Wenn der Verdacht des Insider-Handels nicht aufgeklaert wird, sendet das ein verheerendes Signal: Der Kapitalmarkt ist ein Spiel, das einige wenige nach eigenen Regeln spielen – und alle anderen zahlen die Zeche. Das Vertrauen in die Integritat der amerikanischen Finanzmaerkte, ohnehin angekratzt, wurde durch diese Episode weiter beschaedigt.

Fazit: Die Fragen bleiben

Der Iran-Krieg hat Tausende Menschenleben gekostet. Er hat die Energiemaerkte destabilisiert. Er hat geopolitische Verwerfungen ausgeloest, deren Folgen noch Jahre zu spueren sein werden. Das ist die grosse Katastrophe.

Daneben steht die kleinere, aber nicht weniger empoeerende Geschichte: dass jemand an diesem Krieg Milliarden verdient hat. Dass dieser Jemand offenbar wusste, was Trump tun wuerde – bevor Trump es oeffentlich machte. Und dass Trump dieser Person moeglicherweise dabei geholfen hat.

Ob bewusst oder durch Leichtsinn, ob durch direkte Weitergabe oder durch strukturelle Naehebeziehungen – das Ergebnis ist dasselbe: Eine Handvoll privilegierter Investoren hat in Minuten mehr Geld verdient, als die meisten Laender in einem Jahr fuer ihre Gesundheitssysteme ausgeben. Waehrend Soldaten starben und Familien auseinandergerissen wurden.

Das nennt man keine Wirtschaftspolitik. Das nennt man Raubtierkapitalismus in seiner reinsten Form.

Swissvox.news | Dieser Artikel basiert auf oeffentlich zugaenglichen Marktdaten, Medienberichten und Aussagen iranischer Regierungsvertreter. Die SEC-Untersuchung ist zum Zeitpunkt der Veroeffentlichung noch nicht abgeschlossen. Alle Personen gelten als unschuldig, bis ein Gericht das Gegenteil feststellt.