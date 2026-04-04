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Ralph Kaiser, rk.Vision
2d

Alchemy?

Krieg ist der beste Kaufmann, er macht Eisen zu Gold. - Friedrich Schiller

Danke für diese treffliche Analyse und Einordnung (medial heutzutage fast schon ein Schimpfwort 😉 @swissvox

Ich stelle die Frage:

https://ralphkaiserrkvision.substack.com/p/muss-es-kriege-geben?utm_source=share&utm_medium=android&r=rjbv7

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