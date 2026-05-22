Der Dokumentarfilm von Mike Wyniger rollt die Corona-Jahre neu auf. Nicht als nostalgische Aufarbeitung, sondern als politische Warnung. Denn das nächste Epidemiengesetz wartet schon.

Man muss schon ins Kino gehen wollen. Nicht nur physisch, sondern auch geistig. «Der Hype – 2020 Revisited», der neue Dokumentarfilm des Berner Filmemachers Mike Wyniger, läuft seit dieser Woche in Schweizer Kinos – und seit gestern Abend auch kostenlos unter www.der-hype.ch. Für viele dürfte das Thema erledigt klingen: Corona? War doch mal. Aber wer den Film gesehen hat, weiss: Es ist nicht erledigt. Es fängt gerade erst an, wieder aktuell zu werden.

Was der Film zeigt

Wyniger, der seit rund 25 Jahren im Dokumentarfilm-Geschäft ist, unterzieht die Massnahmen, Tests und die Maskenpflicht der Corona-Jahre einer kritischen Analyse. ￼ Die zentrale Frage: Erhielt die Schweizer Bevölkerung 2020 die volle Wahrheit – oder setzte eine homogene Expertenrunde, gestützt auf gleichgeschaltete Leitmedien, ein Narrativ durch, das einer unabhängigen Überprüfung nicht standhält?

Der Film arbeitet nüchtern und beinahe gelassen. Mal investigativ, mal erzählend – und immer wieder so realsatirisch, dass so mancher bei der Zürcher Premiere sich ein Lachen nicht verkneifen konnte, trotz des schwerwiegenden Inhalts. Wyniger musste einfach nur Hunderte von Stunden Originalmaterial nachschauen: wer wann was gesagt hat. Die Verantwortlichen entlarven sich dabei selbst. ￼

Eines der erschütterndsten Dokumente des Films betrifft die Taskforce des Bundes. Wyniger beantragte unter dem Öffentlichkeitsgesetz Einsicht ins Protokoll des Gremiums. Die Antwort: Es wurde keines geführt. Ein Beratungsgremium, das die Grundrechte Hunderttausender tangierte – ohne Aktenführung. Das ist kein Verschwörungsgedanke, sondern ein dokumentierter Verwaltungsvorgang.

Der Fall Vernazza: Nicht auf Linie

Besonders aufschlussreich ist die Geschichte des St. Galler Infektiologen Pietro Vernazza. Vernazza wurde im Frühjahr 2020 für die Nationale Covid-19-Taskforce angefragt – und danach wieder «rauskatapultiert», wie er selbst in der SRF-Sendung «Standpunkte» formulierte. Warum genau, wisse er bis heute nicht. Vielleicht weil er kein Mainstream-Denker sei, mutmasste er damals selbst. ￼

Die Arbeitsweise der Taskforce war dabei grundsätzlich undurchsichtig: Ihre Mitglieder wurden kooptiert, es gab kein Reglement für Aufnahme, Wahlverfahren oder Rotation. ￼ Wer nicht auf Linie war, kam nicht rein – oder flog wieder raus.

Jahre später, als die Zeitschrift «Schweizer Monat» ein rückblickendes Gespräch zwischen Vernazza und Taskforce-Mitgliedern organisieren wollte, kassierte die Redaktion ein gutes Dutzend Absagen. Niemand aus dem ehemaligen Expertenkreis – darunter Martin Ackermann, Manuel Battegay, Urs Karrer und Tanja Stadler – wollte sich dem Austausch stellen. ￼ Das sagt mehr als jede Antwort.

Schweden als Kontrapunkt

Der Film zieht auch einen internationalen Vergleich, der unbequem ist: Schweden. Das Land, das auf grossflächige Lockdowns und Maskenpflicht verzichtete und dafür von einem Grossteil der europäischen Kommentatoren als verantwortungslos gebrandmarkt wurde. Am Ende der Pandemie stand Schweden, gemessen an den Corona-Todesfällen pro Kopf, deutlich besser da als die Schweiz.

Für das Land, das sich gerne als Musterknabe der direkten Demokratie versteht, ist das eine unbequeme Zahl. Wir haben abgestimmt, aber hatten wir die richtigen Informationen? Haben wir wirklich selbst entschieden – oder wurden wir «verbütscht», wie es im Volksmund heisst?

Alain Berset und die Impflüge

Der Film greift auch die Aussagen von Alt-Bundesrat Alain Berset auf, der kurz vor der Volksabstimmung über das Corona-Gesetz öffentlich erklärte, wer geimpft sei, könne das Virus weder bekommen noch weitergeben. Das Bundesamt für Gesundheit hatte zu diesem Zeitpunkt bereits Publikationen vorliegen, die beide Aussagen widerlegten.

Das ist kein Irrtum. Das ist eine falsche Aussage, die gegenüber der Stimmbevölkerung gemacht wurde, bewusst kurz vor einem Urnengang. Ob man das Lüge nennen will oder «politische Kommunikation» – die Wirkung auf das Vertrauen in Institutionen ist dieselbe.

Das neue Epidemiengesetz: Dieselben Instrumente, dieselben Hände

Wynigers Anliegen ist dringlich: Im Jahr 2027 dürfte das revidierte Epidemiengesetz vors Volk kommen – ein Gesetz, das dem Bundesrat ermöglichen würde, all jene Massnahmen auf Knopfdruck wieder einzusetzen, die 2020 zum Einsatz kamen. ￼ Lockdowns, Maskenpflicht, möglicherweise auch Impfobligatorien – als gesetzlich verankerte Standardwerkzeuge.

Wer dann abstimmt, soll wissen, worüber er abstimmt. Das ist der eigentliche Grund für den Film.

Institutionenvertrauen: Ein Schaden, der bleibt

«Seit Corona hat mein Vertrauen in die Institutionen unglaublich gelitten» – dieser Satz fällt in einem Gespräch, das einem nach der Kinovorstellung im Kopf bleibt. Es ist kein Randphänomen. Es ist ein Satz, den Zehntausende in der Schweiz unterschreiben würden.

Das Erschütternde dabei: Das Misstrauen entstand nicht aus Desinformation. Es entstand aus dem nüchternen Nachvollzug von dem, was tatsächlich gesagt und getan wurde. Wer die Originaltöne im Film hört – wer sieht, wie Prognosen gemacht, Abweichler ausgeschlossen und Protokolle nicht geführt wurden – der muss nicht überzeugt werden. Er sieht es.

Der Berner Epidemiologe Christian Althaus hatte Ende Februar 2020 in der NZZ erklärt, die Sterblichkeit an Covid-19 liege bei rund einem Prozent – was für die Schweiz rund 30’000 Tote ohne Gegenmassnahmen bedeutet hätte. ￼ Es wurden es weit weniger. Die Prognose war falsch. Die Massnahmen blieben.

Einordnung

«Der Hype» ist kein Propagandafilm der Corona-Skeptiker. Er ist auch kein Stück für die Galerie jener, die von Anfang an alles besser wussten. Er ist ein sorgfältig gemachtes Zeitdokument, das Originalmaterial spricht lässt – und damit den Mächtigen erlaubt, sich selbst zu entlarven.

Der richtige Zeitpunkt für diesen Film ist nicht 2022 gewesen und auch nicht 2024. Er ist jetzt. Weil das nächste Kapitel bereits geschrieben wird – und diesmal im Gesetz.

«Der Hype – 2020 Revisited» ist ab sofort kostenlos unter www.der-hype.ch abrufbar. Kinovorführungen finden statt in Herisau (22. Mai), Thun (26. Mai), Bern (28. Mai) und Basel (2. Juni).