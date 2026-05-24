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Chris' Facts in a Nutshell
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Wobei die Drahtzieher der Middle East Destabilisierung vor allem in Israels B.N. zu finden sind. Es scheint, dass von dort die USA zumindest stark beeinflusst worden sind.

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