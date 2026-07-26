«Macht nicht diesen Fehler», sagte der Gründer der Kakerlaken-Partei zu seinen Anhängern. «Macht mich nicht zum Helden.»

In Delhi stürzt eine Satirepartei einen Minister. In Bern verlangt eine Parteipräsidentin dasselbe – und nichts geschieht. Zwei Demokratien, zwei Vorstellungen von Verantwortung.

Von Nico Stino

Am Samstagabend jubelten in Neu-Delhi Tausende auf einem Platz, den die Polizei seit Wochen umstellt hatte. Bildungsminister Dharmendra Pradhan hatte Premierminister Narendra Modi sein Rücktrittsgesuch übergeben und auf X von seinem Respekt vor den Erwartungen der Jugend geschrieben. Die «Kakerlaken-Volkspartei» verkündete, alle drei Hauptforderungen seien erfüllt, und schickte ihre Leute nach Hause.

Der Anlass war kein Krieg und kein Korruptionsskandal im Milliardenbereich. Es ging um eine Hochschul-Zugangsprüfung, deren Unterlagen vorzeitig bekannt wurden. Über zwei Millionen junge Menschen mussten noch einmal antreten. Ein Prüfungsleck also. Dafür verliert in Indien ein Minister sein Amt.

Sechs Wochen, ein Kopf

Die Bewegung ist jung und trägt einen Namen, den sie sich nicht ausgesucht hat. Ein oberster Richter hatte arbeitslose junge Inder als «Kakerlaken» bezeichnet; im Mai gründete sich die Partei, die den Schimpfnamen ins Logo nahm. Sie versteht sich als satirische Bewegung und organisiert sich vor allem im Netz. Ihr Gründer Abhijit Dipke, dreissig, bat seine Anhänger ausdrücklich, ihn nicht zum Helden zu machen.

Der Weg dorthin war nicht sanft. Die Polizei setzte Tränengas und Schlagstöcke ein, auf beiden Seiten gab es zahlreiche Verletzte. Und die Regierung musste zusichern, dass die Demonstranten keine Strafverfahren zu befürchten haben – schriftlich, bis Dienstag. Eine Demokratie, in der Demonstranten sich Straffreiheit erst aushandeln müssen, ist keine Musterdemokratie. Aber sie ist eine, in der der Staat am Ende nachgibt.

Der Erziehungsreformer Sonam Wangchuk, der aus Solidarität 26 Tage hungerte, nannte es einen Sieg des Friedens, der Geduld und der Beharrlichkeit. Familien von Prüfungskandidaten, die sich im Umfeld des Skandals das Leben nahmen, sollen entschädigt werden. Der Preis war hoch. Bezahlt haben ihn nicht die Behörden.

Dieselbe Woche, andere Republik

Drei Tage zuvor, sechstausend Kilometer westlich. Die Grünen-Präsidentin Lisa Mazzone forderte, Bundesrat Albert Rösti das Umweltdepartement zu entziehen – mitten in Hitze und Dürre sei er unfähig oder unwillig, die Klimakrise zu bekämpfen. Andere Parteien teilten Teile der Kritik. GLP-Präsident Jürg Grossen nannte die Klimapolitik der Regierung zu zögerlich und zu langsam – und lehnte die Forderung trotzdem ab. Wie sich der Bundesrat organisiere, sei Sache des Bundesrats.

Damit ist die Sache erledigt. Nicht, weil das Argument schlecht wäre. Sondern weil das System keinen Knopf hat, den man drücken könnte.

Ein Schweizer Bundesrat wird für vier Jahre gewählt. Danach ist er weg vom Zugriff. Es gibt kein Misstrauensvotum, keine Amtsenthebung, keine Abwahl durch das Volk. Die Departemente verteilt das Gremium unter sich. Und das Kollegialitätsprinzip verlangt, dass jedes Mitglied Beschlüsse nach aussen verteidigt, die es intern bekämpft hat. Verantwortung wird auf sieben Schultern verteilt, bis sie niemandem mehr wehtut.

Entsprechend kurz ist die Liste. Elisabeth Kopp trat 1989 als bisher einzige Bundesrätin unter dem Druck eines Skandals zurück. Christoph Blocher wurde 2007 abgewählt – von der Vereinigten Bundesversammlung, aus parteipolitischen Gründen, nicht wegen eines Versagens. Alain Berset ging 2023, zu seinem Termin und in seiner Formulierung. Ein Prüfungsleck mit zwei Millionen Betroffenen würde in Bern eine Untersuchung auslösen, einen Bericht, eine Motion und ein Communiqué.

Der Preis der Unabsetzbarkeit

Man kann das für Trägheit halten. Es ist aber ein Tausch, und er war gewollt.

Die Schweiz hat ihren Bürgern den Zugriff auf Personen genommen und ihnen dafür den Zugriff auf Inhalte gegeben. 50’000 Unterschriften in hundert Tagen kippen ein Gesetz. 100’000 in achtzehn Monaten schreiben die Verfassung um. Wer in Bern wütend ist, muss keinen Platz besetzen. Er greift nicht den Minister an, sondern dessen Werk.

Das ist der elegantere Weg. Er hat nur einen Haken: Er wirkt bloss, wenn ihn jemand geht. An einem durchschnittlichen Abstimmungssonntag bleiben mehr als die Hälfte der Stimmberechtigten zu Hause. Ein Instrument, das im Schrank liegt, diszipliniert niemanden.

In Delhi entstand ein politischer Preis. In Bern entsteht keiner – nicht, weil er nicht entstehen dürfte, sondern weil ihn niemand einfordert. Die Grünen forderten einen Rücktritt. Sie sammelten keine Unterschriften.

Was der Test misst

Der Satz, der über der ganzen Geschichte schwebt, stimmt: Sowas kann nur in einer echten Demokratie geschehen. Er stimmt nur für beide Länder anders.

Indien hat gezeigt, dass sein Staat sich beugt, wenn genug Menschen lange genug stehen bleiben. Das ist mehr, als viele Regierungen dieser Grösse zulassen. Gewonnen hat die Bewegung trotzdem wenig: einen Namen auf einem Türschild. Das Prüfungssystem, das zwei Millionen Biografien durcheinanderwarf, funktioniert am Montag wie am Freitag zuvor.

Die Schweiz hat gezeigt, dass sie ohne Tränengas auskommt. Sie hat auch gezeigt, dass ein Minister hier nichts zu fürchten hat ausser dem Kalender. Ihr System ersetzt Angst durch Verfahren. Das ist zivilisiert. Es ist auch bequem – für beide Seiten.

Die Kakerlake ist das Tier, das alles überlebt: Hitze, Gift, Verachtung. Auch den Richter, der sie so genannt hat. In Bern gibt es keine Kakerlaken. Es gibt Vernehmlassungen. In Bern gibt es keine Kakerlaken. Es gibt Vernehmlassungen.

In eigener Sache

Anmerkung des Autors: Als die Sache in Delhi losging, haben wir aus reinem Übermut kakerlaken.ch gekauft. Kein Geschäftsplan, kein Konzept, zwölf Franken im Jahr. Man gönnt sich ja sonst nichts.

Zwei Monate später hat derselbe Name in Indien einen Minister das Amt gekostet.

Wir wollen nichts andeuten. Die Domain liegt einfach da. Das Logo zeichnet sich praktisch von selbst, die Bewegung organisiert sich ohnehin im Netz, und die Zahl der Schweizer Departemente, in denen zuletzt bemerkenswert wenig geschehen ist, beträgt sieben.

Sollte sich also in Bern jemand fragen, wo man anfangen könnte: Der Server läuft. Die Miete ist günstiger als eine Vernehmlassung. Und Kakerlaken, das weiss man seit dieser Woche, überleben auch jene, die sie so genannt haben.

Ein Angebot, kein Aufruf. Vorerst.

Über Swissvox

Swissvox ist eine unabhängige Schweizer Medienplattform, finanziert allein durch ihre Leserinnen und Leser – ohne Partei, ohne Werbekunden, ohne staatliche Unterstützung. Swissvox berichtet über Schweizer Politik, Wirtschaft und Gesellschaft, für Leser im Inland wie im Ausland.

Wer unabhängigen Journalismus unterstützen will, kann dies über die Mitgliedschaft tun. Ein Swissvox-Abo ist gleichzeitig ein Techvox-Abo: zahle eines, erhalte zwei. Techvox ist die englischsprachige Ausgabe und berichtet über neue Technologien, künstliche Intelligenz, Robotik und mehr. Alle Techvox-Inhalte lassen sich per Klick ins Deutsche übersetzen.