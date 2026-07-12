Von Nico Stino

Stefan Brupbacher, Direktor des Industrieverbands Swissmem, hat in einem ausführlichen Gespräch ein Bild der Schweizer Maschinen-, Elektro- und Metallindustrie (MEM) gezeichnet, das zwischen nüchterner Bestandsaufnahme und unverhohlenem Stolz oszilliert. Sein zentrales Bekenntnis: Der bilaterale Weg sei, trotz aller Kompromisse, «der Königsweg» für die Schweiz – besser als ein EWR-Beitritt und erst recht besser als das, was andere Staaten derzeit von Washington diktiert bekommen.

Eine Industrie ohne Industriepolitik

Swissmem vertritt nach eigenen Angaben rund 1500 Firmen mit etwa 330’000 Beschäftigten. Brupbacher hebt dabei ein Strukturmerkmal hervor, das die Schweiz von der EU, China und den USA unterscheide: Es gebe keine staatliche Industriepolitik, keine gelenkten Subventionsprogramme für ausgewählte Champions. Stattdessen gelte das liberale Prinzip guter Rahmenbedingungen für alle Firmen statt hoher Förderung für wenige – eine Haltung, die er, mit einem Augenzwinkern, sogar als «linken» Grundsatz einordnet, den die bürgerliche Industrie sich zu eigen gemacht habe.

Als Beispiele für die Nischenstärke der Schweizer Zulieferindustrie nennt er Weltmarktführer, die mit wenigen Dutzend Mitarbeitenden globale Marktanteile von 70 Prozent in hochspezialisierten Maschinensegmenten halten – von Produktionsanlagen für medizinische Wattestäbchen bis zu Mahlwerken für die Lebensmittelindustrie. Die Erklärung dafür liege weniger in einzelnen Erfindungen als in einer Kombination aus Servicequalität, Zuverlässigkeit und der Bereitschaft, sich laufend neu zu erfinden – wie es die Industrie nach der Uhrenkrise der 1980er-Jahre vorexerziert habe, als sich die damalige Zulieferindustrie in Richtung Medizinaltechnik, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung neu ausrichtete.

Vier Jahre Rezession, aber kein Kollaps

Trotz der positiven Grunderzählung räumt Brupbacher ein, dass sich die Branche seit vier Jahren in einer Industrierezession befindet. Rund 6500 Stellen seien im vergangenen Jahr verloren gegangen – deutlich weniger als in Deutschland, wo die Industrie pro Quartal im fünfstelligen Bereich Stellen abbaut. Als Gründe für die vergleichsweise robuste Schweizer Bilanz nennt er die verlängerte Kurzarbeitsregelung des Bundes, die tendenziell kleinere, oft in Familienhand befindliche Unternehmensstruktur sowie eine ausgeprägte Innovationsbereitschaft, mit der sich Firmen laufend in neue Nischen vorarbeiten – etwa ein Jura-Betrieb, der sich auf Werkzeugmaschinen für Zahnräder in humanoiden Robotern spezialisiert hat und nun kaum mit der Nachfrage nachkommt.

Die von Donald Trump verhängten Zölle hätten der Branche im betroffenen Quartal reale Kosten verursacht: 25 Prozent weniger Exporte in die USA insgesamt, bei Werkzeugmaschinen sogar über 40 Prozent Rückgang. Brupbacher warnt, eine anhaltend höhere Zollbelastung im Vergleich zu europäischen Konkurrenten hätte Firmen dazu bewegen können, Produktionskapazitäten ins EU-Ausland zu verlagern. Zur aktuellen Umsetzung des im November vereinbarten Deals mit Washington äussert er sich vorsichtig optimistisch und mahnt vor allem eines an: Vertrauen in Bundesrat und SECO, statt öffentlich ausgetragener innenpolitischer Bruchlinien, die von aussenstehenden Verhandlungspartnern – ob amerikanisch, europäisch oder chinesisch – ausgenutzt werden könnten.

Bilaterale III versus EWR

Den Kern des Gesprächs bildet die Verteidigung des neuen Rahmenabkommens mit der EU, das Brupbacher konsequent «Bilaterale III» nennt. Er weist den Einwand zurück, ein EU-Marktzugang widerspreche der Idee bilateraler Eigenständigkeit, und stellt dem Modell explizit den EWR gegenüber. Drei Nachteile sieht er dort gegenüber der bilateralen Lösung: ein Gerichtshof, der EU-Recht direkt und in deutlich mehr Bereichen übernimmt, ein Streitschlichtungsmechanismus, bei dem Ausgleichszahlungen Strafcharakter annehmen könnten statt bloss den entgangenen Marktvorteil zu kompensieren, sowie ungünstigere Bedingungen für die Landwirtschaft. Beim bilateralen Modell dagegen sei die Kompensation bei Streitfällen auf den reinen Marktzugangsverlust begrenzt und werde von einem Schweizer Gremium beziffert.

Dass der Vertragstext rund 2000 Seiten umfasst, wertet er nicht als Zeichen von Komplexität zum Nachteil der Schweiz, sondern als Beleg akribischer Verhandlungsarbeit der Verwaltung – ein scharfer Kontrast zu pauschalen Zollansagen, wie sie andere Staaten von den USA erhalten hätten.

Mercosur und die Landwirtschaft als Bruchstelle

Weniger einig zeigt sich Brupbacher mit der Landwirtschaft in der Mercosur-Frage. Während der Nationalrat unter bäuerlichem Druck vorerst gebremst hat, hält Swissmem am Grundsatz fest, jedes verfügbare Freihandelsabkommen sei zu nutzen. Die von Bauernverbänden geforderten Kompensationszahlungen in dreistelliger Millionenhöhe hält er für überzogen, zumal die Industrie im Zuge des jüngsten Sparprogramms selbst Kürzungen bei Forschungs- und Innovationsförderung hinnehmen musste, während die Landwirtschaft verschont blieb. Er verweist auf bestehende Schutzmechanismen im Abkommen und in der WTO und plädiert für eine moderate Verhandlungslösung statt einer Referendumskonfrontation.

Berufslehre als unterschätzter Standortvorteil

Ein positiver Gegenpol im Gespräch ist das Schweizer Berufsbildungssystem, das laut Brupbacher mittlerweile auch im Ausland – von der Financial Times bis zu politischen Debatten in den USA – als Vorbild diskutiert wird. Er führt den Erfolg auf einen genossenschaftlichen Grundgedanken zurück: Unternehmen bilden aus, obwohl die Lehre über vier Jahre gerechnet meist ein finanzielles Verlustgeschäft ist, weil sie darauf vertrauen, dass auch andere Betriebe ausbilden und der Nutzen sich im gesamten Wirtschaftssystem verteilt.

Migration und gesellschaftlicher Zusammenhalt

Im letzten Teil des Gesprächs wendet sich Brupbacher gesellschaftspolitischen Fragen zu, insbesondere der Migrations- und Asyldebatte. Er unterscheidet dabei zwischen wirtschaftlich motivierter Zuwanderung, die die Schweiz historisch geprägt und ihren Firmen wesentliche Fachkräfte gebracht habe, und einer Zuwanderung über das Asylsystem, die aus seiner Sicht zunehmend zweckentfremdet werde. Er fordert eine konsequentere Durchsetzung geltenden Rechts, verweist auf mögliche Parallelgesellschaften und äussert sich kritisch zu religiös motiviertem Verhalten, das er als unvereinbar mit Schweizer Gleichstellungsnormen einstuft. Gleichzeitig mahnt er explizit, nicht pauschal zu urteilen, und verweist auf den grossen Beitrag von Secondos zum wirtschaftlichen Erfolg des Landes.

Einordnung

Brupbachers Auftritt liest sich als Plädoyer für wirtschaftlichen Pragmatismus gepaart mit gesellschaftspolitischer Klarheit – eine Kombination, die ihn, wie im Gespräch selbst anklingt, auch für eine politische Karriere in Bern interessant machen dürfte. Seine Kernthese bleibt dabei die eines Verbandsvertreters: Wo der Staat sich auf gute Rahmenbedingungen beschränkt statt aktive Industriepolitik zu betreiben, gedeiht unternehmerische Anpassungsfähigkeit am besten. Ob sich diese Rezeptur angesichts wachsenden internationalen Drucks – von US-Zöllen bis zu EU-Regulierungstrends – auch künftig bewährt, bleibt die offene Frage, die er selbst am Ende unbeantwortet lässt.

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