Ein Swissvox Artikel von Nico Stino

Die These klingt zunächst wie eine Provokation, hält aber einer nüchternen Betrachtung durchaus stand: Politische Systeme, die sich über die Abwehr von Krisen legitimieren, haben ein strukturelles Interesse daran, dass diese Krisen nicht verschwinden. Wer als Retter auftritt, braucht eine Katastrophe, aus der er rettet.

Der ökonomische Blick auf die Politik

Die Wirtschaftswissenschaft hat für dieses Phänomen tatsächlich einen Namen: die Public-Choice-Theorie (auf Deutsch: die ökonomische Theorie der Politik), maßgeblich geprägt von James Buchanan und Gordon Tullock in den 1960er-Jahren. Ihre Kernannahme: Politiker und Bürokraten handeln nicht primär im “Gemeinwohl”, sondern wie jeder andere Akteur auch im eigenen Interesse – Machterhalt, Budgetwachstum, Wiederwahl. Eine Krise liefert dafür die perfekte Rechtfertigung: mehr Kompetenzen, mehr Mittel, mehr Daseinsberechtigung für die eigene Institution.

Verwandt, aber pointierter, ist das sogenannte “Iron Law of Institutions” (Jonathan Schwarz): Menschen, die eine Institution kontrollieren, kümmern sich zuerst um ihre Macht innerhalb dieser Institution – nicht um das eigentliche Ziel, dem die Institution dienen soll. Eine Behörde, die “gegen Armut kämpft”, hat demnach ein eingebautes Interesse daran, dass Armut nie ganz verschwindet – sonst verschwindet auch sie selbst.

Ein dritter Begriff, der oft in diesem Zusammenhang fällt: die “Schock-Doktrin” (Naomi Klein) – die These, dass Krisen gezielt genutzt werden, um Maßnahmen durchzusetzen, die im Normalzustand auf Widerstand stießen. Kleins Fokus liegt zwar eher auf wirtschaftspolitischen Reformen als auf dem Machterhalt der politischen Klasse selbst, doch der Mechanismus – Krise als Gelegenheitsfenster – ist derselbe.

Wie belastbar ist die These?

Diese Denkschulen liefern ein reales Erklärungsmuster: Anreizstrukturen in Institutionen begünstigen tatsächlich Selbsterhalt statt Zielerreichung, das ist empirisch gut dokumentiert – etwa in der Bürokratieforschung oder bei der Untersuchung von Behörden, deren Budget mit der Größe des zu lösenden Problems wächst.

Wichtig ist aber die Unterscheidung zwischen struktureller Tendenz und bewusster Absicht. Die meisten Politikwissenschaftler würden widersprechen, dass es sich um eine koordinierte, intentionale Strategie einer “politischen Elite” handelt. Plausibler ist ein systemischer Effekt ohne zentrale Steuerung: Einzelne Akteure folgen rationalen Anreizen, ohne dass irgendjemand einen Plan verfolgt. Das Ergebnis kann trotzdem wie Absicht aussehen – ist aber eher kollektives Verhalten unter gegebenen Regeln.

Zudem gibt es Gegenbeispiele: Krisen haben historisch auch zu echten Reformen geführt, die Institutionen kleiner oder überflüssig gemacht haben (etwa der Abbau bestimmter Kontrollbehörden nach erfolgreicher Marktregulierung). Nicht jede Krise wird verwaltet statt gelöst.

Einordnung

Die steile These – “die Politik braucht Armut und Krisen, um sich selbst zu rechtfertigen” – trifft einen wunden Punkt, den die Public-Choice-Theorie seit sechzig Jahren seriös untersucht. Der Fehler liegt nicht in der Beobachtung, sondern oft in der Verkürzung zur bewussten Verschwörung. Der nüchternere und zugleich unbequemere Befund: Es braucht niemanden, der das System absichtlich am Laufen hält – die Anreize allein reichen.