Acht Wochen vor der Abstimmung, ein Saal voller Journalisten, ein Slogan an der Wand: “Kein Krieg.” Mit dieser Kürze eröffnete das Komitee “Wahrung der Schweizer Neutralität” am Dienstag seine Hauptkampagne für die Volksabstimmung vom 27. September über die Neutralitätsinitiative.

Ein Verfassungsartikel als Grundsatzfrage

Das Anliegen der Initiative ist schnell erklärt: Die immerwährende, bewaffnete und integrale Neutralität soll fest in der Bundesverfassung verankert werden – kein Beitritt zu Militärbündnissen, keine Beteiligung an fremden Kriegen, dafür ein aktiver Einsatz für Frieden und Vermittlung. Rund 130’000 Unterschriften brachten die Initiative zustande. Das Parlament hatte ihr keinen Gegenvorschlag entgegengesetzt, auch keine abgeschwächte Variante.

Das Referententeam war bewusst breit besetzt: Wirtschaftsvertreter Stefan Riediger, der frühere Genfer Diplomat und Arzt Samuel Sommaruga, Nationalrätin Monika Rüger und Alt-Bundesrat Christoph Blocher, der sich selbst als Christlichdemokrat bezeichnet und betonte, die Initiative gehöre “keiner Partei”.

Wirtschaft, Genf, Frauen, Geschichte – vier Blickwinkel auf dasselbe Argument

Riediger stellte die Neutralität als wirtschaftlichen Standortvorteil dar: Stabilität ziehe Kapital an, der starke Franken und die Attraktivität für internationale Unternehmen beruhten auf verlässlicher Zurückhaltung. Eine “willkürliche und schwammige Auslegung” der letzten Jahre habe dieses Fundament geschwächt, so sein Befund.

Sommaruga rückte die humanitäre Tradition ins Zentrum. Die Stärke des internationalen Genf liege nicht darin, dass sich alle einig seien, sondern dass alle noch miteinander sprechen könnten. Eine “Neutralität mit variablen Geometrien”, wie er es nannte, untergrabe genau dieses Vertrauen – die knappe Ressource, von der Diplomatie lebt.

Rüger argumentierte aus der Perspektive des Frauenkomitees “Frauen für die Neutralität und den Frieden”: Wer Kriege unterstütze, sei nicht neutral, und Neutralität bedeute nicht Gleichgültigkeit, sondern die Fähigkeit, mit allen Seiten im Gespräch zu bleiben, ohne selbst Konfliktpartei zu werden.

Blocher schliesslich zog die historische Linie: den Austritt aus dem Völkerbund 1938, die Rückkehr zur traditionellen Neutralität kurz vor Kriegsbeginn 1939. Begriffe wie “flexible” oder “pragmatische” Neutralität seien für ihn nichts anderes als Umschreibungen dafür, den Grundsatz bei Bedarf zu umgehen.

Die Fragen, die es in sich hatten

In der anschliessenden Fragerunde wurde es konkreter. Auf die Frage, ob eine integrale Neutralität im Jahr 2022 nicht wirtschaftliche Sanktionen der USA und der EU provoziert hätte, wich Riediger zunächst aus – Blocher übernahm später mit einer eigenen Version der Ereignisse: Der Bundesrat habe in den ersten Tagen nach dem russischen Angriff auf die Ukraine an der Neutralität festgehalten, sei dann aber unter Druck der Grossbanken und westlicher Partner innerhalb einer Woche eingeknickt und habe die EU-Sanktionen übernommen. Die Schweiz stehe seither erstmals in ihrer Geschichte auf einer russischen Sanktionsliste.

Auf die Frage nach den schlechten Umfragewerten reagierte Blocher gelassen: Umfragen vor Kampagnenbeginn seien “nicht zu gewichten”, zählen würden am Ende nur die Resultate an der Urne. Bemerkenswert war sein Hinweis, die Initiative wirke bereits jetzt – man beobachte seit der Terminierung der Abstimmung weniger neutralitätspolitisch heikle Erklärungen des EDA als in den Jahren zuvor.

Zur Urheberschaft der Initiative gab sich Blocher zurückhaltend: Er habe sie zwar formuliert, nachdem sich sonst niemand gefunden habe, doch inzwischen zähle er mehr als die Hälfte der Komiteemitglieder nicht persönlich. Man arbeite bewusst getrennt vom Komitee um Sommaruga – gleiches Ziel, unterschiedliche Schwerpunkte, keine Notwendigkeit, sich in jeder Frage abzustimmen.

Was auf dem Spiel steht

Das Ja-Komitee positioniert die Abstimmung als Richtungsentscheid: Bindet sich die Schweiz enger an NATO und EU, oder hält sie an einem über Generationen gewachsenen Grundsatz fest? Diese Deutung wird von der Gegenseite – Parlament, Bundesrat und Teilen der Wirtschaft, die im Vorfeld eine Kurzvariante der Initiative ablehnten – nicht geteilt. Sie sieht in einer starren Verfassungsbindung eher eine Gefahr für die aussenpolitische Handlungsfähigkeit als deren Schutz. Diese Gegenposition kam an der Medienkonferenz naturgemäss nicht zu Wort; sie dürfte den Abstimmungskampf der kommenden acht Wochen jedoch prägen.

Am 27. September entscheidet das Stimmvolk – nicht über eine Nebensächlichkeit, sondern, wie es Blocher formulierte, über eine der zentralen sicherheitspolitischen Weichenstellungen des Landes.

Über Swissvox

Swissvox ist eine unabhängige Schweizer Medienplattform, finanziert ausschliesslich durch ihre Leserinnen und Leser – frei von Parteibindung, Werbekunden oder staatlicher Unterstützung. Ein Swissvox-Abonnement ist gleichzeitig ein Abonnement von Techvox, der englischsprachigen Schwesterpublikation, die über neue Technologien, Künstliche Intelligenz, Robotik und vieles mehr berichtet, mit besonderem Fokus auf die Schweiz und Asien – zahlen Sie einmal, erhalten Sie zwei. Inhalte lassen sich per Klick ins Englische übersetzen. Wer unabhängigen Journalismus unterstützen möchte, kann dies über das Mitgliedschaftsmodell von Swissvox tun.